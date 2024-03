Erőszakos, fenyegető SMS-ek: ez jellemezte Magyar Pétert

Az Igazságügyi Minisztérium újabb két dolgozója beszélt Magyar Péter viselkedéséről a Mandinernek. A korábban Varga Judit tárcájában dolgozó munkatársak fenyegető SMS-ekről, lenéző megjegyzésekről számoltak be. Egyikük a lapnak azt mondta: Magyar Péter minden megnyilvánulásából azt érezték, hogy irigy a miniszteri pozíciót betöltő feleségére, és ahol csak tud, ártani próbál neki.

Fenyegető sms-ek, lenéző megjegyzések, napi félelem: ez jellemezte Magyar Péter jelenlétét az Igazságügyi Minisztériumban – írja a Mandiner. A lapnak az elmúlt napokban egymás után beszéltek a tárca korábbi dolgozói arról, Varga Judit volt férje hogyan próbált nyomást gyakorolni volt felesége mellett a minisztériumban dolgozókra. A Mandinernek ezúttal két korábbi vezető munkatárs nyilatkozott. Elmondásuk szerint Magyar Péter őket is megfenyegette.

„Ha egy rendezvényen nem a neki megfelelő helyen vagy sorban ült, akkor bennünket szidott. A miniszteri kabinet többsége vidéki fiatalokból állt az ország különböző pontjairól. Sértő volt nekünk, hogy

Péter lenézte a vidéki embereket, erről a miniszter családja és a miskolci barátok még többet tudnának mesélni, akiket sokszor nevetett ki származásuk és szóhasználatuk miatt”

– fogalmazott a Mandinernek egy korábbi minisztériumi dolgozó.

Másikuk arról is beszámolt, hogy Magyar Péter még most februárban is megpróbálta őket megfélemlíteni.

Sms-ben megüzente Varga Judit valamennyi közvetlen munkatársának, akiknek rálátása volt a mindennapjaikra, hogy ha beszélni mernek róla, akkor feljelenti őket.

Pedig a lapnak nyilatkozó másik volt kormánytisztviselő elmondása szerint a HVG által közölt 2020 decemberében történt veszekedés leirata csak a jéghegy csúcsa volt.

Az ominózus vitáról a HVG hétfőn számolt be. A cikk egy rendőrségi jelentésről szól, amelyben egyebek mellett az áll: Varga Judit arra kérte a védelmét akkor ellátó rendőrt, hogy menjen vele a lakásához. A jelentés szerint

a rendőr úgy érzékelte, hogy Varga Judit félt.

A HVG szerint a rendőr azt is hallotta, ahogy Magyar Péter azt mondja Varga Juditnak: „Majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni.”

Hasonló mondatokat hangoztatott Magyar Péter szerdán az ügyészség épülete előtt is, miután azt állította: a kormány tagjai is érintettek az úgynevezett Völner–Schadl-féle korrupciós ügyben. Bár

bizonyítékokat nem mutatott be,

az újságíróknak azt mondta: ő maga több hangfelvételt is készített, amelyek szerinte alátámasztják az állításait. A sajtó munkatársai ezután azt kérdezték, hogy ezeken Varga Judit hallható-e. Erre Magyar Péter nem válaszolt, elemzők ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet: ha valóban készült ilyen felvétel, az komoly problémát vet fel.

„Aki a hozzá legközelebb állókat bármilyen okból lehallgatja, attól nem elvárható, hogy a választókhoz lojális lesz”

– erről Schiffer András beszélt az ATV-ben.

G. Fodor Gábor pedig az Origonak azt mondta, hogy „Magyar Péter annyira visszataszító, hogy politikai értelemben nem lesz jó hozzáérni. Vagyis a pártok és a szavazók sem bízhatnak benne.”

„A nők hogyan fognak hinni egy olyan embernek, akiről a nem politikai állításaival kapcsolatban az derül ki, hogy bánik a feleségével vagy a gyerekeivel? Szerintem ez egy nagyon súlyos karakterkérdés. Innen nagyon nehéz visszajönni” – magyarázta G. Fodor Gábor a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

Hasonlóról beszéltek az igazságügyi tárca volt munkatársai is a Mandinernek:

„Amit ő most csinál, az nem az országról vagy a hazaszeretetről szól, egyszerűen csak arról, hogy sosem volt képes elfogadni, hogy az általa vágyott pozíciókat, tekintettel a természetére, soha nem kapja meg.”

Elmondásuk szerint

Magyar Pétert a csillogáson kívül nem érdekelte más,

olyannyira, hogy annak idején éppen ő volt az, aki kierőszakolta, hogy Varga Judit személyi védelmet kérjen magának és a családjának, csak azért, hogy feltűnősködjön. A Mandinernek nyilatkozó korábbi minisztériumi dolgozók megjegyezték: a sors iróniája, hogy végül pont ezek

a rendőrök védték meg a feleségét Magyar Pétertől.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán