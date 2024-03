Fidesz: a felelőtlen brüsszeli politikusok leváltása a feladat

A főpolgármester-választásról, a környezetvédelemről és a közösségi médiáról is szó volt napirend előtt az Országgyűlésben hétfőn.

LMP: Lehet alternatívát mutatni a budapestieknek

Csárdi Antal (LMP) elmondta, Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltet két ember támadja, Karácsony Gergely jelenlegi és Tarlós István volt főpolgármester. Hozzátette: a korábbi városvezető szerint nem lesz változás a közgyűlésben, kár harcba indulni, az LMP szerint azonban lehet olyan alternatívát mutatni a budapestieknek, amely egy fejlődő város képét jelenti.

Egyértelmű feladata a főpolgármesternek, hogy foglalkozzon Budapest egészségügyi ellátásával, beszéljen a kórházfelújításokról – mondta, kifogásolva azt is, hogy a nyolc éve állami kézbe került HÉV-vonalakon nem cserélték le a szerelvényeket. Szükségesnek tartotta azt is, hogy legyen főpolgármester-jelölti vita. Ha Karácsony Gergely, valamint a kormánypárti Szentkirályi Alexandra sem lép villamos elé, akkor lehetővé válik a vita – mondta.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára közölte, Szentkirályi Alexandra Tarlós István főpolgármestersége alatt bizonyított, jól segítette a munkát. Amikor 2019-ben befejezték a tevékenységüket, Budapest tiszta, rendezett volt, anyagilag jól állt – mondta, hozzátéve, a kormány a fővárosnak 130 milliárd forintot biztosított egészségügyi fejlesztésekre.

Az elmúlt évek baloldali városvezetéséről azt mondta, Karácsony Gergely egyértelműen báb. Szerinte pénzek tűntek el a fővárosban, példaként a Lánchíd felújítását említette, de szólt arról is, hogy a főváros számlája négymilliárd mínuszban van és 154 milliárd forint adósságállománya van.

Párbeszéd: A kormány nem védi meg a gyermekeket

Tordai Bence (Párbeszéd) azt sorolta fel, mitől nem védi meg a fideszes kormány a gyermekeket: a pedofiloktól, a szegénységtől, a kilátástalanságtól, a társadalmi kirekesztéstől és a környezeti kockázatoktól sem. Szóvá tette, hogy a recski sárlavina károsultjai nem kapják meg a nekik szánt 500 milliárd forintos alapot.

Szerinte a környezetszennyezés is veszélyezteti a gyermekeket, amit a kormány által nyakló nélkül idehozott akkumulátorgyárak okoznak. Közölte, környezeti kármentesítési alapra lenne szükség, amelybe a veszélyes üzemek tulajdonosai fizetnének be és az rendelkezésre állna, amikor baj van és a kormánypártok oligarchái és a távol-keleti befektetők cégei nem állnak helyt.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint az Eurostat adatai is azt mutatják, hogy 2010-hez képest 29,4 százalékról 15 százalékra csökkent mostanra a veszélyeztetett gyerekek aránya. Emlékeztetett arra, hogy a baloldali kormányok alatt iskolákat zártak be és a nehéz sorsú gyermekek is rosszul jártak. A hátrányok csökkentése érdekében fontosnak nevezte, hogy bevezették a hároméves kortól kötelező óvodáztatást.

A recski károkról azt mondta, minden olyan kárt kifizetnek, amely közvetlen összefüggésben van a villámárvízzel.

Az államtitkár szerint az akkumulátorgyárakra Európa legszigorúbb határérték-rendelete vonatkozik. Közölte, a gyermekekre a legnagyobb veszélyt a genderpropaganda, a migráció és a háború jelenti.

Mi Hazánk: A közösségi média beavatkozik a magyarországi demokratikus folyamatokba

Toroczkai László (Mi Hazánk) azt tette szóvá, hogy a közösségi médiában nem lehet leírni az ő nevét, egy parlamenti párt frakcióvezetőjének a nevét. Jogerős ítélet van arról, hogy az Instagram-oldalát vissza kell állítani, de a Meta ezt nem teszi meg, packázik a magyar bíróságokkal – mondta. Véleménye szerint a közösségi média nemcsak cenzúráz, de beavatkozik a magyarországi demokratikus folyamatokba, a választásokba.

