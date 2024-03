Magyarországon bővíti védelmi innovációs hálózatát a NATO – tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium hétfőn az MTI-t.

A katonai szövetség védelmi innovációs szervezete, a NATO DIANA bejelentette, hogy sokszorosára bővíti magyarországi jelenlétét: technológiai fejlesztést végző gyorsító- és tesztközpontokat kapcsol be a kutatás-fejlesztési hálózatába – írták a közleményben.

A NATO DIANA célja, hogy a honvédelmi alapú innováció a legmodernebb technológiák fejlesztésén és átvételén, valamint védelmi eszközök gyártásán túlmenően olyan hozzáadott értékeket állítson elő, amelyek széles társadalmi körben is hasznosíthatók – tették hozzá.

A katonai szövetség dinamikusan növekedő védelmi ipari innovációs hálózatához Magyarország egy akcelerátorral, vagyis gyorsítóközponttal és tesztközpontokkal csatlakozik, hogy egyaránt erősítse a hazai és a NATO-n belüli nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködést, továbbá az új technológiák hasznosítását. A kettős, honvédelmi és polgári felhasználás lehetősége hozzájárul a magyar ipar fejlődéséhez – tudatták.

Ugyanis az akcelerációs folyamat támogatja, hogy a magyar cégek NATO-szinten is bemutathassák és értékesíthessék termékeiket, ami további munkahelyeket teremt, és gazdaságélénkítő hatása van – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint az első magyarországi DIANA-gyorsítóközpont VIKI-Nokia néven kezdi meg működését, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet NZrt. (VIKI) és a Nokia Solutions and Networks Kft. együttműködésének eredményeként.

Ugyanakkor – folytatták -, tovább erősíti Magyarország NATO-n belüli szerepvállalását hat magyarországi DIANA-tesztközpont akkreditációja. A központokat a Pécsi Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem, a BHE Bonn Hungary Electronics Kft., az Alverad Technology Focus Kft., az ITSec Area Kft., valamint a Nokia Bell Labs hozta létre.

Emlékeztettek arra: a NATO innovációs hálózatának térképére 2023-ban már felkerült két magyarországi tesztközpont: a ZalaZONE Gépjármű Próbapálya és a ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ szintén akkreditált DIANA-tesztközpont.

A közleményben idézték Porkoláb Imre dandártábornok, védelmi innovációért felelős miniszteri biztost, aki hangsúlyozta: „mindez azt jelenti, hogy a DIANA ökoszisztémájában Magyarország immár kilenc intézménnyel van jelen. Mindez kimagasló hazai tudásbázisról, szakértő közösségről és a legmodernebb infrastruktúráról tanúskodik a mesterséges intelligencia, az automatizáció és az 5G területén”. A magyar jelenlét ilyen erősödése a DIANA-ban hozzájárul a tudástranszfer előmozdításához, valamint a hazai innovátorok pályázatainak sikerességéhez – tette hozzá.

A dandártábornok beszélt arról is, hogy idén nem csupán a NATO megalakulásának 75., hanem Magyarország csatlakozásának 25. évfordulóját is ünnepeljük. Úgy fogalmazott, hogy a magyar hozzájárulás a DIANA hálózatához „a szövetség iránti elkötelezettségünket is bizonyítja”.

Kiemelte azt is: a DIANA-gyorsítóközpontok világszínvonalú szolgáltatást kínálnak a részt vevő vállalatoknak, míg a tesztközpontok hálózata lehetővé teszi a fejlesztések kipróbálását a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt létesítményekben.

Ez az ökoszisztéma a DIANA-ban finanszírozással és képzéssel támogatott vállalatok rendelkezésére áll, szakértői tanácsadást nyújt számukra, valamint hozzáférést biztosít a start-upok megoldásainak speciális környezetben történő teszteléséhez, illetve lehetővé teszi a kapcsolatfelvételt a befektetőkkel és az ipar széles hálózatával – ismertették.

A DIANA egyik erőssége a tehetségközpontok és innovációs vezetők egyedülálló transzatlanti hálózata, amely közös cél felé halad. A DIANA-hálózat partnereinek széles skálája és sokszínűsége felgyorsítja a védelem, a biztonság és a béke számára úttörő megoldások kifejlesztését és bevezetését – idézték a közleményben Deeph Chanát, a DIANA ügyvezető igazgatóját.

