Orbán Viktor exkluzív interjúja az M1-nek: Donald Trump a béke embere, Magyarország is mielőbbi békét akar

Most egy olyan köztársasági elnök tudja leginkább szolgálni Magyarország érdekét, aki stabil, kiszámítható, ismert, és a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak – mondta Orbán Viktor az M1-nek adott exkluzív interjújában. A miniszterelnök hozzátette: Sulyok Tamás fölkészültsége, szaktudása, tekintélye vitán felül áll. A beszélgetés során egyebek mellett Donald Trump elnökkel való találkozójáról, az amerikai-magyar kapcsolatokról, a béketeremtés lehetőségeiről is beszélt a kormányfő.

„Nekem az a kitüntetés adatott meg, hogy mind a hét köztársasági elnökkel dolgozhattam miniszterelnökként is” – hangsúlyozta a kormányfő, aki szerint az embereket érzelmileg is felkavarta, hogy Novák Katalin távozott a kegyelmi ügy miatt, ezért most egy stabil, nyugodt, kiszámítható elnök – aki a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak – tudja leginkább Magyarország érdekét szolgálni.

Orbán Viktor kiemelte, hogy

Sulyok Tamás felkészültsége, szaktudása és tekintélye vitán felül áll.

A köztársasági elnökválasztás menetéről a miniszterelnök elmondta, hogy hazánkban az államfőt a parlament választja meg.

Kapcsolódó tartalom

„A parlamentben van többség és kisebbség, ma mi vagyunk többen jobboldaliak” – magyarázta a miniszterelnök, aki felidézte, hogy a jobboldali frakcióknál több név is felmerült, mielőtt Sulyok Tamás mellett tették le a voksukat.

„Ugyanez a lehetőség egyébként a baloldal számára is fönnáll, mert a kisebbségben lévő képviselők is jelölhetnek köztársasági elnököt, de ez alkalommal, ők ezzel a lehetőséggel nem éltek. Így lett dr. Sulyok Tamás a magyar parlamenti képviselők által jelölt és a magyar parlamenti képviselők által megválasztott elnök és miután a képviselőket a nép választja, így áttételen keresztül ugyan, de ő a nép által is megválasztott” – fejtette ki Orbán Viktor.

„Egy mélyen hívő katolikus emberről beszélünk, aki a fölkérést nem hiúságnak tekinti, vagy személyes ügynek, hanem szolgálatnak”

– így jellemezte a miniszterelnök a frissen beiktatott államfőt. A kormányfő hangsúlyozta, hogy olyan elnökünk lesz most, aki minden sejtjével elkötelezetten hívő lélekként fogja szolgálni a hazáját.

A beszélgetés során kitértek arra, hogy Orbán Viktor Donald Trump korábbi amerikai elnök meghívására az Egyesült Államokban járt.

„Ő volt hosszú idő után az első olyan elnök, akinek az ideje alatt nem indult háború. Az elnöki működéséből tudjuk, hogy ő a béke embere, és most sem rejti véka alá a véleményét, világosan megmondta, hogy az a célja, hogy békét teremtsen az orosz-ukrán háborúban, mi sem szeretnénk mást, mint békét és tűzszünetet, ennek a lassan végtelenbe nyúló háborúnak a mielőbbi lezárását” – fejtette ki a Donald Trump békepárti politikáját méltató kormányfő, majd azt is megemlítette, hogy a korábbi amerikai elnöknek részletes tervei vannak a béketeremtésre vonatkozóan és ezek az elképzelések egybeesnek hazánk terveivel is.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy az amerikai republikánusok körében különös tisztelet övezi Magyarországot, úgy tekintenek erre a 10 milliós országra és 15 milliós nemzetre, akitől tanulni lehet.

Kapcsolódó tartalom

„Azért tisztelik Magyarországot az Egyesült Államokban, mert ez Európa legbiztonságosabb országa”

– szögezte le a kormányfő, aki hozzátette, hogy a migráció és a családpolitika területén is pozitív példát mutat hazánk az amerikai konzervatívoknak.

„Az hogy Magyarország a családi értékek mellett kiáll, miközben mindenki az LMBTQ-s bolondságokról beszél, egész nyugat Európában, és az alkotmányban védjük a családi értékeket, ez Amerikában tisztelet vált ki” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

„Az amerikai respektálják a teljesítményt meg a tapasztalatot” – jegyezte meg a kormányfő felidézve azt, hogy idősebb George Bush óta minden amerikai elnökkel személyesen találkozott.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a republikánusok értik, hogy most nagyon nehéz időszakát éljük az amerikai-magyar kapcsolatoknak, mert az amerikai kormányzat olyasmiket vár el Magyarországtól, amelyeket hazánk nem akar és nem tud teljesíteni.

