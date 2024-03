Tállai szerint a kormány arra törekszik, hogy fegyelmezett gazdálkodással a választási évben is biztosítsa a költségvetés egyensúlyát

A Magyarország náci megszállását követő tragikus eseményekre emlékezett kedden az Országgyűlés. Napirend előtt szó volt az önkormányzati választásokról, a költségvetésről és a gödi akkumulátorgyárról.

Megemlékezés

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke elmondta, nyolcvan évvel ezelőtt, 1944-ben, március 19-én a német haderő megszállta Magyarországot, és ezzel 46 évre elveszett az ország önrendelkezése. Magyarország nem volt többé szabad és független állam, ahogy egy évvel később sem, amikor a német fennhatóságot a szovjet katonai megszállás váltotta fel – tette hozzá.

Közölte, 1944. március 19-e a magyar történelem gyásznapja azért is, mert ezután vette igazán kezdetét a holokauszt a magyarországi zsidóság számára. 437 ezer magyarországi zsidót deportáltak, többségüket a hírhedt auschwitzi koncentrációs táborba – emlékeztetett.

Az Országgyűlés kegyelettel emlékezik meg azokról, akik Magyarország német megszállásának következtében meghurcoltattak, életüket veszítették. Tisztelettel hajt fejet azok előtt, akik fegyverrel fordultak szembe a megszállókkal – mondta Lezsák Sándor.

LMP: A város érdekeit képviselő főpolgármester-jelölt kell

Bakos Bernadett (LMP) a júniusi önkormányzati választásokkal kapcsolatban „Zs kategóriás akciófilmnek” minősítette a fővárosi politikát. Szerinte Budapest nem a nemzet fővárosa, hanem a szellemi polgárháború színtere, és a két politikai oldalnak esze ágában sincs változtatni a helyzeten, közben a város alig fejlődik, kifosztják.

Közölte, az LMP ezzel szeretne szakítani, olyan főpolgármester-jelöltet keresett, akiről tudja, számára a város érdekei előrébb valók, mint a pártpolitikai csatározás. Ezért kérte fel az LMP Vitézy Dávidot főpolgármester-jelöltnek – tette hozzá.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára az emléknap kapcsán elmondta, a nyolcvan évvel ezelőtt történtek felhívják a figyelmet arra, milyen fontos a magyar szuverenitás védelme, a nemzetközi konfliktusokból történő kimaradás, a nemzeti kisebbségek védelme.

Közölte azt is, a kormánynak van dolga Budapesttel, változásra és olyan városvezetésre van szükség, amely a várost felvirágoztatja és a kormánnyal konstruktívan együtt tud működni. Budapest többet érdemel, mint a fővárost csődbe vivő és kampányfinanszírozási botrányba került, Karácsony Gergely vezette jelenlegi városvezetés – mondta.

Párbeszéd: A költségvetés túlköltekezik

Mellár Tamás (Párbeszéd) arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetés idén februárra 1758 milliárd forint hiányt termelt, ami az éves hiánycél mintegy kétharmada. Ezt a költségvetés összeomlásának tartotta és azzal magyarázta, hogy választási év van, és a kormánypártok ilyenkor általában költekeznek. Másik okként azt jelölte meg, hogy az idei GDP-ből hiányzik 5500 milliárd forint, a bevételek nem érkeznek meg, ezért is nő a hiány.

Bírálta a kormányt, amiért túl korán, már tavaly májusban benyújtotta az idei költségvetést, és akkor még nem lehetett megmondani, idén mekkora lesz a GDP. Szólt arról is, hogy az elmúlt években sem teljesültek a költségvetési célok, a kormány rendszeresen túlköltekezik.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a képviselő kissé drámai helyzetet festett a költségvetés helyzetéről, az nem omlott össze, annak egyensúlya és finanszírozása fenntartható. A kormány arra törekszik, hogy fegyelmezett gazdálkodással a választási évben is biztosítsa a költségvetés egyensúlyát – jelentette ki.

Közölte, a 2023-as év nem úgy sikerült, ahogy tervezték, de 2024-ben újra növekedés lesz Magyarországon. Kitért arra is, hogy az elmúlt években a válságok alatt a kormány nem azt a politikát követte, amit a baloldali kormányok, nem alkalmazott megszorításokat, fenntartotta egyebek mellett a családtámogatásokat, a rezsitámogatást.

