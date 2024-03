Rétvári Bence: Ha egy ország kiáll az érdekeiért, az sosincs konfliktus nélkül

Amikor egy ország egyre erősebbé válik és egyre inkább ki tud állni a saját érdekeiért, ez akkor is konfliktust szül, ha a legbékésebben teszi, és semmifajta támadó szándék nincs mögötte. Így volt ez 176 évvel ezelőtt, és így van ez most is – fogalmazott Rétvári Bence pénteken Vácon.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője a váci Fidesz-KDNP és a Váci Polgári Fórum által szervezett március 15-i megemlékezésen beszélt. Kiemelte: a reformkorban Magyarország egyre inkább a saját lábára állt, egyre jobban meg tudta erősíteni saját gazdaságát, de ebben a folyamatos erősödésben eljött egy politikai fordulópont, amikor kiderült, hogy nagyobb függetlenségre van szükség ahhoz, hogy az ország tovább tudjon bővülni. Ez volt 1848. március 15-e, amikor eljött az a pillanat, amikor a független kormánynak lépnie kellett a szuverenitás irányába, amikor nagyobb önállóságra volt szüksége Magyarországnak, és ezt elérték fegyver nélkül, békésen – mondta. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Magyarország szabad és szuverén ország, és az is marad Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Múzeum kertjében mondott ünnepi beszédet. Minden nemzeti ünnep az önálló, független Magyarországról szól. Minden időszakban megvoltak azok a történelmi fordulópontok, amikor ki kellett állni a magyarság függetlenségéért – jelentette ki, hozzátéve: nincs olyan nemzedék, amelyik „megúszhatja” ezt. Ronald Reagan volt amerikai elnök gondolatát idézve azt mondta: a szabadság csak egy generációra van a kihalástól, mert ha egy generáció nem értékeli a szabadságát, az egyénit és az országa szabadságát, akkor a szabadságát nagyon könnyen el fogja veszteni. Rétvári Bence kitért Ferenc pápa most megjelent életrajzi könyvére is, amelyben úgy fogalmazott, hogy az európai vezetők uniformizálni akarnak mindent Európában, és nem veszik észre, hogy Magyarországnak milyen különlegességei vannak. Ferenc pápa is látja – tette hozzá -, hogy ezzel az uniformizálással szemben mennyire fontos a magyaroknak a piros, a fehér és a zöld. Kapcsolódó tartalom Nacsa Lőrinc: Ez most a cselekvés és az összefogás ideje, ami oda vezethet, hogy győznek a magyarok A Fidesz-KDNP-frakció országgyűlési képviselője beszédében felidézte: a márciusi ifjak példát mutattak összefogásból, önfeláldozásból és hűségből, és ebből ma is bátorságot lehet meríteni. Nagy János: Magyarország az az ország, amelyet a történelem naggyá tett Magyarország az az ország, amelyet a természet széppé és a történelem naggyá tett – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár pénteken Karcagon. Voltak, akik ezt le akarták cserélni, de a magyarok kiálltak a piros-fehér-zöld és a kereszt mellett. „Nem kell mást tegyünk most sem” – fűzte hozzá -, de ehhez bátor kiállásra van szükség, ahhoz pedig bátor politikusokra, mind Brüsszelben, mind Vácon. Bízom abban, hogy mind a két helyen változás lesz, büszke magyarok lesznek Vácon is, akik a váciak, a magyarok érdekeit képviselik, és büszke magyarok lesznek Brüsszelben is, hiszen „mi nem kivonulni akarunk onnan, hanem elfoglalni” azt – mondta. Imre Zsolt, a Váci Polgári Fórum elnöke, a Fidesz-KDNP közös váci polgármesterjelöltje egyebek mellett arról beszélt, hogy egy kiszámíthatatlan világban áll Magyarország a hit és a remény utolsó bástyájaként Európa közepén szilárdan, elveihez hűen, a nemzeti szuverenitáshoz ragaszkodva bátran, mint ahogyan ezt tették 1848 hősei is. Azt mondta, 1848 üzenete az, hogy követni kell a hősök példáját, egymás felé kell fordulni, meg kell találni az együttműködés lehető legszélesebb módját. „Együtt kell küzdenünk” azért, hogy Magyarország június 9. után is sziklaszilárd támasza maradhasson azon erőknek, amelyek a nemzetek Európájában és nem az ideológiai olvasztótégelyben hisznek – mondta.