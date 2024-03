Ilyen lehetett a forradalom napja Petőfi szemével – bemutatták a Most vagy soha! című filmet

Az alkotók jelenlétében mutatták be szerda este Budapesten a március 15-éről és hőséről, Petőfi Sándorról szóló Most vagy soha! című történelmi kalandfilmet, amely csütörtöktől látható országszerte a mozikban. Lóth Balázs filmje egyetlen nap történetét meséli el, a forradalom előestéjétől március 15-e éjszakájáig.

A csütörtök esti díszbemutató előtt a vörös szőnyegen vonultak végig a Most vagy soha! szereplői és alkotói. Szerda este 900 meghívott vendég tekintette meg a nagyszabású produkciót, amely száz forgatási nap, egy év előkészítés és másfél év utómunkával jött létre.

Kapcsolódó tartalom

A magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a vetítés előtt hangsúlyozta:

„a Most vagy soha! rólunk szól, a hőseinkről, a hazaszeretetről és a szabadságvágyról”.

Káel Csaba szerint nagyon fontos a márciusi ifjakról, Petőfiről filmet készíteni.

A kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy

Mihalek Zsuzsa magyar berendező megkapta idén az Oscar-díjat. Káel Csaba szerint ez is bizonyíték arra, hogy Magyarországon kiváló minőségben készülnek filmek.

Ez a magas színvonal rendelkezésére állt a Most vagy soha! stábjának is – mutatott rá.

Öt évvel ezelőtt kezdték el írni Szente Vajkkal a forgatókönyvet, aztán csatlakozott hozzájuk Kiss-Szabó Márk, majd nem sokkal később Lóth Balázs kérték fel, „hogy ezt az álmot együtt váltsuk valóra” – idézte fel Rákay Philip kreatív producer, forgatókönyvíró. Mint mondta, a koronavírus-járvány miatt majdnem egy évig nem tudták elkezdeni a film előkészítését, ezért csúszott a Petőfi bicentenáriumára tervezett bemutató.

„Öt év és több ezer ember munkája van ebben a filmben. Kiváló stábbal és színészekkel dolgozhattunk együtt egy jó ügyért, ami Petőfi és a márciusi ifjak története” – mondta Rákay Philip.

Szente Vajk kreatív producer, forgatókönyvíró szerint mindenkinek megvan a maga elképzelése március 15-ről. „Mi ezt képzeltük el róla” – hangoztatta.

„Ezernégyszáz ember közös munkája eredményeként jött létre a Most vagy soha!”

– mondta Lóth Balázs rendező a díszbemutatón.

Az új Petőfi-film a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjának állít emléket. A nagyszabású alkotás főszereplője Petőfi Sándor a forradalmár, a költő és a szerelmes fiatalember. A film egyetlen nap történetét meséli el, a forradalom előestéjétől március 15. éjszakájáig. A Most vagy soha! azt mutatja be, hogy milyen lehetett ezt a forradalmi napot Petőfi és barátai szemszögéből átélni, egy közös ügyért harcolva.

Kapcsolódó tartalom

A filmben Petőfit Berettyán Nándor alakítja, feleségét, Szendrey Júliát Mosolygó Sára. Mellettük kiemelt szerepben látható Koltai-Nagy Balázs (Jókai Mór), Fehér Tibor (Vasvári Pál), Horváth Lajos Ottó (Farkasch, a titkosügynök), Jászberényi Gábor (Meyer, a rablóvezér), Lukács Sándor (Ignaz von Lederer tábornok), Nagy Sándor (Emich Gusztáv) és Szerednyey Béla (Landerer Lajos) is.

Csütörtökön drónshow is várja az érdeklődőket a nemzeti ünnephez és a film országos bemutatójához kapcsolódóan.

Több száz drón rajzol majd az égre a történelmi kalandfilmhez és a nemzeti ünnephez kapcsolódó ábrákat 18 óra 48 perctől a Várkert Bazár előtti szakaszon a Duna felett.

A Most vagy soha! című filmet a magyarországi premier hetében Erdélyben is vetítik a mozik Nagyváradon, Temesváron, Szatmárnémetiben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön. A film olyan településeken is látható lesz, ahol nincs mozi, így Székelyhídon, Nagyszalontán, Székelyudvarhelyen, Kézdivásárhelyen és Székelykeresztúron.

A 135 perces alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, a képi világért Dobos Tamás operatőr felelt. A produceri feladatokat Csincsi Zoltán, Fülöp Péter és Kriskó László látta el. A film látványtervezője Pető Beatrix, jelmeztervezője Velich Rita, vágója Kertai Gábor és Hegedüs Gyula László, zeneszerzője Gulya Róbert.

Kiemelt kép: Lóth Balázs rendező (b), Berettyán Nándor (b2), aki Petőfit és Mosolygó Sára (j), aki Szendrey Júliát alakítja, illetve Rákay Philip kreatív producer, forgatókönyvíró (b3) a Most vagy soha! című történelmi kalandfilmben az alkotás díszbemutatója előtt Budapesten, a Cinema City Arénában 2024. március 13-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)