Mi Hazánk: A Fidesz gazdaságpolitikájának állatorvosi lova a gödi akkumulátorgyár

Dúró Dóra (Mi Hazánk) közölte, a Fidesz gazdaságpolitikájának állatorvosi lova a gödi akkumulátorgyár: környezetszennyezés, 88 tonna magzatkárosító anyag a levegőben, hatósági mulasztások, vendégmunkások, politikai mellébeszélés és 150 milliárd forintos magyar adófizetői támogatás, cserébe alacsony hozzáadott érték. Felhívta arra a figyelmet, hogy a 88 tonna káros anyagról az adatok megtalálhatók az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben is, azaz az állam által hitelesített adatokról van szó.

A kormány ugyan megemelte a büntetési tételeket, de ha a megemelt bírságot 1500-szor kivetik, az akkor sem éri el az állami támogatás mértékét – mondta.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy a szennyező anyagokkal kapcsolatban a polgármester feljelentést tett, ki fog derülni az igazság. Jelezte, a kormány határozott elvárása, hogy minden beruházó tartsa be a legszigorúbb környezetvédelmi és munkavédelmi szabályokat.

Kitért arra is, hogy a kormány zöldenergiával foglalkozó online párbeszédet indított. Szólt arról, hogy a felülvizsgálat alatt álló nemzeti energia- és klímatervben megváltoztatják az ország 2030-as céljait, a károsanyag-kibocsátás csökkentését 40 helyett 50 százalékra növelik.

Jobbik: Nem leszünk partnerek a családközpontú gyermekvédelem leépítésében

Ander Balázs (Jobbik) arról beszélt, pártja a kormány partnere lesz abban, hogy a gyermekvédelemben a szigort vasszigor kövesse. Jelezte, támogatják a gyermekeket gondozó intézmények vezetőinek átvilágítását is.

Ugyanakkor nem lesznek a kormány partnerei a családközpontú gyermekvédelem háttérbe szorításában – hangoztatta. A hiányosságok közé sorolta a nevelőszülők és a gyermekvédelemben dolgozók helyzetét és a szakellátás problémáit, a szakemberhiányt különösen a legnehezebb területről, ahol valóban problémás gyerekekkel kell foglalkozni.

Ander Balázs szerint a kormány felelőssége az is, hogy minden ötödik, hatodik magyar gyerek külföldön születik meg, mert a fiatalok a kormány elhibázott gazdaságpolitikája miatt csak külföldön képesek boldogulni, csak ott tudják megkeresni az európai átlagbért.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában felszólította a Jobbikot, hogy távolítsa el a közéletből a főszerkesztőként pedofil írást megjelentető Fehér Zsolt jobbikos váci önkormányzati képviselőt.

A nevelőszülők helyzetéről azt mondta: a Fidesz-KDNP kormányzásának kezdetén az egy gyermekről gondoskodó nevelőszülők nettó 15 ezer forintot, most 98 ezer forintot kapnak, a három gyermekről gondoskodó nevelőszülők díjazása 45 ezer forintról nettó 240 120 forintra nőtt.

A külföldön élő fiatalokról szólva az államtitkár kiemelte: Közép-Európán belül arányait tekintve Magyarországról mennek a legkevesebben külföldre dolgozni, és ez többek között annak köszönhető, hogy nincs még egy olyan ország Európában, amelyik annyit költene családtámogatásokra, mint Magyarország.

MSZP: Az idegenforgalom és a helyi lakosság érdekeit egyaránt szem előtt tartó intézkedések szükségesek a Balatonnál

Molnár Zsolt (MSZ) a balatoni fejlesztésekről beszélt, utalva Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy siófoki konferencián elhangzott kijelentésére, mely szerint el kell dönteni, hogy magyar Florida legyen-e a Balaton vagy megőrizzék azt lakóhelyként.

Molnár Zsolt szerint az a helyes, ha a helyi lakosság életkörülményei is javulnak, és a turisták számára is vonzóvá teszik a Balatont.

Javasolta, hogy indítsanak bérlakásprogramot és egy az Erzsébet-táboroknál szélesebb réteget elérő táboroztatási programot. Hangsúlyozta a szemléletváltás fontosságát, amely a magyar családok balatoni nyaralását tenné könnyebbé, és megjegyezte, jó ötlet lett volna a strandbelépők hatósági árassá tétele.

Arra kérte a kormányt, tegyen határozott intézkedéseket, hogy ne egymást kioltó folyamat legyen a helyi lakosság életkörülményeinek javítása és az idegenforgalom.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában az MSZP szemére vetette, hogy míg eddig a beruházások ellen hergeltek, most a Balatonért aggódnak. Ha a kormány fejleszt, az a baj, ha nem fejleszt, az – fogalmazott.

