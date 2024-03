A szivacsváros koncepció megvalósítását szorgalmazza az LMP

A szivacsváros koncepció megvalósításával kell gondoskodniuk az önkormányzatoknak az esővíz felhasználásáról – mondta az LMP országgyűlési képviselője vasárnap, a párt közösségi oldalán is közvetített sajtótájékoztatón.

Bakos Bernadett ismertette, a szivacsváros koncepció lényege, hogy speciális növényekkel a vizet a talajban tartják.

Kifejtette, hogy a klímaváltozás miatti szélsőséges időjárási körülmények alakulnak ki, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső elönti az utcákat, közlekedési nehézségeket okoz, az aszályos időszakban pedig a városi növényzet nagy része kiszárad.

Kőbányán, a Mázsa téren is gondot okoz a hirtelen lezúdúló eső, a tér melletti önkormányzati területen ezért érdemes lenne parkot kialakítani, amely enyhítené a hőszigethatást és közösségi célokat is szolgálna – emelte ki az ellenzéki politikus. Hozzátette, a kőbányai szivacsváros koncepcióról fórumot szervez a párt, illetve petíciót is indítottak a weboldalukon.