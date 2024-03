Koncz Zsófia kulcsfontosságúnak nevezte a környezet, a természet védelmét

Az akkumulátorgyárakról, a gyermekbántalmazásokról és a készpénzhasználatról is beszéltek ellenzéki képviselők hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.

Megemlékezés

Kövér László házelnök megemlékezett a nemrégiben elhunyt Orosz István (MSZP) volt országgyűlési képviselőről.

LMP: A kormány a környezetvédelem ügyét kellemetlen, legyőzendő problémának tartja

Keresztes László Lóránt (LMP) az akkumulátorgyárak kapcsán azt mondta, a kormánynak általában a nyilvánosság ellenség, a környezetvédelem ügyét pedig kellemetlen, legyőzendő problémának tartja. A debreceni és a gödi gyárak ügyét említve álságosnak nevezte a kormány által indított zöldkonzultációt, mondván, a legalapvetőbb információkat titkolják el a beruházásokról.

Közölte azt is, számtalan kérdést tett fel az illetékes miniszternek a gyárakról, de nem kapott válaszokat. Hangsúlyozta, soha nem lehet nemzeti cél az ország természeti kincseinek feláldozása az idegen akkumulátoripari szereplők érdekében.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kulcsfontosságúnak nevezte a környezet, a természet védelmét, a legfontosabbnak pedig azt, hogy minden beruházás esetében a hatóság betartassa a legszigorúbb környezetvédelmi szabályokat.

Emlékeztetett arra, hogy 2035-től nem lehet az unióban újonnan gyártott belső égésű motorral működő járművet értékesíteni, és az emiatti technológiaváltásban Magyarországnak részt kell vennie. A zöldenergiával kapcsolatos online párbeszédről azt mondta, fontos, hogy megkérdezzék a magyar embereket ezekről a kérdésekről.

Párbeszéd: A kormányoldalon pedofilmosdatás történik

Szabó Tímea (Párbeszéd) felolvasta egy nő Novák Katalin korábbi államfőnek és Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett levelét, amelyben arról írt, hogy a Böjte Csaba ferences szerzeteshez köthető egyik nevelőotthonban nevelkedett, ahol 15 évesen a házvezető megerőszakolta.

Az ellenzéki politikus hozzátette, a Böjte-házakban sajtóhírek szerint 6-12 éves fiúkat is megerőszakoltak, Böjte Csaba azonban nem szólt a hatóságoknak, azok hivatalból kezdtek vizsgálódni, a nőt megerőszakoló házvezetőt például 28 évre ítélték.

Szabó Tímea szerint a kormánypártok „hisztérikusan” védik Böjte Csabát, sőt a miniszterelnök állami kitüntetést is adott neki, miközben a szerzetes vallomása visszavonására akarja rábírni a nőt. A Fideszben és a kormányban ma is szisztematikus pedofilmosdatás történik – hangoztatta.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette, elítélik a pedofíliát, a gyermekekkel szembeni erőszakot, azt szeretnék, ha minden gyermek szerető közegben nőne fel. Ha bárhol, bármelyik országban visszaélnek egy gyermek helyzetével, akkor a magyar kormány azt követeli, hogy vele a legszigorúbban járjanak el – közölte.

Az államtitkár felidézte a kormány gyermekek védelme érdekében hozott intézkedéseit, például a büntető törvénykönyv szigorítását. Felhívta arra a figyelmet, hogy a baloldali kormány alatt 81, míg a mostani alatt 663 pedofil bűnözőt juttattak börtönbe. Szóvá tette azt is, hogy az ellenzék nem támogatta a pedofilnyilvántartás létrehozását, illetve azt sem, hogy ne évüljenek el a gyermekekkel szembeni bűncselekmények. Soha egyetlen áldozat sem számíthatott a baloldalra – jelentette ki Rétvári Bence, hozzátéve, most azt az embert támadják, aki háromezer gyermeket mentett meg a nyomorúságtól.

Mi Hazánk: Legyen alkotmányos alapjog a készpénzhasználat

Toroczkai László (Mi Hazánk) emlékeztetett arra, hogy frakciója az alkotmányban rögzítené a készpénzhasználat jogát, mivel törekvés van a digitális jegybankpénz bevezetésére. Közölte, javaslatukat átadták Lázár János miniszternek, de szeretnének egy olyan törvénymódosítást is, amely előírná, hogy a kistelepüléseken kötelező legyen az ATM-ek fenntartása. Követelik azt is – folytatta -, hogy szűnjön meg az a helyzet, hogy a jövedelmükhöz képest a magyar családok fizetik a legtöbbet banki szolgáltatásokra. Toroczkai László hozzátette: korlátalanul ingyenessé kell tenni a készpénzfelvételt is.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára rögzítette, ma Magyarországon semmi sem korlátozza a készpénzhasználatot. Az alaptörvény-módosításról azt mondta, arról majd az országgyűlési képviselők döntenek, hogy szükségesnek tartják-e rögzíteni az alkotmányban a készpénzhasználat jogát.

Elmondta, vannak olyan emberek Magyarországon és Európában is, akik jobban bíznak az elektronikus fizetésben. Ez egy lehetőség, mindig az egyén döntésén múlik, melyiket választja – jegyezte meg.

A Jobbik a mini-Dubaj miatti kilakoltatásokról beszélt

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) szóvá tette, hogy a MÁV kilakoltatja a tervezett mini-Dubaj területén élő családokat, sajtóhírek szerint a kiköltözésre az érintettek 30 napot kaptak.

