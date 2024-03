Kormányellenes tüntetésre hívta az embereket Magyar Péter

Az utcára hívta szimpatizánsait Magyar Péter. A demonstráció este hatkor kezdődött a legfőbb ügyészség épülete előtt, ahol Magyar Péter a kormány lemondását követelte, miközben azt állította, hogy a tüntetésnek nincs politikai célja. Szerinte ez egy nemzet demonstrációja.

„Ez nem egy politikai, ez nem egy jobboldali és nem egy balodali tüntetés. Ez egy nemzet demonstrációja, mert egy nép most azt mondja, elég volt. Hazánk a rendszerváltás utáni évek legnagyobb politikai, jogi és morális válságába süllyedt néhány hét alatt” – mondta a tüntetésen Magyar Péter.

„Miért vagyunk most itt? Hogy ezen változtassunk, hogy most az egyszer ne léphessenek túl a kínos ügyeken. Hogy most az egyszer járunk a végére és érjünk el végre változást. Eddig és ne tovább. Gyakoroljunk nyomást a kormányra, és álljunk ki egymásért és minden közös ügyünkért, a gyermekeink és az unokáink jövőjéért” – tette hozzá.