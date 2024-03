Nagykanizsán Horváth Jácintot jelölik polgármesternek ellenzéki pártok

Ötpárti, egyhangú támogatással Horváth Jácintot, a Demokratikus Koalíció (DK) jelenlegi önkormányzati képviselőjét jelöli polgármesternek Nagykanizsán a pártja mellett az MSZP, a Momentum, az LMP és a Jobbik – jelentette be Dobrev Klára szerdán a dél-zalai városban.

A DK európai parlamenti képviselője azt mondta: ha június 9-én megválasztják Horváth Jácintot, „végre olyan polgármestere lesz a városnak, aki nem a Fidesz pártközpontjának utasításait fogja végrehajtani”, és hangosan tiltakozik, ha egy döntés a város érdekeivel ellentétes lenne.

Az öt ellenzéki párt által alkotott Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) jelöltjéről azt is elmondta: európai szinten is elismert várospolitikus, igazi lokálpatrióta. Egyhangú volt a döntés a többi párt részéről is, hiszen nagy tudású szakemberről van szó – fogalmazott Dobrev Klára.

Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke úgy vélekedett: egy város polgármesterének személye azért is fontos, mert a befektetők először őt keresik, márpedig a jelenlegi nagykanizsai városvezető „a nagytőke kiszolgálója”, a pártját védi. Sokkal fontosabb azonban az emberek valódi képviselete, az együttműködés, jelöltjük pedig lokálpatriótaként és európai politikusként ezt jeleníti meg.

Böröcz Zoltán, az ÉVE elnöke emlékeztetett, hogy Nagykanizsán a város közgyűlésében egyfős többséggel rendelkeznek az ellenzéki pártok, de a város polgármestere fideszes. Ha sikerül a közgyűlési többség mellett a polgármesteri tisztet is elnyerni, akkor tudnak igazán felelősséget vállalni a városért és a fejlődéséért.

Szendefy Mária, az LMP elnökségi tagja azt mondta: Nagykanizsa a fekvése, az M7-es autópálya közelsége miatt is kiváló adottságú város, de nagyon nagy az elvándorlás és sorra szűntek meg a munkahelyek az elmúlt időszakban.

Deli Győző, a Momentum Zala megyei választmányának alelnöke jelezte: az ellenzéki pártok öt éve tartó kiváló nagykanizsai együttműködése bebizonyította, hogy különböző világnézetű emberek összefogása milyen eredményes tud lenni.

Berta Krisztián, a Jobbik választókerületi elnöke arról beszélt, hogy pártja régóta annak a híve, hogy ne budapesti irodákban, hanem helyben szülessenek döntések arról, hogy miként lehet a Fideszt leváltani. Nagykanizsán már bizonyította az ÉVE, hogy nekik valóban a város érdeke számít.

Horváth Jácint polgármesterjelölt zárásként azt hangsúlyozta, hogy csak közösen tudják elérni a változást Nagykanizsán, és meggyőződése, hogy a közgyűlési többség mellett a polgármesteri tisztséget is elnyerik. Megvan a bizalom, a támogatás az együttműködő pártok részéről, amelyek egyfős többséggel és a hátráltatás ellenére is eredményeket tudnak felmutatni.

Hozzátette: 18 éve mindig fideszes volt a polgármester, ez idő alatt nagyon sok ember hagyta el a várost és számos munkahely szűnt meg. Azokat a városokat tekintik példának Magyarországon, ahol az ellenzék adja a polgármestert, és így is sikeresek tudnak lenni, mert Nagykanizsán is egységben és felelősséggel kívánnak dolgozni a városért.

