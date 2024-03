Még kokárdát is kaptak a madárkórházból szabadon engedett gólyák

Országszerte családi programokkal várták az emlékezőket a nemzeti ünnepen. Volt látványos vitézbemutató, katonadal-éneklés vagy éppen kokárdakészítés is. Hortobágyon 27 gólyát engedtek szabadon a nemzeti ünnepen.

A hortobágyi Madárkórházban telelő 153 gólyából 27-et engedtek szabadon a nemzeti ünnepen. A hosszú hétvégén még 16-an térhetnek majd vissza a természetbe. A gólyák rendszerint március 15-e környékén érkeznek hazánkba, így a legmagyarabb madaraknak is nevezik őket. Még kokárdát is kaptak, ami egyébként a felszállásnál azonnal le is esik, így nem zavarja őket a szabad életben.

„Megadjuk az ünnepnek, ami jár. A gólyáknak a szabadság, az ünnepnek a kokárda”

– mondta Déri János, a Hortobágyi Madárpark vezetője.

A szentendrei Skanzenben korabeli viseletbe öltözött huszárokkal elevenítették fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékét.

„A gyerekek nagyon szeretik a huszárokat, most kifejezetten idén ez program, hogy mindenféle huszáros rendezvényre elmegyünk, úgyhogy azért jöttünk ide is” – mondta egy anyuka. A látványos bemutató mellett számos interaktív- és kézműves foglalkozáson is részt vehettek az érdeklődők.

Kapcsolódó tartalom

Békéscsabán néptáncosok vonultak fel, majd 48- as fegyverbemutató következett és hős betyárokkal is lehetett találkozni. A Szent István téren népi játszóház, forradalmi fotósarok és korabeli látvány nyomda is várta a gyerekeket.

Az ünnepi programok a legtöbb helyen ezzel még nem értek véget, országszerte várják a családokat a hosszú hétvége hátralévő részében is.