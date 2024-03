Megszerezné a dollárbaloldalt leleplező vágatlan felvételeket a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Lánczi Tamás, a hivatal vezetője a Magyar Nemzetnek azt mondta: az X-en megjelent videók megdöbbentő részleteket tárnak fel arról, hogy kik és hogyan próbálták befolyásolni a választásokat a tengeren túlról, hogy leválthassák a magyar kormányt. Az elmúlt napokban az is kiderült: amerikai hírtelevíziókat is manipulált a Korányi Dávidhoz köthető Action for Democracy, hogy lejárató anyagokat közöljenek Magyarországról.

Az elmúlt hetekben több, titokban rögzített, a dollárbaloldalt leleplező videó is megjelent az X nevű közösségi oldalon. A felvételeken az amerikai Action for Democracy tagjai, és elnöke is részletesen beszélnek arról, hogy miként próbáltak több szuverén országban, így Magyarországon is beavatkozni a belpolitikába. A legbeszédesebb felvétel egyikén például Wesley Clark, az Action for Democracy kuratóriumi tagja egyenesen kijelenti: persze, Magyarországon is megpróbáltak beavatkozni. Kapcsolódó tartalom Wesley Clark tábornok szerint gyakorlatilag tehetetlenek Orbán Viktorral szemben Az egykori NATO-főparancsnok szerint tehetetlenek Orbán Viktorral szemben. Kati Marton, az Action for Democracy kuratóriumi elnöke pedig egy felvételen lényegében bevallotta: a szervezetet Soros György pénzelni. A videókon szereplők azt is részletezik, hogy a Soros Györgytől kapott pénzekért cserébe milyen feladatokat kaptak. Erich Koch-nak például az volt a dolga, hogy rontsa a magyar miniszterelnök hírnevét Amerikában. Ehhez például a CNN-nél és az NBC News-nál lobbizott azért, hogy lejárató anyagokat közöljenek Magyarországról a 2022-es választás kampányában. Karácsony Gergely volt tanácsadója, Korányi Dávid pedig arról beszélt, hogy milyen politikai lobbitevékenységet folytatott az Action for Democracy annak érdekében, hogy Magyarország ne kaphassa meg a neki járó uniós forrásokat. Kapcsolódó tartalom Mandiner: Korányiék az NBC elnökénél lobbiztak, hogy lejárató anyagokat közöljenek Magyarországról A portál szerint egy videóban arról beszélt a szervezet aktivistája: az NBC elnökénél lobbiztak, hogy lejárató anyagokat közöljenek Magyarországról a 2022-es választási kampányban. A Megafonos Filep Dávid pedig nemrég bemutatott egy levelet, amit az amerikai szervezettől kapott. Abban az Action for Democracy lényegében maga is elismerte, hogy a baloldali pártokkal dolgozott együtt a szoros választási eredmények érdekében. Az amerikai szervezet magyarországi befolyásolási kísérletéről, a később guruló dollárok néven elhíresült tiltott kampányfinanszírozásról Márki Zay Péter rántotta le a leplet másfél éve. Akkor ugyanis beismerte: dollármilliókat kaptak az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül az Egyesült Államokból a 2022-es választások előtt és után is. Később titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz. Kapcsolódó tartalom Karácsonyék Brüsszelben lobbiztak a magyarok érdekeivel szemben Budapest főpolgármestere Korányi Dáviddal közösen lobbizott Magyarország ellen Brüsszelben. Hogy soha többé ne fordulhasson elő külföldi pártfinanszírozás Magyarországon, a parlament tavaly novemberben, 2/3-os többséggel elfogadta a nemzeti szuverenitás védelemről szóló törvényjavaslatot, amelynek értelmében a Szuverenitásvédelmi Hivatal is létrejött. A Magyar Nemzetnek a Hivatal vezetője, Lánczi Tamás most azt mondta: az X-en megjelent felvételek megdöbbentő részleteket tárnak fel arról, hogy kik és hogyan próbálták befolyásolni a választásokat. Hozzátette: a felvételek tanúsága szerint tengeren túli befektetők arról beszélnek, hogy pénzhez juttatnak politikai szereplőket a kormány leváltása érdekében. A Szuverenitásvédelmi Hivatal ezért kísérletet tesz arra, hogy megszerezze a teljes, vágatlan felvételt. Kapcsolódó tartalom Guruló dollárok: több mint 860 millió forint ment sms-ekre, adatbázis-építésre, online hirdetésekre a baloldalon Az Amerikából érkezett guruló dollárok néven elhíresült támogatásokat a baloldali pártok a saját kampányaikra használták. A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)