„Azt várják el, hogy mi is szálljunk be a háborúba, de mi nem akarunk beszállni a háborúba. Azt várják, hogy mi is mondjuk amit ők, hogy a migráció jó dolog, csak jól kell menedzselni, de szerintem rossz dolog és nem kell menedzselni. Azt várják el, hogy mi is támogassuk az LMBTQ jogokat, meg ezt az egész fölkavarodott tarka együttélési formarendszert, amit ők úgy szeretnek, de mi a családban hiszünk”

– sorolta az amerikai-magyar-kapcsolatokat terhelő véleménykülönbségeket a kormányfő, aki kitért arra is, hogy demokrata amerikai kormányzat, mivel nem tud dűlőre jutni hazánkkal le akarja váltani a magyar kormányt ezért nyíltan pénzt ad a baloldali ellenzéknek, médiának és civil szervezeteknek, hogy elérjen egy kormányváltást.

„Mi szövetségesek vagyunk nem szolgák”

– szögezte le a kormányfő.

„Ma az amerikai demokrata kormány és az Európai Unió vezetése, meg a legnagyobb európai uniós tagállamok vezetése egy húron pendülnek, háború párti kormányok. Donald Trump békepárti, Magyarország békepárti. Mindennek a mélyén ez a különbség húzódik meg”

– így reagált Orbán Viktor arra, hogy Joe Biden egy nyilatkozatában diktatórikus politikával vádolta a magyar kormányt. A kormányfő rámutatott, hogy Magyarországon nagyon nehéz választást nyerni, hazánkban nagyon komoly politikai küzdelmek zajlanak, ami a demokráciának a bizonyítéka.

Kapcsolódó tartalom

Orbán Viktor rámutatott, hogy

Donald Trump egy fillért sem fog adni az ukrán-orosz háborúba.

„Ha Amerika nem ad pénzt, az európaiak egymagukban képtelenek finanszírozni ezt a háborút, és akkor vége a háborúnak” – hangsúlyozta a kormányfő, aki kiemelte, hogy Donald Trump ugyan még nem az Egyesült államok elnöke, de pártja az amerikai törvényhozásban megakadályozza, hogy a demokraták pénzt pumpáljanak a háborúba.

„Ő nem akarja finanszírozni az európaiak helyett Európa biztonságát” – mondta Trump álláspontjával kapcsolatban a kormányfő, amikor szóba került, hogy hazánk olyan NATO tagország, amely teljesíti a 2 százalékos védelmi költséget.

Orbán Viktor kifejtette, hogy

eljött az újrafelfegyverkezés ideje Európában.

„Kell rendelkezni saját hadsereggel, saját eszközökkel. Képesnek kell lennünk arra, hogy megvédjük a saját hazánkat” – hangsúlyozta a kormányfő kiemelve, hogy ennek a pénznek, amit ma hadseregre költünk, máshol is lenne helye.

Kapcsolódó tartalom

A miniszterelnök kifejtette, hogy az ukrán-orosz háború bebizonyította, hogy nem lehet sunnyogni, a biztonságot meg kell teremteni és ennek ára van, amit ki kell fizetni a költségvetésből.

„A magyar gazdaságnak az rendkívül sokat jelentene, ha egy velünk szövetséges és velünk baráti Egyesült Államok kiemelt gazdasági befektetési célpontnak is tekintené Magyarországot. Ezen a magyar gazdaság és a magyar emberek is sokat nyernének” – mondta az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokról szólva Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Donald Trumppal arról is beszélt, hogy hazánkban a jelenlegi 9 milliárd eurónyi amerikai befektetést és kereskedelmi forgalmat meg lehet duplázni néhány év alatt.

„Ma a kínai és az amerikai befektetések Magyarországon egyensúlyban vannak”

– fejtette ki a kormányfő, arra a felvetésre reagálva, hogy hazánk lehet a híd Kelet és Nyugat között. A miniszterelnök ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a kínai beruházások nőnek, az amerikaiak viszont elakadtak, ezért

növelnie kell Amerikának Magyarországon a beruházásait, ha lépést akar tartani Kínával.

„Az, hogy Magyarországon tud együttműködni a német, a kínai, a dél-koreai meg az amerikai tőke és itt egy gazdaságon belül mindannyian elérik a céljaikat és közben mi magyarok is jól járunk, ez olyan állapot, amit érdemes fenntartani, csak a nagyságrendjét kell megnövelni, hogy a mi jólétünk is növekedjen” – részletezte a kormányfő.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad az amerikai útjáról az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2024. március 10-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)