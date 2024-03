Mandiner: Korányiék az NBC elnökénél lobbiztak, hogy lejárató anyagokat közöljenek Magyarországról

Csúcsvezetői szinten manipulált meghatározó amerikai hírtelevíziókat – köztük a CNN-t és az NBC News-t - a Korányi Dávidhoz köthető Action for Democracy – erről ír a Mandiner. A portál szerint egy videóban arról beszélt a szervezet aktivistája: az NBC elnökénél lobbiztak, hogy lejárató anyagokat közöljenek Magyarországról a 2022-es választási kampányban. A Mandiner beszámol egy másik felvételről is, amelyen az aktivista arról beszél, hogy mintegy 1500 újságírónak küldték folyamatosan a lejáratást célzó propagandaanyagokat.

„A CNN és az NBC News vezetőit is irányíthatták Korányiék” – írta a külföldi befolyásról szóló legújabb cikkében a Mandiner. A portál úgy fogalmaz: Eric Koch naponta győzködte az egyik legnagyobb amerikai hírtelevízió politikai igazgatóját, hogy hazánkat lejárató anyagokat közöljenek.

Az Action for Democracy aktivistája az X-en megosztott videón arról beszélt, hogy az NBC News esetében például az elnöknél folytatott lobbival érte el, hogy lejárató anyagokat közöljenek Magyarországról a 2022-es választás kampányában. „Az NBC elnökének is írtam levelet, hogy ez nagy dolog lesz. Foglalkoznotok kell vele. És végül az NBC komolyan hozta is a témát” – fogalmazott Eric Koch.

Egy másik felvételen az aktivista arról számolt be, hogy a szerkesztőségek alsóbb szintjeit is folyamatosan keresték azért, hogy hazánkat kedvezőtlen színben tüntessék fel.

„Bombáztam az amerikai médiát minden nap, közleményekkel, memókkal és feljegyzésekkel” – magyarázta Eric Koch, majd elmondta: ezeket mintegy 1500 különböző újságírónak küldte szét azért, hogy biztosra menjen.

„Egy hadseregnyi újságírót mozgósítottak Korányiék hazánk lejáratására” – fogalmaz a felvételekkel kapcsolatban a Mandiner, amely rámutat: az Action for Democracy aknamunkájának része volt az is, hogy manipulálják a nemzetközi fősodratú médiát. A cél pedig az volt, hogy befolyásolják az érintett országok belpolitikai folyamatait, döntően Soros-pénzekből.

És azért akarták az amerikai közvéleményt Orbán Viktor ellen fordítani, mert a magyar kormányfő népszerűsége ugrásszerűen nő az USA-ban, és már a Republikánus Párt is a magyar vezetőhöz igazítva alakítja ki a programját.

A Korányi Dávid vezette Action for Democracy Brüsszelben is agresszívan lobbizott a magyar érdekek ellen – derült ki egy hétfőn kiszivárgott videófelvételből.

„Magyarország esetében Budapest fővárossal próbáltunk nyomást gyakorolni a kormányra és az Európai Bizottságra, amikor a magyar forrásokról, a nemzeti tervekről tárgyaltak” – jelentette ki Korányi Dávid egy videóban, ezután több olyan kulcsfontosságú körülményre is kitér, amelyet korábban cáfolt a szervezet.

„Vannak kapcsolataink az amerikai kormányzati emberekkel, Brüsszelben európai biztosokkal és így tovább. Ez azért is van, mert politikai lobbitevékenységet is végzünk, ez értelemszerűen fontos része a kirakósnak” – hangzik el a felvételen.

A Mandiner rámutat: az Action for Democracy azonban a legsúlyosabban azzal avatkozott be a magyar belügyekbe, hogy az ellenzék választási kampányát külföldi pénzekből finanszírozták.

Arról, hogy a magyar baloldalhoz is az Action for Democracytól érkezett pénz, először Márki-Zay Péter beszélt egy interjúban. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje ezzel a rendszerváltás utáni legnagyobb pártfinanszírozási botrányt robbantotta ki.

Azóta titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy a baloldalhoz összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről, amelynek jó része a Karácsony Gergely városstratégiai tanácsadójaként is dolgozó Korányi Dávid vezette Action for Democracy-n keresztül érkezett.