Bírálta az unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletét, amely szerinte jegeli a jelenlegi állapotokat, azaz bármit megtehet a Szilícium-völgyből egy milliárdos és a kormány semmit nem tesz ez ellen.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte, a magyar nyilvánosság kellőképpen sokszínű, mindenki elmondhatja a véleményét.

Szerinte a közösségi médiumok jelentős része monopóliumoként viselkedik, a törvényhozók viszont a világ minden részén törekednek a szabályozásra. A problémák között a cenzúrát, az adózást, a gyűlöletbeszéd kezelését említette.

Elmondta, a kormány is foglalkozik a kérdéssel, de Magyarország egymaga aligha tud kellő hatékonysággal fellépni. Előremutatónak nevezte, hogy az unió is foglalkozik a kérdéssel, de miközben a nyilvánosságot próbálja erősíteni, valójában szűkíti a kormányok mozgásterét és nyilvánosságot. Ha bárki bármilyen hangot megpróbál elhallgattatni, a kormány fel fog lépni, főleg, ha az ország szuverenitásáról van szó – húzta alá.

Jobbik: Miért támogatja a kormány a vendégmunkások áradatát?

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azzal vádolta a kormányt: elősegíti, hogy a magyar adófizetők pénzéből támogatott multinacionális cégek vendégmunkásokat alkalmazzanak a magyar munkavállalók kárára.

Egyebek között tabi, debreceni, hajdúszoboszlói és ceglédi példákat hozva arra hívta fel a figyelmet, sok esetben történik, hogy a cégek fölveszik a vendégmunkást és elbocsájtják a magyart, akár azt is, aki betanította az érkezőt.

Hangsúlyozta: a harmadik világból érkező munkások letörik a béreket és hosszútávú ittlétük esetén megváltoztatják Magyarország kulturális berendezkedését.

Arra szólította fel a kormányt, hogy szedje vissza az összes állami támogatást azoktól a cégektől, amelyeknél a magyar foglalkoztatottak aránya nem éri el a 90 százalékot.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkár azt válaszolta: a képviselő a felszólalásában az egyedi példákat tüntette fel általánosként. A kormány alapelve ugyanakkor az, hogy megvédi magyar munkahelyeket és a legszigorúbban lép fel az illegálisan Magyarországra érkezőkkel szemben.

Hozzátette: az Országgyűlés minden eddiginél szigorúbb idegenrendészeti törvényt fogadott el, csak akkor lehet vendégmunkást alkalmazni, ha magyar munkaerővel nem tölthetők be bizonyos álláshelyek.

Kiemelte: 2024-ben a kormány 65 ezerben maximálta a kiadható vendégmunkás engedélyek számát. Hozzátette: a minisztériumának munkaügyekkel foglalkozó államtitkára az elmúlt időszakban többször konzultált csaknem 30 minősített munkaerő-kölcsönző céggel, felhívva őket a jogszabályok maradéktalan és következetes betartására.

MSZP: Kegyetlen és cinikus emberkísérlet az új ügyeleti rendszer

Gurmai Zita (MSZP) az új orvosi ügyeleti rendszer miatt bírálta a kormányt, szerinte kegyetlen és cinikus emberkísérlet zajlik. Az orvosi kamara is számos alkalommal jelezte, hogy az ügyeleti rendszer működésképtelen – tette hozzá.

Rögzítette: a helyzetért nem az egészségügyben dolgozók a felelősek, hiszen a lelkiismeretesen dolgozó, kizsigerelt orvosok, egészségügyi szakdolgozók is kiszolgáltatott helyzetben vannak. Hiába az elhivatottságuk, ha az informatikai eszközök és a szoftverek hiánya, vagy éppen működési zavarai, a betegadatokhoz való nehezített hozzáférés, a szűkös és méltatlan munkakörülmények szinte lehetetlenné teszik a minőségi és hatékony gyógyítást.