Jelezte, a kormány a Kisfaudy-program keretében 365 milliárd forintot biztosítottak 17 ezer fejlesztéshez, több ezer munkahelyet létesítve a Balatonnál.

Ezzel szemben a baloldali kormány kaszinóvárost akart építeni a Velencei-tó partján, sunyi módon, a tőkésekkel megegyezve – tette hozzá.

Momentum: Az állam lezülleszti az oktatást, kétsebességessé téve az iskolarendszert

Tóth Endre (Momentum) szerint a kormány 2011-ben elvette az iskolákat az önkormányzatoktól, de ahelyett, hogy az ígéreteit megtartva javított volna az oktatás helyzetén, lezüllesztette az állami iskolákat.

Míg az egyházi iskolák kapnak szép tornatermet, rájuk nem vonatkozik a sok értelmetlen kötöttség, és még a fizetések is jobbak ott, addig az állami iskolákat a kormány mostohagyermekeiként kezeli. Most pedig le is passzolná őket, vigyék az egyházak, kormányközeli alapítványok és a modellváltó egyetemek.

Megítélése szerint a kormány szándékosan rossz gazdája az állami iskoláknak, szándékosan állít elő olyan körülményeket, hogy megérje menekülni a tankerületek fojtogató béklyójából.

Közölte: 2010 óta 250-nél is több állami iskolát adtak egyházi fenntartásba, és az utóbbi időben az alapítványok térnyerése is egyre szembetűnőbb. Ezzel kétsebességessé teszik a magyar iskolarendszert, a kormányzat által lezüllesztett, egyre csökkenő létszámú állami iskolákból egyre több középosztályi szülő kezdi kimenekíteni a gyermekét a tisztességesebben ellátott egyházi és magániskolákba – értékelt Tóth Endre.

Rétvári Bence úgy reagált, míg a Momentum szövetségesei kormányzásuk idején elbocsátottak 15 ezer pedagógust és több mint 300 településen bezárták az iskolát, a jelenlegi kormány 4576 oktatási fejlesztést valósított meg több mint 1000 milliárd forintból az elmúlt években.

Ezeknek is köszönhető, hogy az utóbbi nemzetközi méréseken láthatóan javult a magyar diákok teljesítménye – tette hozzá.

Úgy folytatta: a baloldal kormányzása idején évről évre nőtt a tankönyvcsomagok ára, ezzel szemben a Fidesz-KDNP-kabinet ingyenessé tette minden gyermek számára a tankönyveket, és kibővítették az iskolai szociális étkezési lehetőségeket.

Jelezte azt is, hogy 2022 és 2025 között 93,5 százalékkal emelik a pedagógusok bérét.

A kormányzati intézkedéseket sorolva az államtitkár megemlítette a tankönyvek megújítását, a Nemzeti Köznevelési Portál létrehozását, a KRÉTA alkalmazást, az új NAT-ot, az iskolapszichológusok számának megduplázását és számos programot.

DK: Álljon fel vizsgálóbizottság pedofil ügyek kivizsgálására!

Varju László (DK) azt követelte a kormányoldaltól, hogy támogassa a DK kezdeményezését egy vizsgálóbizottság felállításáról; a testület a gyermekvédelmi intézményekben elkövetett pedofil bűncselekményeket tárná fel. Követeljük és elvárjuk, hogy a Fidesz-KDNP kormánytöbbség adjon utat a hivatalos vizsgálatnak, ezzel bizonyíthatják, hogy a gyerekek vagy a pedofilok oldalán állnak – hangsúlyozta. Bírálta a kormányt a bicskei gyermekotthon volt igazgató-helyettesének kegyelmi ügye miatt, szerinte az Orbán-rendszer nem a gyerekeket védi a pedofiloktól, hanem a pedofilokat a felelősségre vonástó”. A fideszes kiváltságosoknak mindent szabad, ők a törvény felett állnak, míg a gürcölő magyarok hónapról hónapra szenvednek – fogalmazott.

Azt ígérte: a DK a kormányváltás után rendbe teszi a gyermekvédelem ügyét és kisöpri a rendszerbe benőtt pedofilhálózatot.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára úgy reagált: egyetértenek azzal, hogy ne legyenek olyan politikusok, akik a törvények felett állnak, ezért arra szólította fel Varjú Lászlót, hogy az ellene hozott jogerős ítélet miatt mondjon le.

