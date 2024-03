Láng Zsolt: 1848-ban a függetlenségünkért harcoltunk, ma a szuverenitásunk megőrzése a feladat

Amíg 176 éve, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején a függetlenségünkért kellett harcolnunk, ma a szuverenitásunk megőrzése lett a feladat – jelentette ki a Láng Zsolt, a Fidesz budapesti elnöke a pártszervezet csütörtöki, a Pilvax közben megrendezett ünnepségén.

Láng Zsolt elmondta, az Európai Unió ugyanis nem azonos mércével mér és szembefordul akár saját alapelveivel is, annak érdekében hogy megfeleljen a nemzetközi balliberális elvárásoknak.

Ennek pedig az a következménye, hogy jogos törekvésünkkel csaknem egyedül maradtunk az európai nagypolitikában – tette hozzá.

Felidézte, hogy az 1848-as forradalom hőseinek kiáltványa úgy kezdődött: legyen béke, szabadság, egyetértés, ami kísértetiesen aktuális ma is.

Ugyanis a szomszédunkban háború zajlik, de

mi magyarok a tűzszünetben, a békés nemzetközi viszonyok megteremtésében vagyunk érdekeltek.

Szabadságunkat pedig úgy akarjuk megőrizni, hogy minden globalizációs nyomásnak és beavatkozási kísérletnek ellenállva alakítjuk nemzeti érdekeinknek megfelelő politikánkat.

Szeretnék azt is – folytatta -, ha legfontosabb közös ügyeinkben létrejönne a társadalmi közmegegyezés, de ennek esélyét nap mint nap hiúsítja meg a belső ellenzék, amely külföldi érdekeket kiszolgálva, pénzemberek támogatásával végzi a mások által neki szánt romboló feladatát.

Arról is szólt: azok 1848-1849 méltó örökösei, akik büszke lélekkel hajtanak fejet a történelmi hősök örök érvényű és ma is igaz törekvései előtt, azok, akik tenni akarnak azért, hogy a 48-asok üzenete egyszer az egész ország közös hitvallása legyen – mondta Láng Zsolt, aki beszédében felidézte a forradalom és szabadságharc történelmi eseményeit is.

Renge Zsolt, a Fidelitas budapesti szervezetének elnöke beszédében üdvözölte, hogy a Fidesz Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt jelölte a főpolgármesteri posztra az önkormányzati választásokon. Ugyanis Szentkirályi Alexandra öt év baloldali semmittevés és rombolás után újra a fejlődés útjára állíthatja a nemzetünk fővárosát – vélekedett.

A politikus szintén idézte a 48-as ifjak jelszavát, miszerint legyen béke, szabadság és egyetértés.

Küzdeni kell ma is a békéért még akkor is ha globális erők éppen a háborút akarják elmélyíteni, és küzdeni kell a szabadságért, amely nem merülhet ki a sekélyes szabadosságban, hanem a saját nemzeti szabadságunk megvédése kell, hogy legyen a célunk – sorolta.

Mint mondta: olyan fővárosban szeretne élni, ahol

a „klímahiszti” helyett a hagyományos értékek megőrzése előbbre való,

és ahol valódi átgondolt fejlesztések zajlanak.

„Felelős városvezetést, alkalmatlanság helyett alkalmasságot, nem engedve teret a szélsőségeknek, antifa terroristáknak és a külföldi dollárokból finanszírozott szervezeteknek” – fogalmazott Renge Zsolt.

A megemlékezés végén az ünnepség résztvevői koszorúkat helyeztek el a Pilvax közben.

