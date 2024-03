Vizes élőhelyeket állítottak helyre a Dráva mentén a LIFE projektben

Vizes élőhelyeket állítottak helyre a Dráva mentén a WiseDrava LIFE projektben horvát és magyar partneri együttműködésben, amivel az egyre súlyosbodó problémákat sikerült hatékonyan kezelni – közölte a WWF Magyarország, a projekt vezetője szerdán az MTI-vel.

A 2018 óta tartó, és 2024 márciusában véget érő WiseDrava LIFE projektben a WWF Magyarország mellett részt vett a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Hrvatske Vode horvát vízügyi kezelő és a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

A projekt költségvetése 1,78 millió eurót tett ki.

A WWF Magyarország közleményében kiemelte, hosszú ideje nehézséget okoz mind a természetvédelem, mind a gazdálkodás számára a Dráva menti területek fokozatos száradása. Így a talajvízszint csökkenése a Csurgó mellett található Lankóci-erdőben és az elmaradó nagyvizek a Dráva mellékágaiban. A WiseDrava LIFE projektben ezeket a negatív tendenciákat kezelték, amit megelőzött a problémák okainak feltárása és a megfelelő megoldási lehetőségek keresése. Ezek eredményeként minden esetben sikerült a leghatékonyabb beavatkozási pontokat kiválasztani.

Részletezik, hogy a Lankóci-erdőben 6 helyszínen készültek vízmegtartó műtárgyak, így átmenetileg több száz hektáron lehet visszatartani a lezúduló csapadékból származó vizet, ami várhatóan hozzájárul az erdő jó állapotának fennmaradásához is. Ezt segíti az itt tájidegen akácos állomány cseréje. Az újonnan létrehozott leendő erdőt a telepített csemetékből fejlődő kocsányos tölgy, madárcseresznye és további őshonos kísérőfajok alkotják. Az erdő fiatalabb részeibe kihelyezett 51 denevérodú és 3 feketególya-műfészek szintén a természet javát szolgálja.

A projektben egyebek közt helyreállították a Heresznye melletti mellékágat. A horvát és magyar területet is érintő munka eredményeképpen javul a környező területek vízellátása, de a folyó medrébe visszajuttatott hordalék a Dráva hordalékháztartására is jótékony hatással van – ismertetik a közleményben.

Kitértek arra, hogy a folyó szabad folyását segítik elő a Felsőszentmárton és Vejti mellett magvalósult munkalátok, amelyek során korábban telepített, mára elavult folyamszabályozási kőműveket bontottak vissza. A beavatkozások eredményeként szintén javult az érintett mellékág és a Dráva parti részeinek vízellátása.

A projektben hangsúlyt fektettek arra is, hogy az eredményeket, és az árterek, folyók fontosságát a széles közönség is megismerje. A legkisebbek gyerektáborokban vehettek részt a Lankóci-erdőben és a Dráva partján, a középiskolások tematikus részvételi színházi előadásokba kapcsolódhattak be, az egyetemisták számára oktatási segédanyag készült, és terepgyakorlatokon ismerhették meg a WiseDrava LIFE projekt helyszíneit. Mindezek mellett megújult a Drávaszentesen található Dráva-kiállítás is.

Barina Zoltán, a WWF Magyarország Élő Folyók programjának szakértője, a projekt menedzsere a közleményben hangsúlyozta, a program hosszú évekig, évtizedekig meghatározza a Dráva és vidékének jövőjét, az ember és a természet harmóniáját a régióban.