Arra is kitért: amikor a baloldal kormányzott Magyarországon, akkor mindösszesen 81 pedofilt zártak börtönbe, most pedig 663-an ülnek börtönben. Ez szerinte egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ki az, aki börtönbe akarja juttatni a pedofilokat, ki az, aki ki akarja őket vonni a társadalomból és ki az, aki nem.

Azzal vádolta a baloldalt, hogy kormányzása alatt 13 milliárd forintot vett el a gyermekvédelemtől, miközben 2010 után a kormány 40 milliárdról 120 milliárd forint fölé emelte a gyermekvédelmi intézmények támogatását. Arra is kitért: az ellenzéki vezetésű újbudai önkormányzat a panaszok, bejelentések ellenére csak akkor lépett egy pedofil elkövetővel szemben, amikor a sajtóban megjelent az ügy.

KDNP: Isépy Tamás a rendszerváltás meghatározó politikusa volt

Latorcai János (KDNP) a 2004-ben elhunyt Isépy Tamásról, a KDNP politikusáról, volt frakcióvezetőjéről emlékezett meg. A 100 éve született Isépy Tamást a rendszerváltás egyik meghatározó politikusaként és olyan kereszténydemokrata államférfiként jellemezte, akinek felkészültségét, tisztességét pártállástól függetlenül elismerték.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára arról beszélt, ma sok politikus a lájkok számában méri a népszerűséget, Isépy Tamás viszont még abban az időszakban élt, amikor elvei melletti kiállása miatt személyi szabadságát, egzisztenciáját kockáztatta. A KDNP számára példaként szolgál az ő életútja – hangsúlyozta.

Fidesz: Mi továbbra is a béke oldalán állunk

Halász János (Fidesz) az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban megerősítette: kormány és a Fidesz frakció a háború kitörésének első napja óta a béke oldalán áll. Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket, nem veszünk részt lőszerszállítási akciókban, és nem fogunk katonákat sem küldeni a frontra – hangsúlyozta.

Megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte ugyanakkor, hogy Macron francia elnök nemrégiben egy interjúban már az atomfegyvereket is megemlítve, nyíltan, szinte a harmadik világháború kitörésének esélyével számolt, és azt valószínűsítette, hogy valamikor szükség lehet a nyugati szárazföldi hadműveletekre Ukrajnában. Ezt a fajta háborús pszichózist visszautasítjuk – jelentette ki.

Nem fogjuk engedni, hogy Magyarországot is belerángassák a háborúba – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az európai emberek többségének is elege van a háborúból. Elképesztőnek és felháborítónak nevezte, hogy a magyar baloldal ebben a helyzetben még mindig háborúpárti. Szerinte ha a baloldalon múlna, Magyarország már rég belesodródott volna a háborúba.

A Fidesz frakció ezzel szemben teljes erejével támogatja a kormányt a világháború kitörése elleni küzdelmében és az ország békéjének és biztonságának megőrzésében – mondta.

Zsigmond Barna Pál, a külügyi tárca államtitkára úgy vélte: az EU-s tagállamoknak előbb-utóbb őszintén számot kell vetniük azzal, hogy egy fegyveres konfliktus a végtelenségig nem tartható fönn, és utat kell keresni a fegyverszünethez és a békéhez. A francia elnök kijelentései szerinte is aggodalomra adnak, mert felvetik a totális háború és az atomháború rémképét is.

Brüsszelt azzal vádolta, hogy „háborús lázban ég” és felelőtlenül cselekszik, azt kockáztatva, hogy belerángatja Európát egy háborúba Oroszországgal. A magyar baloldalt is bírálta, szerinte a baloldali képviselők „a brüsszeli kottát fújják”, fegyvereket és katonákat küldenének a frontra.

Hangsúlyozta: Brüsszelben változásra van szükség, ennek előfeltétele pedig egy új, az európai jobboldal részvételével kialakuló politikai többség a júniusi európai parlamenti választásokon.

Harmadik országok nevében végzett érdekképviselet átláthatósága

Hörcsik Richárd (Fidesz) az Európai Ügyek Bizottsága nevében előterjesztőként a javaslat céljaként jelölte meg, hogy kimondja az Országgyűlés: a harmadik országok nevében végzett érdekképviseletek átláthatóságát célzó, harmonizált belső piaci követelmények megállapítására vonatkozó uniós irányelvtervezet sérti a szubszidiaritás elvét.

Kifejtette: jelenleg 15 tagállamban van átláthatósági nyilvántartás, 12 tagállam nem szabályozza az érdeképviseleti tevékenységek átláthatóságát. Ezen a helyzeten változtatna az Európai Bizottság jogszabály-tervezete, amely az érdekképviseleti tevékenység átláthatóságát növelné a harmadik országok nevében végzett lobbitevékenységek esetében.

