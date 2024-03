Menczer Tamás: A '48-asok üzenete világos, nincs megalkuvás!

A '48-asok üzenete világos és egyértelmű ma is: nincs megalkuvás, ugyanis ha megalkuvóvá válnánk, és beérnénk kevesebbel, hitványabbal, mint amik lehetnénk, akkor méltatlanná válnánk önmagunkhoz, és méltatlanná válnánk magyarságunkhoz is – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Pátyon.

Menczer Tamás, aki a térség – Pest vármegye 2. számú választókerületének – Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője is, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen arról beszélt, hogy a szabadsághoz, ami a magyaroknak a génjeiben van, béke és biztonság kell, illetve, hogy a legalapvetőbb közösség, a család és a legfontosabb, a gyermek rendben legyen.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette, hogy az ősök által kivívott szabadságot ma is veszély fenyegeti, és ezt a harcot sem vívja meg helyettünk senki. Komoly erők támadnak bennünket, mert békét akarunk a szomszédságunkban, azonnali tűzszünetet, feltétel nélküli tűzszünetet és béketárgyalásokat – fűzte hozzá az államtitkár.

Azt mondta, hogy akik Magyarországot támadják a békepártisága miatt, azok folytatni akarják a háborút tovább és tovább, és Magyarországot is szeretnék belekeverni a konfliktusba. Már katonák küldéséről is beszélnek, kockáztatva ezzel a harmadik világháborút. Hozzátette, hogy mindez olyan, mintha elvesztették volna a józan eszüket, de tudjuk jól, hogy a háborúpártiak közül sokakat a nyers és hűvös számítás vezérel, pénzt, nem is kevés pénzt keresnek a háborún és a jövőben is keresni akarnak.

Menczer Tamás azt mondta, hogy egy másik veszély a népességcsere, a bevándorlás, amely láthatóan pusztulást, bűnözést és gyilkosságot hoz magával, és elementáris erővel itt van a kapuknál. Hozzátette, hogy aki ebben az ügyben rosszul dönt, az ezt a rossz döntését soha többé nem tudja kijavítani, amint az látható Nyugat-Európában. Ezért mondja a kormány, hogy Magyarországot meg akarja őrizni magyar országnak – fűzte hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Az államtitkár a harmadik veszélynek azt nevezte, hogy a gyermekeink nevelését egészen furcsa kinézetű emberek át is vennék a szülőktől és a nagyszülőktől, amit szabadságnak hívnak, de ez egyszerű rombolás. Birodalmi erőkkel nézünk szembe, és a helyzetet súlyosbítja, hogy ezeknek az erőknek vannak magyarországi, magyar képviselői – jegyezte meg Menczer Tamás.

Kijelentette: ezeréves nemzet vagyunk, és a magyarok soha nem adták fel, és nem is fogják.

Kapcsolódó tartalom