Tarlós István: Szentkirályi Alexandrának reális esélye van a győzelemre

Szentkirályi Alexandrának van a legjobb rálátása az önkormányzat spektrumának egészére, ismeri a várost, erős lobbierővel rendelkezik, jól kommunikál, míg Vitézy agresszíven hadar, Karácsony pedig általában jajveszékel – hangsúlyozta a hirado.hu-nak Tarlós István, miután kiderült, hogy Szentkirályi Alexandra lett a Fidesz főpolgármester-jelöltje.

Szentkirályi Alexandra a mai naptól már nem kormányszóvivő, elfogadta ugyanis a kormánypártok felkérést, és bejelentése szerint mostantól Budapestért dolgozik.

Tarlós István már tavaly nyáron hangsúlyozta a hirado.hu-nak adott nagyinterjúban, hogy megítélése szerint Szentkirályi Alexandra lenne a jobboldal számára a legideálisabb főpolgármester-jelölt.

Budapest korábbi vezetőjét arról is kérdeztük, volt-e ráhatása arra, hogy egykori helyettese méretheti meg magát a kormánypártok színeiben az önkormányzati választáson.

„Jóval korábbi nyilatkozatomban tényleg én is javasoltam Alexandrát, de nem beszéltem erről a jelölésről a Fidesz vezetőivel. Úgy látszik, ebben a kérdésben egyformán járt az eszünk” – szögezte le Tarlós István, aki néhány hónapja, mikor még találgatás övezte, hogy ki lesz a Fidesz jelöltje és a sajtóhírekben Vitézy Dávid neve is felmerült, azt mondta, bizonyos kontextus mellett akár Karácsony Gergely, akár Vitézy Dávid megválasztása is elképzelhető.

„Most, hogy ismerjük mind a három igazán komolyan vehető jelöltet, a kontextus megváltozott. Fontos, hogy női jelölt van, a mai világban

pozitív fejlemény, ha nő vezethet egy milliós nagyvárost,

Sau Paulonak és Rio de Janeironak már 20 éve is női főpolgármestere volt,

számít a megjelenés is, nem mindegy milyen a város arca”

– mutatott rá Tarlós István.

„Vitézy Dávid, Karácsony Gergely és Szentkirályi Alexandra közül egyértelműen Alexandrának van a legjobb rálátása az önkormányzat spektrumának egészére, ő ismeri a három ember közül legjobban a várost, és itt nem a BKK menetrendekről beszélek. Nyilvánvaló, hogy

ő rendelkezik a legerősebb lobbierővel Budapest érdekében.

Neki van egyedül egyaránt önkormányzati, fővárosi és kormánykörnyezetből származó tapasztalata” – sorolta Tarlós István.

„ Alexandra jól kommunikál, míg Vitézy agresszíven hadar, Karácsony pedig általában jajveszékel”

– tette hozzá a volt főpolgármester, aki kitért arra is, hogy Vitézy Dávid még nem jelentette be hivatalosan, hogy elindul-e a főpolgármesteri tisztségért.

„Kezd már kicsit komikussá válni az ő indulásának a kérdése is, hónapok óta egyeztet az LMP-vel, én bizonyára nem tárgyaltam volna hónapokig egy ellenzéki párttal a főpolgármesteri jelölésről” – szögezte le Tarlós István, aki szerint,

ha Szentkirályi Alexandra a pozitív kommunikációra helyezi a hangsúlyt, reális esélye lehet a győzelemre.