Ezekért a körülményekért a Fidesz-kormány felelős – jelentette ki.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára szerint a baloldal azért támadja az új ügyeleti rendszert, mert a magánkézben levő egészségi ellátást tartja jónak, az állam által szervezettel szemben. Felidézte: az elmúlt években az önkormányzatok sokszor magánszolgáltatókat bíztak meg az ügyeleti ellátás biztosításával, ehelyett hozott létre az Országos Mentőszolgálat egy egységes, országos, több mint 300 helyszínen helyi segítséget is nyújtó rendszert.

Hozzátette: a statisztikák szerint az új rendszerben országosan átlagban, óránként egy beteget kell ellátni. Szerinte Pest vármegyében a bevezetési időszakában tapasztaltak emelkedést, amikor egy hétvége alatt érkezett 800 telefonhívás. E mögött azonban nem volt beteg”ó, csak betelefonáltak, és miután ez a hullám lecsengett, óránként két beteg jutott egy-egy orvosra.

Azt is kiemelte: hogy az új rendszerben, az előzővel szemben, minden hívást rögzítenek és egészségügyi dolgozó ül a telefonnál.

DK: Továbbra is kiskapuk vannak a választási rendszerben

Oláh Lajos (DK) arról beszélt, június 9-én két választást is tartanak egy időben, majd szóvá tette, hogy továbbra sem zárták be a választási csalásra lehetőséget adó kiskapukat.

Szerinte azért, mert a kormánypártok a kezdeményezettjei a mostani rendszernek. Nincs érdemi lehetőség az ajánlások ellenőrzésére, továbbra sem hajlandóak kiszűrni a kamupártokat, sőt bátorítják őket – mutatott rá és konkrét példákat hozott azokra az esetekre, amikor egyezés volt ezen pártok és a Fidesz listáját aláíró embereknél.

Miért nem akadályozzák meg a választási csalásokat? – kérdezte.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára azt mondta, kíváncsian figyelte, hogy V. László, akit elítélt a fővárosi ítélőtábla választás rendje elleni bűntett, azaz választási csalás miatt, bejön-e az ülésterembe. Nem jött be és nem ő adta elő a felszólalást – jegyezte meg.

Ez a bűntett jogerős – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: Varju László korrupciós jellegű elkövetési módon egy képviselőjelöltet akart meggyőzni arról, hogy lépjen vissza. Jó lett volna, ha erről beszél a képviselő felszólalásában, és az is, ha az esetről levonnak bizonyos következtetéseket – jegyezte meg.

Arra biztatott, figyeljék, hogy a mostani visszalépések nem ilyen esetek miatt történnek-e meg. Mielőtt másokra mutogatnak, jó lenne, megtisztítanák a saját soraikat a választási csalások elkövetőitől – jegyezte meg.

KDNP: Magyarországnak béke kell, nem háború

Hollik István (KDNP) kiemelte: a múlt héten nemhogy távolodás, inkább közeledés történt a harmadik világháború felé. Európa vezetői háborús pszichózisba kerültek, nem képesek belátni, hogy a szomszédunkban zajló háborúnak nincs katonai megoldása, és az általuk kezdeményezett válaszlépések, a fegyverküldés, a szankciós rezsimek semmilyen hatást nem értek el – jelentette ki.

A szankciók fordítva sültek el, és Európát találták el – értékelt, hozzátéve: nyugati szakértők Oroszország GDP-jének idei növekedését három százalékra teszik, miközben az unióé az egy százalékot sem éri el. Kitért arra is, hogy a háború folytatásának eredményeként újabb százak és ezrek vesznek oda.

