Indul a szezon az állatkertben: megújult bemutatóhelyekkel és új állatokkal várják az érdeklődőket

Változatos programkínálat, új állatok, többek között barnamedvék, hím tigris és zsiráfbika, valamint megújult bemutatóhelyek várják az érdeklődőket a budapesti állatkert idei, 2024-es szezonjában.

A Fővárosi Állat- és Növénykert keddi budapesti sajtóeseményén Sós Endre, az intézmény természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója emlékeztetett, hogy a 2023-as év kiemelkedően sikeres volt a városligeti intézmény életében: az Állatkert továbbra is a leglátogatottabb kulturális intézmény és turisztikai attrakció az országban. Több mint 1,1 millió látogató volt kíváncsi az Állatkert látnivalóira és programjaira – tette hozzá.

A megújuló bemutatóhelyekről Sós Endre elmondta, hogy

a közelmúltban például az óriásvidráknak otthont adó épületet hozták rendbe, az ázsiai vadkutyák kifutójának megnagyobbítása pedig a napokban fejeződött be.

Nemcsak az állatok, hanem a növények bemutatása terén is újdonságokra számíthat a közönség. Egy új, pozsgás növényeket bemutató üvegház, valamint a Japánkert dombjának oldalán egy teraszos teaültetvény kialakításán jelenleg is dolgoznak az Állatkert kertészei – emelte ki az igazgató.

A közeljövőben szervezett programokról Sós Endre elmondta: a húsvéti hétvégén naponta kilenc látványetetéssel és állatbemutatóval, valamint kézműveskedéssel és tojásvadászattal várják a családokat.

Hozzátette:

április 21-ig tart a tavaszi lampionvarázs elnevezésű program, április 22. és 26. között pedig fenntarthatósági témahét lesz az intézményben.

Május végén biodiverzitás témahetet szerveznek, kitekintéssel Vietnam élővilágára; májustól pedig kulisszák mögötti, esti sétákra is invitálják a látogatókat – mondta.

Nyáron ismét lesz Zoo Tábor, valamint a hátrányos helyzetű családok számára meghirdetett VakációZoo tábor is. Augusztusban külön rendezvénnyel ünneplik meg az Állatkert születésnapját, szeptemberben pedig megtartják a Kutatók éjszakáját és az Állatvédelmi témahetet – mondta Sós Endre.

Sós Endre kiemelte: a Fővárosi Állat- és Növénykertnek határozott törekvése, hogy a Biodóm területét a beruházás szüneteltetésének ideje alatt is hasznosítsa különféle, az intézmény hivatásával és szellemiségével összeegyeztethető, a speciális építményben műszakilag is megvalósítható események befogadásával.

A Fővárosi Állat- és Növénykert által küldött írásos összegzés szerint a tavaszi időszakban több fontos állatszállításra is sor került, valamint az elkövetkező hetekben továbbiak is várhatók: az egyik legjelentősebb változás lesz Lloyd, a jegesmedve elutazása, helyére barnamedvék fognak kerülni, mely faj az elmúlt években hiányzott az Állatkertből. A jegesmedve tartását szünetelteti az intézmény.

A közelmúltban elutazott állatok között van Igor, a hím rozsomák, mely állat helyett egy másik hímet várnak a továbbra is Budapesten látható nőstény állat, Tuija mellé.

A tervek szerint a közeli jövőben egy új zsiráfbika érkezik majd a meglévő nőstények mellé. Ezekre az állatszállításokra a szóban forgó fajok további szaporítása érdekében, az európai állatkerti tenyészprogram keretében kerül sor.

A már megérkezett nőstény szibériai tigris, Agnes mellé az Állatkert elkövetkező hetekben egy hím állatot is be fog szerezni. A cél az, hogy az új tenyészpárnak idővel utódai is szülessenek.

