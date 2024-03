Potápi Árpád János: Magyarságunk és kultúránk megtartása létkérdés

A mai modern világban, ahol ezeket az értékeket rendre megkérdőjelezik, magyarságunk és kultúránk megtartása létkérdés – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Nagymegyeren, ahol beszédet mondott a helyi folklórközpont átadásán szerdán.

A nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával megépült új épület átadásán Potápi Árpád János elmondta: az, hogy ma sikerült átadni az új folklórközpontot, annak is bizonyítéka, hogy a magyar olyan nemzet, amely nemcsak tiszteli és óvja kulturális örökségét és hagyományait, hanem újra és újra meg is szerzi, megteremti, megújítja és át is adja azokat a következő nemzedékeknek. Hozzátette: az újonnan átadott épület több lehetőséget teremt majd a hagyományőrzőknek küldetésük beteljesítéséhez, a magyar kulturális örökség továbbörökítéséhez.

Kiemelte: különösen fontos, hogy hagyományaink ápolása mindennapos legyen, mivel hagyományainknak összekovácsoló ereje van, s azok identitásunk legmélyebb részét képezik.

„A mai modern világban, ahol ezeket az értékeket rendre megkérdőjelezik, magyarságunk és kultúránk megtartása létkérdés” – szögezte le Potápi Árpád János. Rámutatott: a magyar kormány ezért kiemelten fontosnak tartja a kulturális élet támogatását szerte a Kárpát-medencében, és mindenütt, ahol magyar közösségek élnek.

A nemzetpolitikai államtitkár beszédében kitért a szombaton esedékes szlovákiai államfőválasztásra is, amelyen Forró Krisztián, a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség elnöke személyében ismét indul magyar jelölt. Rávilágított: a következő napokban méginkább kiemelt lesz az összetartozás és az összefogás, hiszen mindenki segítségére, mozgósítására szükség lesz. Hozzátette: mindenki tudja, hogy egy 8 és fél százalékos nemzeti közösség nem tud köztársasági elnököt választani a többség akaratával szemben, de nem is ez a feladat, hanem az, hogy minden lehetséges helyzetben megmutassuk, hogy itt vagyunk, itthon vagyunk, államalkotó tényező vagyunk Szlovákiában.

„Március 23-án megmutathatjuk, hogy mi nem turisták vagyunk ebben az országban, hanem államalkotó tényező”

– szögezte le Potápi Árpád János.