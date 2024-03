Hornung Ágnes: A gyermek születése az élet legcsodálatosabb dolga

A gyermek születése az élet legcsodálatosabb, legszebb dolga – hangsúlyozta Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az Anyafüzet című kiadványt bemutató sajtótájékoztatón kedden Budapesten.

Az államtitkár úgy fogalmazott: fontos, hogy a gyermekek születése jó élmény legyen. Ehhez pedig nagyban hozzájárul minden olyan kézzel fogható, „emészthető” kiadvány, amely a „játszótéri híradó” helyett hiteles információkat tartalmaz a várandósságról és a gyermekvállalásról.

„Személy szerint hiszek a családbarát ország eszméjében”

– jelentette ki Hornung Ágnes, hozzátéve: a kormány hisz abban, hogy családban élni jó, és nem engedi el a kezét azoknak a szülőknek, akik gyermeket vállalnak.

A kormányzat részéről a legfontosabb feladat, hogy kiszámíthatóságot tudjon biztosítani a családoknak – magyarázta az államtitkár. Megjegyezte azt is: örül, hogy olyan helyen dolgozhat, ahol, ha áttételesen is, de sokat tudnak tenni azért, hogy sok gyermek születhessen Magyarországon.

Hornung Ágnes kiemelte,

a kormány folyamatosan tesz azért is, hogy a családbarát intézkedések „igazodjanak a jelenkor igényeihez.”

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által készített Anyafüzetről az államtitkár úgy szólt: a kiadvány nagyon jól összeszedi a legfontosabb tudnivalókat a gyermek születésével kapcsolatban. Egyúttal segít eljuttatni a családokhoz, „hogy gyermeket szülni jó” és hozzájárul ahhoz, hogy minél több gyermek megszülessen.

Hornung Ágnes hangsúlyozta

a védőnők szerepét is, akik a várandósság kezdetétől „megfogják az édesanyák kezét” és támaszt nyújtanak a családoknak.

Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője elmondta, hogy az apa-, nagyszülő- és testvérfüzetek után „nagyon régi tartozás volt” az édesanyáknak szóló kiadvány elkészítése. Mint mondta, az Anyafüzet segíti az anyákat abban, hogy lelkileg és fizikailag is felkészüljenek a szülésre, s így a szülésélményük pozitív legyen.

Ódor Andrea országos vezető védőnő a sajtótájékoztatón ismertette: a kiadvány a legalapvetőbb ismereteket foglalja össze hétköznapi nyelven a várandósságról és az édesanyában zajló változásokról. A korszerű ismeret nagyon fontos a szülők számára a szorongások leküzdésében is – szögezte le. Jelezte, hogy a kismamák a terhesgondozás során a védőnőktől szerezhetik be az Anyafüzetet, amelyet elektronikus formában és hangoskönyvként is elérhetővé tesznek.