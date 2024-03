Feldman Zsolt: Áprilisban indul a digitális tápértékjelölési rendszer a borászati termékekre

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) együttműködésben az Agrárminisztériummal és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (Nébih) egy uniós előírással összhangban április 1-jén digitális tápértékjelölési rendszert indít a borászati termékekre – jelentette be Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára sajtótájékoztatón kedden, Budapesten.

Ismertette: az új európai uniós borcímkézési szabályok értelmében a 2023. december 8. után gyártott és címkézett boroknál fel kell tüntetni a tápértékkel, az adalékanyagokkal és az összetevőkkel kapcsolatos információkat 100 milliliteres adagra lebontva.

Rámutatott:

az új uniós előírások egyrészt segítik a fogyasztók tájékozódását, ugyanakkor adminisztratív terhet jelentenek a termelők számára.

Az agrártárca, a Nébih és a HNT együttműködésében gyors és egyszerű megoldást kínálnak azzal, hogy a borosüvegen egy QR kódon keresztül a termékre vonatkozó információkat egy központi honlapon (Winelabel.hu) teszi elérhetővé.

A borászok számára ez nem jelent többlet adatszolgáltatást, mivel a termékinformációk az engedélyezési eljárás során elérhető adatokból állnak össze – jelezte.

Brazsil Dávid, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára elmondta, a szőlő- és borágazatra már most is szigorú uniós szabályozások vonatkoznak, az eredetvédelemtől a jövedéki adózásig, valamint az élelmiszeripari előírásokig, ennek kiterjesztése ez az új uniós előírás is.

Elmondása szerint a hegyközségi tagok alanyi jogon, térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást.

Más országokban hasonló megoldások piaci alapon működnek; becslésük szerint a kínált szolgáltatás piaci értéke megközelítőleg 300-500 millió forint, vagyis ekkora tehertől mentesülnek a borászatok

– jegyezte meg.

Ismertette, hogy ezek a több nyelven elérhető, a borászati termékek részletes tápérték-adatait tartalmazó digitális címkék már a forgalombahozatali eljárás legelején, a végső származási bizonyítvány kiadásakor elkészülnek, így segítve a termelők gyorsabb piacra lépését az uniós piacokon. A borászok feladata a QR kódot tartalmazó címke nyomtatása – tette hozzá.

Tájékoztatása szerint

továbbra is megmarad a hagyományos címkeelemek használata azon borászatok számára, amelyek a digitális platformokat nem kívánják, vagy nem tudják igénybe venni.

Brazsil Dávid hozzáfűzte: a HNT és az agrártárca közös célja, hogy a szolgáltatást a stratégiai partnerszervezetek – kisüzemi sörfőzdék, pálinkafőzdék – részére is biztosítsa a jövőben, amennyiben az uniós jogszabályok ezt lehetővé teszik.