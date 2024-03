Mától látható a mozikban a Most vagy soha! című film, amely 1848. március 15-ének történetét dolgozza fel, a forradalom előestéjétől másnap éjszakáig. Az alkotók egyik célja az volt, hogy a közönség testközelből élhesse át az akkori eseményeket.

A Most vagy soha! című filmben a márciusi ifjak 24 órájába csöppen bele a néző. A történet ott kezdődik, amikor 1848. március 14-én összeírják a 12 pontot és megkapják a hírt, hogy Bécsben is kitört a forradalom. Ekkor a fiatalok a fejükbe veszik, hogy ők is a feje tetejére állítják az országot.

„Talpra magyar, hí a haza!”

„A legfontosabb feladata ennek a filmnek az, hogy ezeket a hősöket, akikről talán minden évben megemlékezünk, levegyük ezekről a képkeretekről, lehozzuk őket egy filmvászonra és megmutassuk azt, hogy milyen nagyszerű emberek voltak, amellett, hogy fantasztikus történelmi személyiségek” – fogalmazott Szente Vajk, a Most vagy soha! forgatókönyvírója, kreatív producere.

A film rendkívüli történelmi alapossággal készült. Ugyanakkor van egy fikciós szál, amely szerint az osztrák elnyomók egy titkosügynököt bíznak meg a feladattal, hogy megállítsa a felkelést.

A titkosrendőr valódiságáról pedig már a film producere mesélt a szerda esti premiervetítésen az M1 stábjának.

„Kitaláltunk egy olyan forgatókönyves fiktív szálat, egy olyan kalandfilmes történet szálat, amely még jobban emeli a tétet, még följebb teszi a tétet, és megmutatja azt, hogy a márciusi ifjaknak és Petőfinek nem lehetett olyan egyszerű dolguk, mint ahogy azt a történelemkönyvekben végigolvassuk. Kellett, hogy legyen valami a háttérben, hogy az osztrák hatalom megpróbálhatta valahogy megakadályozni, hogy ők eljussanak A-ból B-be” – hangsúlyozta Rákay Philip producer.

A jeleneteket részben a Magyar Nemzeti Múzeumnál, az Andrássy úton, a budai Várban, valamint Sopronban, Esztergomban és Komáromban rögzítették.

Fóton pedig egy komplett díszletvárost hoztak létre, amelyben megépült a korhű Pilvax kávéház, Landerer nyomdája, a Nemzeti Múzeum előtt elterülő sáros vásártér, illetve a várost kettészelő Duna és az akkori hajóhíd is.

A kalandfilmben Magyarországon egyedülálló akciójeleneteket láthatnak, és egyedileg komponált, 65 tagú zenekar által játszott filmzenét hallhatnak a nézők.

Szerda este azonban nem a csatatér, hanem az egyik fővárosi mozi szőnyege vöröslött, és fegyverek helyett kamera vakuk villództak. Rendkívüli volt a hangulat a Most vagy soha! premiervetítésén.

A 86 napos forgatáson több mint tízezer statiszta és ezernégyszáz filmes szakember dolgozott, a forgatást minden stábtag a szívén viselte.

„Nagyon komoly felelősséggel álltunk ennek a munkának mindannyian a stábbal, és hát minden nap tűzijáték volt, hiszen kaszkadőrjelenetek, tömegjelenetek sora, tényleg nagyon látványos díszletek és több mint ötszáz filmtrükk látható ebben a filmben ”– emelte ki a rendező, Lóth Balázs.

A Most vagy soha! március 14-től látható a mozikban országszerte, azonban 15-én különleges ünnepi vetítések is várják a nézőket.

