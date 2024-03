Eddig csaknem hétezer életet mentett meg a gondosóra szolgáltatás

A gondosóra szolgáltatás az elindítása óta csaknem hétezer életet mentettek meg, a diszpécserek pedig naponta átlagosan kétezer riasztást fogadnak az eszközökről – mondta keddi, budapesti sajtótájékoztatóján Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója.

Nyitrai Zsolt a Miniszterelnöki Kabinetiroda nevében írt alá együttműködési megállapodást az Országos Polgárőr Szövetséggel (OPSZ).

Az aláírási ceremónia előtt felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban a „veszélyek korát” éljük. Emlékeztetett az együtt leküzdött világjárványra, majd az Európában jelenlévő migrációra, amely „kéz a kézben jár” a terrorral. Eközben a szomszédunkban több mint két éve, háború dúl – jegyezte meg a főtanácsadó, aki azt is hangsúlyozta: „ilyen helyzetben felértékelődik” a polgárőrök szerepe.

Rámutatott, hogy a polgárőrök több, mint hatvanezres közösségére mindig lehetett számítani.

A koronavírus-járvány idején időseknek, rászorulóknak segítettek, de jelen vannak a határok védelménél is. Kiemelten figyelnek a környezet megóvására, miközben minden nap őrzik-vigyázzák a településeken élő családok biztonságát. Hangsúlyozta: „a polgárőröknek is köszönhetően Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa”.

Nyitrai Zsolt kijelentette: a polgárőrök, a polgárőr szövetség is számíthat Magyarország kormányának a támogatására. A Belügyminisztérium és a Miniszerelnöki Kabinetiroda folyamatos anyagi támogatásban részesíti az OPSZ-t, amely mára már köztestületté vált.

A politikus elmondta, hogy modern eszközökkel, gépkocsikkal, drónokkal támogatják a szervezet mindennapi munkáját.

Nyitrai Zsolt kiemelte azt is, hogy a kormány nemcsak a közbiztonságot, hanem az idős emberek biztonságát és a gondoskodást is fontosnak tartja. Ezért indították el Európában egyedülálló módon a 65 év felettiek számára ingyenes Gondosóra programot. A miniszterelnök főtanácsadója megköszönte, hogy a polgárőrök eddig is részt vettek a gondosóra népszerűsítésében és eljuttatásában az idős emberekhez.

A megállapodás aláírása előtt elhangzott, hogy a Gondosóra program középpontjában a biztonság áll, amely azt segíti elő, hogy a 65 év felettiek minél tovább élhessenek a saját otthonaikban, biztonságban. A gondosórára regisztráltak száma már csaknem 600 ezer.

A száz főt alkalmazó diszpécserközpontba a napi, átlagosan kétezer hívást már tematizálni kell, a polgárőrök segítségére a veszély jellegétől függően van szükség.

Az együttműködési megállapodás aláírói Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, Túrós András az OPSZ elnöke, valamint Juhász Roland, a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Kiemelt kép: Egy 81 éves nyugdíjas férfi mutatja a csuklóján a Gondosóra programban kapott jelzõkészüléket a XI. kerületben, Budapesten 2022. március 17-én. (Fotó: MTI/Soós Lajos)