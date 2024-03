Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Közös magyar nemzeti érdek, hogy Magyarország tudjon sikeresen védelmi ipari termékeket is exportálni

A magyar hadi ipari termékek exportjának fontosságát hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Magyar Védelmi Exportügynökség (VEX) által szervezett partnervállalati találkozón csütörtökön, Budapesten.

Magyarország időben, a 2010-es évek elején felismerte, hogy újra kell építeni az ország védelmi képességeit, és el kell indítani a komplett haderőfejlesztést – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A stratégiai építés jelenlegi fázisában az előttünk álló feladat az, hogy a Magyarországon gyártott hadi ipari termékeket az exportpiacokra is eljuttassuk – tette hozzá.

A korábbi kormányok halogatták a haderőfejlesztést, és a szovjet haditechnikát is értékesítették. A magyar gazdaság teljesítőképessége 2015-ben jutott el arra a pontra, hogy megkezdődhetett a korábbi kormányok által elodázott komoly haderőfejlesztés, amely a szárazföldi és a légierő eszközeinek komplett cseréjét is magába foglalta. Akkor még a jelenleginél kisebb védelmi ipari kapacitásokra támaszkodva, elfogadható árakon és szállítási határidőkkel kötöttünk szerződéseket, és ennek előnyeit most élvezetjük – mondta.