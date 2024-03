Szentmártoni János: Mindnyájunk felelőssége kulturális örökségünk védelme és támogatása

Mindnyájunk felelőssége kulturális örökségünk védelme és támogatása pénzzel, munkával, lelkiismerettel, ötlettel, javaslattal és vízióval, hogy továbbra is inspirálhasson, formálhasson, illetve összeköthessen felnőtteket és gyermekeket – fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár szerdán Lakiteleken.

Szentmártoni János A kultúra közös ügyünk – Befektetés a kultúrába elnevezésű, a Nemzeti Művelődési Intézet XIX. stratégiai konferenciáján elmondta: „a kultúra olyan az embernek, mint halnak a víz, szülő és éltető közege”.

Kiemelte, aki a kultúrába fektet, az a társadalom mentális egészségét segíti megőrizni, a kultúrába való befektetés nemzetmegtartó erővel bír – fogalmazott a helyettes államtitkár, hozzátéve: „a kultúra a gyermekeinkbe való befektetés is, hogy épek maradhassanak, hogy tovább vihessék az örökséget és esélyük legyen jobbá tenni a világot”.

Szentmártoni János szerint az állam nem tud annyi kulturális rendszert fenntartani, amennyire igény volna. Szélesebb összefogásra van szükség, és a mecenatúra kultúrájának újraépítésére.

Hangsúlyozta, hogy az üzleti és a kulturális kapcsolatok előmozdításának az elkövetkező időszak egyik legkiemeltebb feladatának kell lennie. Az üzleti és kulturális szektorok közötti kommunikáció és együttműködés segítheti az innovációt és a megújulást mindkét területen – tette hozzá.

Lezsák Sándor, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány elnöke, a Magyar Országgyűlés alelnöke szerint a kultúrával, a közművelődéssel foglalkozó szakemberek tevékenysége a folyamatos megújulás és újragondolás képességét kívánja meg szakmai és gazdasági tekintetben is.

Az esetleges kudarcokból pedig újabb lendületet kell szerezni. Egy-egy elmaradt siker nem meghátrálásra, hanem fejlődésre kell ösztönözze a szakembereket – fogalmazott.

Felidézte, hogy a kezdetekben számos találkozót szerveztek a vármegyében, hogy felkutassák és összegyűjtsék a helyi értékeket. Kevesen gondolták még akkor, hogy törekvéseik mozgalommá fejlődnek, majd törvényt is alkotnak a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok védelme érdekében – tette hozzá.

Novák Irén, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője szerint a közművelődés közös kincs és érték, a hagyományátadás, a hagyományőrzés, a tehetségek azonosításának, a tehetség gondozásának a terepe, „aki a közművelődést támogatja, az a jövőbe fektet be” – fogalmazott.

Mint mondta: a közművelődési szakemberek abban hisznek, hogy a kultúra és a közösségek nem csupán erőforrást jelentenek, hanem boldogabb embereket is. Követik a kulturális élet változásait, szélesítik a látókörünket, adaptálják a jó ötleteket és új dolgok születésénél segédkeznek. Biztosak abban is, hogy „a kultúrára erőforrásként tekinteni nemcsak számukra, hanem a leendő, vagy a mostani támogatóknak is fontos.”

Az ügyvezető szerint a közművelődésbe befektetni olyan, mint egy alapkutatást támogatni. Nem gazdasági haszon reményében, nem kifejezetten gyakorlati céllal, nem azonnal látható eredményért és nem előre pontosan meghatározó kimenettel kell vállalni a mecénásnak ezt a feladatot – tette hozzá.