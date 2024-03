A Szuverenitásvédelmi Hivatal cáfolta a Telex állításait

A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) Facebook-oldalán reagált a Telex cikkére. Az SZH szerint a portál szándékosan megpróbálta dezinformálni a magyar közvéleményt az ellenzék külföldi pártfinanszírozási botrányával kapcsolatban, valamint számos valótlanságot állított a hivatallal kapcsolatban is.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal reagált a Telex Egy Trump-imádó Twitter-kamuprofil szállította a tökéletes ügyet a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak című cikkére. Az SZH Facebookon közzétett közleményében úgy fogalmazott, hogy megjelölte azokat legsúlyosabb dezinformációkat, amelyekkel a Telex megpróbálta szándékosan befolyásolni a hazai közvéleményt.

Telex: A kormánypropaganda szerint Korányiék a videókban bevallották, hogy valójában Soros áll mögöttük, ő a legnagyobb támogatójuk.”

SZH: Az X (korábban Twitter) nevű közösségi felületre felkerült videórészletekben az Action for Democracy (A4D) egyes vezetői és aktivistái kérdésre válaszolva egyértelműen megnevezik Soros Györgyöt, mint a szervezet mögött álló jelentős támogatót. Az A4D tanácsadó testületének elnöke, Kati Marton például arra a kérdésre, hogy Soros volt-e a szervezet fő mecénása, egyértelműen igennel válaszolt. Ahogy a befolyásos kampánytanácsadó, Eric Koch is elismerte az egyik felvételen, hogy Soros volt a legnagyobb adományozó.

Telex: „Soros György szóvivője egyébként cáfolta a New York Timesnak, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok valaha támogatták volna az Action for Democracyt vagy a magyar ellenzéki pártokat.”

SZH: A pontosság kedvéért tisztázandó, hogy az állításokat nem cáfolta, csupán tagadta Soros György szóvivője. Mindennek azonban ellentmondanak Kati Marton és Eric Koch szavai. Az is bizonyos, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok korábban is megpróbált beavatkozni a magyarországi közéletbe.

A 2012-ben alapított Haza és Haladás Egyesületről derült ki – melynek alapító tagjai között ott volt az A4D elnöke, Korányi Dávid is –, hogy Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök pártja, az Együtt 2014 mögött álló szervezet 2015-ben jelentős támogatásokat kapott Soros György alapítványától.

Ezt maga Szigetvári Viktor, az Együtt későbbi társelnöke ismerte el a Magyar Nemzet 2015. január 16-i számában.

Telex: „Korányi Dávid sem mondott el sokkal érdekesebbeket: a videóhívásban felvázolta, hogy milyen forrásokból dolgozik az A4D, és hogy nem félnek kritizálni az olyan vezetőket, mint Jair Bolsonaro egykori brazil elnök vagy Orbán Viktor miniszterelnök.”

SZH: Korányi Dávid az idézetteken felül azt is elmondta, hogy szerte a világban (így többek között Lengyelországban, Szlovákiában, Brazíliában és Magyarországon is) támogatnak olyan civilnek mondott szervezeteket, amelyek – megfogalmazása szerint – az ellenzék kezére játszanak. Vagyis a jelek szerint

nem igaz, hogy mindössze „kritizálnak” bizonyos vezetőket, sokkal inkább arról van szó, hogy aktívan befolyásolják a közéletet, és beavatkoznak a demokratikus választási folyamatokba.

Telex: „[Korányi Dávid] Azt is mondta, hogy nem támogatják kimondottan az ellenzéket, de mivel az értékeik nagy vonalakban megegyeznek az ellenzéki pártokéval, ezért nyilván számukra is előnyös a tevékenységük.”

SZH: A valóságban az A4D által támogatott Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) a 2022-es kampány során az ellenzéki összefogás hat pártjával formálisan is összehangolta kampánytevékenységét, ráadásul személyi összefonódás is volt a közös miniszterelnök-jelölt miatt. De meg lehet említeni a közös kampányanyagokat is, amelyeken a hat párt, valamint az MMM logója szerepelt. Az sem mellékes, hogy Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt több alkalommal is arról beszélt, hogy az A4D prominens tagjai, így Kati Marton és Wesley Clark is dolgoznak tanácsadóként az MMM-nek.

