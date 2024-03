Újabb forradalmi találmányon dolgozik Krausz Ferenc – exkluzív interjút adott az M5-nek a Nobel-díjas fizikus

Exkluzív interjút adott a Nobel-díjas fizikus, Krausz Ferenc az M5 kulturális csatornának.

A közmédia Év Embere díjjal is elismert magyar fizikus gyermekkorától a tudományos áttörésig vezető útról is mesélt az interjúban. A beszélgetésben szó esik a fizikus pályájának meghatározó személyeiről és középiskolásként végzett házi kísérleteiről is. A nézők megismerhetik a Nobel-díjat érő tudományos áttörés részleteit is. Krausz Ferenc az interjúban arról is beszélt, hogy jelenleg újabb forradalmi találmányon dolgozik. A Nobel-díjas fizikussal készült interjú ismétlése vasárnap délután 15 óra 5 perctől lesz látható a Dunán.

„Ha a tudományba egy olyan irányt próbálunk választani, vagy egy olyan feladatot tűzünk ki magunk elé, amiben a kudarc lehetősége nincsen benne, az megkérdőjelezhető, hogy tudománynak nevezhető-e, tehát a tudomány az arról szól, a tudomány élvonalában kutatni, hogy a még ismeretlent próbáljuk kutatni és megérteni” – fogalmazott a fizikus az interjúban.