Megemlítette azt az Európai Bizottság által elfogadott javaslatot, amely bizonyos döntéseknél – így a külpolitikában – megszüntetné az egyhangúság követelményét. Ez azt jelentené, hogy a jövőben a háború kérdésében Brüsszel könnyen kikerülhetné a magyar békepárti álláspontot. A nyugati világ vezetői nem a békéért, hanem a háborúért dolgoznak – mondta Hollik István. Azt mondta: „a dollárbaloldalt a finanszírozói” és európai szövetségesei a háború támogatására kérik, de ezzel szembe fordulnak a nemzeti érdekekkel. Magyarországnak béke kell és nem háború – jelentette ki.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt mondta: az előttünk álló időszak nagy kérdése, hogy lesz-e háborús eszkaláció. Sokan kimondottan szeretnék, ha ez megtörténne – értékelt, és idézte európai vezetők ilyen irányú nyilatkozatait.

Kitért arra is, hogy folyamatosak a fegyverszállítások Ukrajnába. Az Európai Unió 2022 óta 88 milliárd eurós támogatást adott Ukrajnának, aminek nagy része fegyverre ment. Ez 35 ezer milliárd forint, amit lehetett volna másra is fordítani – mondta.

Hozzátette, a helyzet súlyos: az uniós vezetők sokkal inkább belemennének, a háborúba minthogy béketárgyalásokat szorgalmaznának.

Fidesz: a felelőtlen brüsszeli politikusok leváltása a feladat

Illés Boglárka (Fidesz) azt mondta, az illegális migráció jelentette kihívás 2015 óta sem csillapodott, hiszen az EU elhibázott migrációs politikája szívóhatást fejt ki.

Illés Boglárka jelezte, múlt héten az európai ügyek bizottságával Görögországban járt, ahol tapasztalatai szerint már szembenéztek azzal, hogy az illegális bevándorlás nem lehetőség, hanem veszély.

Hozzátette: Magyarország is azt tapasztalta, hogy a fizikai és jogi határzár kiépítésével 2015 óta több mint egymillió illegális határátlépési kísérletet sikerül megakadályozni. Még mindig vannak azonban olyan európai vezetők, akik szerint a Frontex nem határvédelmi, hanem kutató-mentő szervezet – jegyezte meg.

A közelgő EP-választáson a feladat nem lehet más, mint a korrupt brüsszeli bürokraták és a felelőtlen brüsszeli politikusok leváltása – közölte.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában arra figyelmeztetett, hogy Brüsszelben még mindig igen erős migrációpárti erők vannak. A brüsszeli hatalmi elit és a magyar baloldal egyaránt Soros György kitartottja – fűzte hozzá.

Felidézte, hogy számos magyar ellenzéki politikus, mint Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely, Kunhalmi Ágnes és Tordai Bence is felszólalt a határkerítés ellen. A DK a kötelező betelepítési kvóták mellett gyűjtött aláírásokat, a magyar baloldal pedig a migrációs paktumot is megszavazta az Európai Parlamentben.

„Azt látjuk, hogy Brüsszelben eszeveszett kapuzárási pánik van, félnek az EP-választásoktól, hogy a migrációpárti erők meggyengülhetnek” – mondta.

DK: visszakapja Miskolc a diósgyőri vár rekonstrukciójára biztosított összeget?

Hegedűs Andrea (DK) emlékeztett arra, hogy a diósgyőri vár, „Miskolc ékessége” négy éve zárva van, építési terület. A rekonstrukció teljesen elhibázott történelmileg és régészetileg, az előző városvezetés főépítészének „megalomán” elképzelései teljesen figyelmen kívül hagyták az örökségvédelmi szempontokat – fűzte hozzá.

Az építkezés fél éve leállt, miután 11 milliárdot sikerült „elpazarolni a műemlék tönkretételére”, a hiányzó 2 milliárdot a kormány nem volt hajlandó odaadni az ellenzéki vezetésű Miskolcnak – idézte fel. A miskolci önkormányzat meghitelezte ezt az összeget a továbbépítéshez, de máig nem tudja, visszakapják-e a pénzt – közölte.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára emlékeztetett arra, hogy a kormány eddig is jelentős összegeket költött a diósgyőri várra.

A diósgyőri várfelújítás kapcsán váratlan statikai problémák merültek fel, ezért a kivitelező 2023 elején felfüggesztette a munkát. A kormány a váratlanul felmerült költségeket átcsoportosítással biztosítani fogja – jelentette ki.