A dömsödi nyugdíjas furcsa hangokat hallott, a következő pillanatban már valaki nyomni kezdte befelé az ajtót

A dömsödi nyugdíjas és mozgásában korlátozott lánya furcsa hangokat hallott az ajtó felől néhány napja, sötétedés után. Az asszony odalépett, látta, mozog a kilincs, de a következő pillanatban már valaki nyomni kezdte befelé az ajtót. Az erőfölény egyértelmű volt, a 35 éves férfi azért még fejen ütötte az időst, karját megszorítva ellökte, majd a közelben talált táskát felkapva elszaladt. A ridikülben nyeremény betétkönyvek, szemüveg, papír zsebkendő és néhány szem cukorka volt – írták a Pest vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A riasztott rendőri egységek forró nyomon üldözése gyorsan eredményt hozott, K. Csabát és az elkövetés közben figyelő társát, H. Zsoltot ráckevei zsaruk bilincselték meg.

Kiderült, K. Csaba előző este egy másik portára tört be, társa akkor is figyelő pozícióban biztosított. A hétvégi házból horgászbotokat loptak, amiket később a figyelő padlásán megtaláltak. K. Csaba rablásból lopásból álló gyanúsítása további három betöréssel bővült, februárban meglátogatott egy büfét, egy házat és egy telephelyet is.

K. Csabát letartóztatták, társa szabadlábon védekezhet.

