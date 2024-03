Orbán Viktor: Makó erősebb lett, és törlesztettünk az adósságból, amivel Makovecz Imrének tartozunk

Orbán Viktor a megújult és kibővített Hagymatikum gyógyfürdő átadásán azt mondta, a fürdő új épületrészének elkészültével Makó megint erősebb lett, és ezzel törlesztettünk valamit abból az adósságból is, amivel Makovecz Imrének tartozunk.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a magyar ember általános műveltségéhez hozzátartozik, hogy tudjuk, melyik híres magyar épületet ki tervezte. Makovecz Imre épületeiről azonban nem tanultuk, hogy ő tervezte, egyszerűen felismerjük azokat, elég csak rájuk néznünk, és rögtön látjuk.

Művészete nem példa egy építészeti stílusra, hanem egy stílus maga.

A miniszterelnök szerint egyetlen hasonló példa akadt arra, hogy az építész maga volt egy jól elkülöníthető, nem besorolható stílus: Antoni Gaudí. Ami pedig Gaudí számára Barcelona volt, az Makovecz Imrének Makó.

A kormányfő elismerően szólt a város egykori szocialista polgármestere, Buzás Péter érdemeiről abban, hogy a városban az építész számos terve megvalósulhatott. Buzás Péter akkor adott megbízásokat Makovecz Imrének, amikor szinte sehonnan sem kapott felkérést Magyarországon – közölte.

Mire a nemzeti oldal győzelmével ismét megnyíltak Makovecz Imre előtt a kapuk, lejárt az a kegyelmi idő, amíg az Úristen testben közöttünk tartotta őt. Akik korábban ellehetetlenítették a munkáját, ma azt szajkózzák, hogy nincs értelme tervben maradt épületeit felépíteni – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hozzátette: „üzenjük nekik, hogy Makovecz Imre ma is él, itt a bizonyíték, éppen most fejeztük be az általa megálmodott hagyatékot”.