A probléma az, hogy az irányelv tervezetének nem volt és nincs helyes jogalapja, a kibocsátás legfontosabb előfeltétele hiányzik – mondta.

A bizottság a harmadik ország nevében végzett lobbitevékenységekre is a belső piaci logikát kívánja alkalmazni, mintha e szolgáltatás minden eleme határon átnyúló jellegű tevékenység lenne – tette hozzá.

A jogalap azért sem megfelelő, mert a lobbitevékenység időszakos, alkalomszerű és helyi jellege miatt az egyéb uniós szolgáltatásoktól eltérő jellegű.

Hiányzik e területen az uniós hatáskör is, az érdekképviseletek szabályozása tagállami hatáskörbe tartozik. Gúzsba kötnék a tagállamokat, akár fontos ez a terület számukra, akár nem – tette szóvá.

A brüsszeli végrehajtó testület ismét ott akar új hatáskört szerezni, ahol a szerződések értelmében semmilyen joga nincs. Tagállami hatáskört vonna el olyan területen, ahol a tagállami szabályozás elegendő és megfelelő – összegzett a fideszes politikus.

Megjegyezte: több mint egytucat tagállam vizsgálati fenntartásokat fogalmazott meg a javaslattal összefüggésben.

Kormány

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a kormány nevében elmondta: az Európai Bizottság 2023. decemberében hozta nyilvánosságra a demokrácia-védelmi jogalkotási csomagot, amelynek egyik eleme a harmadik országok érdekében végzett érdekképviseleti tevékenységek átláthatóságáról szóló irányelv-tervezet.

Abszurdnak nevezte, hogy a brüsszeli bürokratáknak hirtelen nagyon fontos lett az átláthatóság, miközben a magyar szuverenitás-védelmi törvény kapcsán kötelezettségszegési eljárást indítottak Magyarország ellen.

Úgy tűnik, számukra csak az a jó szuverenitásvédelem, ami a brüsszeli szuverenitást védelmezi és szembe megy a nemzetállamok önrendelkezésével – értékelt.

Ráadásul akkor hallgattak Brüsszelben, amikor kiderült, hogy a magyar baloldal külföldről finanszírozva dollármilliókat költött el a magyar kormány megbuktatására a választási kampányban. Akkor nem volt fontos az átláthatóság és felháborodtak, amikor a magyar kormány bezárta a kiskapukat a guruló dollárok előtt – jegyezte meg.

A bizottsági javaslatról szólva rámutatott: az olyan tagállami hatásköröket szabályozna, amelyek jelenleg – legalábbis Magyarországon – elég jól szabályozottak. Az irányelv-tervezet jogalapja nem megfelelő, az egységes piac működésének az egységesítésére alkotna szabályokat a bizottság.

A szabályozandó terület nem tartozik az unió hatáskörébe, a kormány támogatja az Európai Ügyek Bizottságának álláspontját – közölte.

Fidesz: A Szuverenitásvédelmi Hivatal szigorúbban ellenőrzi a harmadik országok befolyásolási kísérleteit

Halász János (Fidesz) értékelése szerint az Európai Bizottság (EB) indokolatlanul el akarja venni a tagállamoktól a döntéshozatalt egy olyan területen, ahol a tagállami szabályozás hatékony és elegendő. Hozzátette: a Fidesz üdvözli és egyetért az Európai Ügyek Bizottságának állásfoglalásával, miszerint az irányelvtervezet sérti a szubszidiaritás elvét.

Hozzátette: ez az elv kiemelt fontosságú és nem engedhetik meg, hogy az Ursula von der Leyen vezette EB ezt figyelmen kívül hagyja. Sajnálattal állapítják meg, hogy az ellenzéki pártok uszítanak és a magyar emberek érdekeit veszélyeztetik; szándékos aknamunkájukkal az unión keresztül zsarolják a magyar kormányt annak migrációs, békepárti és genderpolitikája miatt.

Hozzátette: érthető, hogy ellene szavaztak a Szuverenitásvédelmi Hivatal felállításának, amely a bizottság javaslatánál szigorúbban ellenőrzi a harmadik országok befolyásolási kísérleteit.

Halász János szerint számos más tagállam is aggályosnak gondolja a rendelettervezetet, amely szükségtelen és hibás a jogalapja, túlzott szabályozást foglal magába és hiányzik a hozzáadott értéke.