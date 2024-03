Vitályos Eszter: Magyarország aktív részese az 5. ipari forradalomnak

Magyarország aktív részese az 5. ipari forradalomnak, és a sikeres gazdaságpolitika szélesre tárta a lehetőségeket az innovációs, az ipari és a technológiai szektorban egyaránt – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára csütörtökön Diósdon.

Vitályos Eszter a Smartman Fesztivál (Smart Manufacturing Festival) egyik részt vevő üzeme, a Hepenix Kft. telephelyén tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy nemcsak a foglalkoztatottság emelkedett, hanem annak minősége is javult, hiszen a digitalizáció terjedésével olyan technológiai segítséget kapnak a dolgozók, amely megkönnyíti a mindennapi munkájukat.

Hozzátette, hogy

a technológiai fejlődés a felsőoktatást is húzza magával, és megjegyezte, a kormány évről évre többet költ a hazai felsőoktatás támogatására.

Az államtitkár elmondta, hogy az 5. ipari forradalom, amikor gép kommunikál géppel, szélesíti a fiatalok látókörét, akik képzett szakemberek mellett akár sikeres vállalkozók is lehetnek. Hozzátette, hogy számos olyan példát látni, amikor a technológiai vívmányok úttörői olyan fiatal vállalkozók, akik szinte beleszülettek ebbe a szemléletbe és ezt tudatosan kamatoztatják.

Az olyan edukációs és ismeretterjesztő programok is, mint például a Smartman Fesztivál, amelyet most félezren látogattak meg, hozzájárulnak a technológiai fejlődés sikeréhez, amelyben a kormány mindig is partner lesz – fűzte hozzá Vitályos Eszter.

A Smart Manufacturing Festival az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség által életre hívott programsorozat, amelyben a magyar ipari nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek betekintést engedtek két héten keresztül (február 26. és március 8. között) az ipari digitalizáció világába.