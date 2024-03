Megvan az első öt döntős A Dal című műsorban. A zsűri négy, a közönség pedig egy dalt juttatott tovább a fináléba. Az első elődöntőben László Evelin Legényes című dala kapta a legtöbb pontszámot. A versenyzők ezúttal átdolgozva adták elő produkcióikat. A műsor jövő héten a második elődöntővel folytatódik, ahonnan újabb öt produkció jut a március 23-i döntőbe. A tét minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója lemezkészítési lehetőséget kap a berlini Hansa Studios-ban.

Percek alatt tüzes hangulatot varázsolt A Dal színpadára László Evelin. A Legényes című számát népzeneiből rockzenei stílusba kellett átdolgoznia, és úgy tűnik sikerült: maximális pontszámot kapott az előadására, továbbjutott a döntőbe.

„Elképesztően büszke vagyok saját magamra is és a mögöttem álló zenekarra is, mert komfortzónán kívüli volt, amit most hoznom kellett, részemről, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindent megtettem azért, hogy robbanhasson a műsor” – részletezte az énekesnő.

A ’30-as évek Amerikájába repítette vissza a nézőket a Junkies Királyi többes című dalával.

A zenekar egy punckrock muzsikát vitt át swing műfajba. Akkora sikert aratott, hogy ők is tovább juttatták.

A döntőben láthatjuk újra a Sugarloaf együttest is. A zenekar lírai dallamokkal tért vissza a színpadra, a Nászindulóval teljesen elbűvölték a zsűritagokat, akik szinte maximális pontszámmal jutalmazták a produkciót.

Teljesen magával ragadta a műsorvezetőket Kocsis Tibor Egy életen át című produkciója, amely rockabilly stílusban tarolt.

A fiatal tehetség nem tagadja, hogy nagy kihívásnak élte meg ezt a feladatot. Ő is a legjobbak között végzett az elődöntőben.

Bradics Jácintnak a rock műfajában kellett bizonyítania az elődöntőben. Akkora sikert aratott, hogy a közönség óriási tapsviharban tört ki a Miért félnék álmodni című dal hallatán, és a nézőket is megbabonázta, hiszen őt juttatták a fináléba.

A Dal elődöntőseinek nem volt könnyű dolga. Egyebek mellett a ballada, a blues, a folk, a dzsessz, a népzene, és a punk műfajában kellett jeleskedniük. Mindenki hozta a formáját: a zsűri szerint soha nem volt még ennyire szoros a verseny.

A tehetségkutató a második elődöntővel folytatódik jövő szombaton, ahol ugyancsak az öt legjobb produkció jut majd tovább a döntőbe.

A showműsor tétje minden eddiginél nagyobb. A győztes dal előadója lemezkészítési lehetőséget nyer a berlini Hansa Studiosban. Korábban olyan világsztárok rögzítették itt albumaikat, mint a U2, az R.E.M., vagy a Depeche Mode.

A március 23-i finálét a Duna csatorna élőben közvetíti majd.

Kiemelt kép: Középen Rókusfalvy Lili és Fodor Imre műsorvezetők, valamint a továbbjutók (j) és a kiesők (b) A Dal 2024 televíziós show-műsor első elődöntőjének végén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2024. március 9-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)