A képviselő elképesztőnek nevezte a helyzetet. Kijelentette: a kormány 300 milliárd forinttal támogatja a beruházást, de a lakhatást nemhogy nem teszi rendbe, hanem egyfajta takarítással kezdi az építkezést.

Azt mondta: egy 2300 milliárd forintos nagyberuházásnál 24 szolgálati lakást érintően is képesek arra figyelni, hogy a magyarokat kilakoltassák onnan. Azt hangsúlyozta: először a magyarok lakhatását rendezzék, amíg ez nem történik meg, addig nem lenne szabad külföldi beruházásokat támogatni! Kiemelte: a fenti összeget bérlakás építésére kellene fordítani. A magyarok védett státusza mellett érvelve arra is kitért, hogy magyar adófizetők pénzén ne lehessen vendégmunkásokat foglalkoztatni.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: a beruházás területén lakók jogszerű bérleti szerződéssel rendelkeztek, a felmondás is jogszerűen történt, annak idejét a szerződésben rögzítettek alapján határozták meg. Hozzátette: a MÁV a jogszerű folyamat során minden segítséget igyekezett és igyekszik megadni ahhoz, hogy a korábbi törvényes bérlői alternatív bérleti-lakhatási lehetőséghez jussanak.

A lakók jelentős része már elfogadta a felajánlott csereingatlant, több tucatnyian jelenleg is részt vesznek abban az egyeztetési folyamatban, amelynek részeként a vasúttársaság segítséget ad.

Kitért arra is, hogy a kormány számos módon igyekszik általánosságban is segíteni a lakhatást, ezt a célt szolgálja a csok plusz, a megújult falusi csok vagy a babaváró támogatás. A kormány 2015 óta több mint 3840 milliárd forinttal támogatta a lakhatást – jelezte.

Magyarországon a társadalom otthon alatt a magántulajdonú lakást érti, történelmi-tradícionális okok miatt a bérleti jogviszony nem egyenértékű a tulajdonnal – hívta fel a figyelmet.

MSZP az európai parlamenti választások tétjéről

Kunhalmi Ágnes (MSZP) a kormányfő március 15-i beszédét idézte, miszerint el kell foglalni Brüsszelt. Értékelése szerint a június 9-i EP-választáson Orbán Viktor (Fidesz) miniszterelnök és a szélsőséges pártok sikere a szociális Európát fenyegeti. A szociális kiadások növelése, szociális Európa nélkül nincs európai minimálbér, nyugdíj és európai családi pótlék sem – mutatott rá.

Orbán Viktor koncepcióját azért is veszélyesnek nevezte, mert szerinte hozzájárulhat a két- vagy többsebességes Európai Unió létrejöttéhez, hazánk az unió perifériájára sodródhat, elveszítheti Magyarország a neki járó forrásokat és a lehetőséget arra, hogy beleszóljon az érdemi döntésekbe.

Az EP-választások tétjének nevezte, hogy Orbán Viktor a szélsőjobboldali erőkkel szövetkezve ne építse le a szociális jólétet, ne akadályozza az EU reformját. Úgy látta, hogy az Európában újjáéledő nacionalista és határrevíziós törekvések és az ezáltal elérni kívánt középhatalmi státusz újabb Európán belüli háborúkhoz vezetnek majd.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt mondta: vitán felül áll, hogy a jelenlegi brüsszeli politikát meg kell változtatni. Kitért arra, hogy már a mostani válság előtt is jó pár olyan téma volt, amivel kapcsolatban Magyarországnak súlyos fenntartásai voltak. Szemben a korábbi megállapodásokkal, egyre több területen próbálnak Magyarországtól jogköröket elvenni.

Példaként említette a rezsitámogatást vagy a migrációs vitát. Azt mondta: utóbbi kapcsán 2015 óta óriási nyomás van Magyarországon, az agrárpolitikában elkezdték fellazítani a génmódosított élelmiszerek szabályozását. A családpolitika területén szintén folyamatos a nyomás. A kirobbant háború kapcsán semmilyen hatástanulmány nem volt a várható gazdasági hatásról, e téren a legnagyobb a stagnálás, visszaesés – fűzte hozzá.

A júniusi választásról azt mondta: most dől el, hogy a béke útját járja az unió vagy a háború ösvényére lép.

Momentum: Erősítse meg a kormány a gyermekvédelmi rendszert!

Orosz Anna (Momentum) a bicskei gyermekotthon volt igazgató-helyettesének kegyelmi ügye miatt bírálta a kormányt. Szerinte a kabinet nem vállalta a felelősséget az ügyben, nem kért bocsánatot az áldozatoktól. Ehelyett elvitette a balhét két nővel – utalt Novák Katalin volt államfő lemondására és Varga Judit volt igazságügyi miniszter visszavonulására a közélettől.

Jelezte, hogy a Momentum gyermekvédelmi javaslatcsomagot nyújtott be az Országgyűlésnek, és arra szólította fel a kormányoldalt, támogassa az ebben foglalt intézkedéseket: erősítse meg a gyermekjóléti alapellátást, növelje a gyermekvédelemre jutó forrásokat, nevezzen ki gyermekjogi ombudsmant és növelje a gyermekjogi képviselők számát.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára válaszában egy pedofil ügyet kért számon Orosz Annán, amely az újbudai önkormányzat fenntartásában lévő óvodát érint.

Az államtitkár arra hivatkozott, hogy három évig a momentumos politikus volt a köznevelésért felelős alpolgármester a kerületben. Arra szólította fel az ellenzéki képviselőt, hogy mielőtt másokkal szemben vádaskodik, először ebben az ügyben szólaljon meg.