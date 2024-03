Nébih: A nitrát-adatszolgáltatást az elektronikus gazdálkodási naplóban kell teljesíteni március 31-ig

A termelőknek a nitrát-adatszolgáltatást 2024-től az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program helyett, az elektronikus gazdálkodási napló (eGN) felületén kell teljesíteniük március 31-ig, az intézkedés megközelítőleg 100 ezer gazdálkodót érint – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az MTI-vel.

A közlemény szerint a nitrátérzékeny területen gazdálkodó mezőgazdasági termelőknek a naptári évre vonatkozóan kötelező folyamatos nyilvántartást vezetniük, és azt a következő év március 31-ig a Nébih felé be kell nyújtaniuk.

A hivatal az MTI érdeklődésére ismertette, a vizek védelme érdekében kell kijelölni a nitrátérzékeny területeket, ezeken ugyanis olyan mezőgazdasági tevékenységet kell folytatni, amely megelőzi a nitrogénvegyületek felszíni és felszín alatti vízbe jutását.

Kiemelték, hogy Magyarország területének mintegy 70 százaléka nitrátérzékeny terület: többek között a nagy tavak vízgyűjtő területe.

A nitrátérzékeny területeket a Mezőgazdasági parcella azonosító rendszerben (MePAR) határolták le, így a gazdálkodó látja a blokktérképen, ha a földje ebbe a kategóriába tartozik.

A Nébih a honlapján arra is felhívta a figyelmet, hogy a nitrát-nyilvántartás 2024-ben még vezethető papíron is, de az adattartalmat 2025. március 31-ig be kell tölteni a rendszerbe.

A rendszerbe való belépéshez a Nébih nyitóoldalán az ügyfélprofil e-ügyintézés mezőre kell kattintani, ahol ügyfélkapus azonosítóval érhetik el az eGN-t. Az ügyeket lehetőségük van saját jogon, meghatalmazottként vagy cégképviselet alapján intézni. Az eGN kitöltési útmutatója és további információk a portal.nebih.gov.hu/egn tematikus aloldalon érhetőek el – olvasható a hivatal közleményében.