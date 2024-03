Az idén is megrendezik a Kerekdomb Fesztivált Tállyán

Szeptember 13. és 16. között rendezik meg az idén a Kerekdomb Fesztivált Tállyán. A Tokaj-hegyaljai borvidék településén koncertekkel, irodalmi és családi programokkal várják a látogatókat.

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az „őszindító ünnepélyen” mások mellett koncertet ad az Analog Balaton, az Anna and the Barbies, a Magna Cum Laude és három év után újra a fesztiválon zenél a Punnany Massif is.

„Európa mértani közepe minden év szeptemberében három napon át zenétől, kultúrától és borospoharak koccintásától hangos” – fogalmaztak, hozzátéve: Tállya szőlőskertjei és pincészetei ilyenkor nemcsak a boros poharakkal érkezők előtt nyílnak meg, hanem irodalmi beszélgetéseknek, koncerteknek és kreatív programoknak is otthont adnak.

A fesztivál ideje alatt az aktív kikapcsolódást kereső vendégek is találnak magunknak programot a gyalogos és e-bike túrák vagy éppen egy futóverseny alkalmával – közölték.

A Kerekdomb Fesztivált 2016 óta rendezik meg, tavaly mintegy 6500 látogatója volt.

A kiemelt kép illusztráció.