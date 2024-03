Fegyház- és börtönbüntetésre ítélték egy kábítószer-kereskedő hálózat tagjait Pécsen

Öt és tíz év közötti fegyház-, illetve börtönbüntetést szabott ki jogerősen a Pécsi Ítélőtábla kábítószerkereskedőkre, akik egy hálózat tagjaként kokainnal és amfetaminnal üzleteltek 2020-ban és 2021-ben.

A táblabíróság keddi ítéletéről beszámoló, az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták: a másodrendű vádlott 2020 szeptembere és 2021 májusa között havonta értékesített – összesen 900 gramm – kokaint, illetve egy alkalommal 400 gramm amfetamint az elsőrendű vádlottnak, aki azt az ügy további vádlottainak adta el.

A másodrendű vádlott az így értékesített kábítószerből 16,1 millió forint bevételre tett szert.

A tizenegyedrendű vádlott az általa vásárolt kokaint minden esetben saját maga fogyasztotta el, míg a negyedrendű vádlott nemcsak saját használatra vásárolt – más forrásból is – kábítószert, hanem azzal maga is kereskedett, mások mellett fiatalkorúakkal is.

A harmadrendű vádlott egy másik hálózatban szerzett be amfetamint és marihuánát, az amfetamint további kereskedéssel és saját fogyasztásra is értékesítette, marihuánát csak fogyasztásra.

Az első fokon eljártó Szekszárdi Törvényszék a másodrendű vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt tíz év fegyházra, kábítószer-kereskedelem miatt a harmadrendű vádlottat öt és fél év börtönre, míg a negyedrendű vádlottat nyolc év börtönre ítélte.

A tizenegyedrendű vádlottat a bíróság kábítószer-birtoklás miatt 1 év 10 hónap, 3 év 8 hónapra felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

Az ítélet ellen bejelentett fellebbezések miatt másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és azt helybenhagyta.

Az ítélet jogerős. Kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt az ügy elsőrendű vádlottját tavaly májusban hét és fél év börtönbüntetésre ítélte jogerősen a Szekszárdi Törvényszék.

A kiemelt kép illusztráció.