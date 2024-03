Panyi Miklós: A nemzeti egység az egész világot mozgásba tudja hozni

1848. március 15. tanulsága, hogy ha a magyarok képesek egységbe szervezni magukat és ügyüknek megnyernek más nemezeteket, akkor az egész világot mozgásba tudják hozni – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a nemzeti ünnep alkalmából tartott díjátadón csütörtökön, Budapesten.

Panyi Miklós úgy fogalmazott: ma sem kell félni „néhány íróasztal mögé bújt brüsszeli irodistától” vagy a nemzetközi pénzalapok által finanszírozott NGO-k hálózatától.

Minél nagyobb nemzeti egységre kell törekedni a legnagyobb nemzeti kérdésekben, mint a magyar állam függetlensége, a szuverenitás, a határon túli magyarság ügye, a családok támogatása és a gyermekek védelme

– hangsúlyozta.

Nem szabad engedni, hogy Magyarországon „idegen hatalmak és érdekek és szerezzenek befolyást, megvásároljanak pártokat, vagy kilóra megvegyenek politikusokat” – emelte ki. Hozzátette, ezek olyan tényezők, amelyek veszélyeztetik a magyar nemzeti identitást, a családokat, a helyi közösségeket, az egyházakat.

Beszédében kitért arra is, hogy a március 15-i ünnepben nemcsak a magyarság szabadság és függetlenség iránti vágya ölt testet, de az a mindenkori magyar nemzet és a modern polgári állam születésnek a pillanata is. Megfogalmazása szerint a nemzeti egység, a modern polgári magyar állam, a szabad független Magyarország olyan cél, amelyért ma is érdemes küzdeni.

Értékelése szerint 2010 óta stabil, a változásoknak jobban ellenálló és gyorsan alkalmazkodni tudó államot sikerült kialakítani.

Kiemelte, hogy egymillióval több ember dolgozik és erősebb a hadsereg. Kitért a családok támogatására, a határvédelem kérdésére és azt is hangsúlyozta, hogy „ellenállunk a migrációnak és a gender-őrületnek”.

Az ünnepségen Batthyány Lajos-díjjal tüntették ki Stifter Rózsát, a Zala Vármegyei Kormányhivatal főispánját, a díjat Panyi Miklós és György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára közösen adta át.

A nemzeti ünnep alkalmából miniszteri elismeréseket és kitüntetéseket is átadtak a közigazgatás területén dolgozó szakembereknek.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (b) és György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára átadja a Batthyány Lajos-díjat Stifter Rózsának, a Zala Vármegyei Kormányhivatal főispánjának Budapesten, a Károlyi-Csekonics Palotában 2024. március 14-én. Az eseményen miniszteri elismeréseket és kitüntetéseket is átadtak a közigazgatás területén dolgozó szakembereknek a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)