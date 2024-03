Raisz Anikó: A zöld átállás nem lehet sikeres zöld innováció nélkül

A körforgásos gazdaságra való átállás és a zöld átállás nem lehet sikeres zöld innováció nélkül – mondta az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára szerdán Miskolcon, a Közös ügyünk a zöldenergia címmel rendezett sajtótájékoztatón.

Raisz Anikó kiemelte: a kormány célja az, hogy olyan környezetet alakítsanak ki Magyarországon, amelyben maximálisan ki tudják használni az ország ilyen típusú lehetőségeit. Hozzátette, „számos magyar elme találmányát használják világszerte, és évről évre nő a világhírű magyar tudósok és feltalálók száma”.

Hangsúlyozta, a zöld átállás kapcsán is szükség van ilyen típusú innovációra, és arra, hogy „előre gondolkodjunk”. Ez az előre gondolkodás és ez a műszaki zsenialitás könnyen gazdasági előnyre váltható – fogalmazott az államtitkár.

Kapcsolódó tartalom

Raisz Anikó szerint a zöld átállás és a zöld innováció abban a tekintetben is létfontosságú, hogy a mindennapi és ipari újítások segítségével a kormánnyal közösen megtalálják a környezetvédelem szempontjából is fontos megoldásokat. Hiszen – fűzte hozzá -, az országban minden beruházóval szemben az az elvárás, hogy tartsa be a környezetvédelmi előírásokat, mert a fenntarthatóság Magyarország számára azt a működő gazdaságot jelenti, amely egyúttal vigyáz a jövő generációk életterére is.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy az országban az elmúlt években 300 ezer hektárnyi területet állított helyre a kormány.

„Azt szeretnék, hogy tiszta környezetet hagyjunk hátra az utódainknak, hogy a gyerekeink legalább olyan tiszta Magyarországon élhessenek, mint amit mi örököltünk”

– fogalmazott.

Raisz Anikó hangsúlyozta, Magyarországon ez nemcsak az alaptörvényben, hanem a mindennapokban is hitvallás. A teremtett világ védelme azért is fontos, hogy olyan országot hagyjunk hátra a gyerekeinknek, amelyben ők is boldogulni tudnak – mutatott rá.

Barta Gábor fideszes önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet, hogy a sajtótájékoztató helyszíne mellett egykor szeméttelep volt, ma pedig már egy 1 megawatt teljesítményű napelempark üzemel. Emellett létesült egy depóniagáz-kinyerő üzem, amely jelenleg a miskolci hő- és energiaellátást biztosítja – ismertette.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)