Telex: „Ennek jegyében a »külföldi beavatkozásra utaló folyamatokat« vizsgáló Szuverenitásvédelmi Hivatal példátlan hatalmat kapott a kormánytól.”

SZH: A Telex állításával szemben a Szuverenitásvédelmi Hivatal tevékenységi köre a magyar jogszabályoknak megfelelően körülhatárolt, hatósági jogkörei nincsenek, továbbá nem a kormány, hanem a Magyar Országgyűlés hozta létre. Ezenfelül a hivatal azon törekvése, hogy a Magyarországon működő szervezetek esetében az átláthatóság prioritásként szerepeljen, összhangban áll a Velencei Bizottság 889/2017. számú jelentésének 39. és 41. pontjaiban foglaltakkal, melyek kimondják, hogy az átláthatóság biztosítása legitim célnak és szükségesnek tekinthető egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság és közbiztonság érdekében az EJEE 11. cikkének (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Telex: „Lánczi Tamás példátlannak nevezte a videókban elhangzottakat, szerinte ezzel végképp bebizonyosodott, hogy külföldről pénzelték az ellenzéket.”

SZH: A hivatal elnöke az idézett interjúban ilyen állítást nem tett. Arra hívta fel csupán a figyelmet, hogy a videóban elhangzottak igazolni látszanak azokat a feltételezéseket, amelyeket az elmúlt két évben csak sejteni lehetett, majd azt is hozzátette, hogy az ügyet az eredeti, vágatlan felvételek segítségével kell alaposabban kivizsgálni.

Telex: „Lánczi a Mandinernek azt állította, hogy a láthatóan megvágott videók nem manipuláltak.”

SZH: Lánczi Tamás ilyen állítást sem tett, úgy fogalmazott: „Bár az X-en megvágott részleteket közöltek, az kijelenthető, hogy a videók nem tűnnek manipuláltnak, hiszen a szereplők – az A4D vezetői – láthatóan kötetlenül, hosszasan beszélgetnek arról, hogy miként akarták befolyásolni a magyar választásokat, hogy kinek a megbízásából és milyen pénzből igyekeztek kormányra segíteni az ellenzéket.”

Telex: „Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nemrég 520 milliós büntetést szabott ki az ellenzéki pártokra a mozgalom külföldi támogatása miatt.”

SZH: Valójában

csupán egyes, a baloldali összefogásban részt vevő ellenzéki pártokat (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP és Párbeszéd) sújtott az Állami Számvevőszék büntetése.

A Mi Hazánknak, illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak például nem kellett ehhez hasonló retorziókkal szembenéznie.

Telex: „A New York Timesnak nyilatkozó kiberbiztonsági szakértő is megerősítette, hogy a Donald Trumpot dicsőítő tartalmakat posztoló MagaBabe-fiók minden bizonnyal kamu.”

SZH: A Telex ezen állításával azt a benyomást akarja kelteni, hogy amennyiben a megnevezett X-profil anonim, úgy az általa közölt videók tartalma sem hiteles. Ugyanakkor számos olyan anonim oldal található internetes felületeken, amelyek esetében nem áll rendelkezésre információ azzal kapcsolatban, hogy kik és milyen céllal működtetik. Ebből azonban nem feltétlenül következik az, hogy az ilyen oldalakon megjelenített tartalmak nem tükrözik a valóságot. A hivatal vizsgálata során ezt az aspektust is fel kívánja tárni.

A Telex szándéka világos: a magyar közvélemény tudatos dezinformálása

– szögezi le a Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye.

A Telexszel szemben a Szuverenitásvédelmi Hivatal azon dolgozik, hogy feltárja a kérdéses ügy valamennyi részletét és azt a nyilvánosság elé tárja.