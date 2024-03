Nagyszabású országos tájékoztató eseménysorozattal indul a Vállalkozásfejlesztési Program

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) több kiemelkedő együttműködő partnerrel, a Szövetségben a vállalkozókkal kormány-kamara megállapodás alapján megvalósuló Vállalkozásfejlesztési Program részeként országos eseménysorozatot indít vállalkozók részére – jelentette be csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az NGM által támogatott program kiemelt témája lesz a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) vállalkozásfejlesztési prioritása, valamint a hazai vállalkozások felkészítése az ESG-hez (Environmental, Social and Governance) kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségnek való megfelelésre.

Az NGM a GINOP Plusz vállalkozásfejlesztési prioritása keretében elindítja az európai uniós forrásból finanszírozott, vállalkozásoknak szóló támogatási programokat. Ezek a programok egyszerre segítik a nemzetközileg sikeres magyar vállalkozások kialakulását és a társadalom jelentős részének megélhetést biztosító vállalkozói réteg stabil működését

– fűzte hozzá a minisztérium.

Az elmúlt évek válságkezelési időszaka után gazdaságnövelési fázis következik, ennek eszközeként fokozottabban kell biztosítani a vállalati szektor megfelelő forrásellátottságát. A következő időszakban megjelenő pályázati felhívások fókuszában a technológiai és szervezeti megújulás, valamint a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódó digitalizációs és energiahatékonysági beruházások támogatása fog állni.

Az elmúlt években a vállalatokkal szemben globális szinten is megjelent az igény arra, hogy átláthatóan működjenek, valamint a profitjuk maximalizálása mellett szem előtt tartsák a természeti és környezeti értékek megóvását, illetve az általuk gyártott és forgalmazott termékek társadalomra gyakorolt hatását.

Ezen szempontok összessége alapozta meg az ESG kialakulását, melynek célja a vállalkozások mindennapi tevékenységében rejlő nem pénzügyi kockázatok és lehetőségek nyomon követése.

A magyar Országgyűlés 2023 december 12-én fogadata el a 2023. évi CVIII. törvényt (úgynevezett ESG kerettörvényt), amely 2024 január 1-én lépett hatályba. A törvény elfogadásával Magyarország az uniós tagállamok között is élen jár abban, hogy az uniós szabályokkal összhangban meghatározza a hazai ESG szempontú jelentéstétel keretrendszerét. Az ESG-hez köthető jelentéstételi kötelezettség egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a nagyvállalatokon keresztül a beszállítói láncokban is, ezért a magyar kkv szektort is érinti. Erre tekintettel fontos a hazai kkv-k felkészítése a kritériumoknak való megfelelésre.

A kormány célja, hogy az MKIK közreműködésével elérhetővé tegye számukra a legfontosabb információkat. Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára közleményben hangsúlyozta, hogy a roadshow feladata, hogy

áttekintést adjon a vállalkozásoknak a vállalkozásfejlesztési célokról, a nekik szóló támogatási lehetőségekről és a vállalkozói ismeretek átadására elindított programokról, valamint elérhetővé tegye számukra a legfontosabb információkat az ESG-vel kapcsolatos, őket érintő lehetőségekről és kötelezettségekről.

Az NGM kitért arra is, hogy a Vállalkozásfejlesztési Program kiemelt témája lesz a mesterséges intelligencia alkalmazások használatának gyakorlati útmutatója. A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése és fejlődése sokak szerint nagyobb változást fog hozni az életünkben, mint amit az internet és a digitalizáció mostanáig együttvéve eredményezett. Mindenkit foglalkoztatnak az új MI alapú technológiák, de még kevesen értjük igazán, hogy valójában mire is tudjuk majd a hétköznapokban használni ezeket az új lehetőségeket. Igaz ez a vállalkozások, különösen a kkv-k világára is.

Nekik szól az országos programsorozat, amely többek közt olyan kérdésekre ad választ, hogy a cégek miként profitálhatnak az új technológia mielőbbi adaptálásából, továbbá milyen fejlesztési, és finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésükre.

Fábián Gergely, az NGM iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára a közlemény szerint kiemelte, hogy a roadshow egyik legfontosabb feladata a témában, közérthető módon, gyakorlati példákon keresztül prezentálni a mesterséges intelligencia alkalmazások használati útmutatóját az ország minden régiós központjában.

A program magas szakmai színvonalához hozzájárul a közel ötszáz tagszervezetet számláló, és ezer tagot tömörítő Mesterséges Intelligencia Koalíció – tette hozzá az államtitkár.

A Budapesten és további mintegy tíz vidéki városban megrendezésre kerülő rendezvénysorozat április közepén veszi kezdetét. A szervezők hamarosan részletes tájékoztatást nyújtanak a programokról a vállalkozások számára – hívta fel a figyelmet az NGM.