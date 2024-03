Varga Mihály: A magyar gazdaság idén visszatér a tartós növekedési pályára

A magyar gazdaság idén visszatér a tartós növekedési pályára, a foglalkoztatás továbbra is magas, a munkanélküliségi ráta alacsony lesz – mondta a pénzügyminiszter szerdán Budapesten, a Magyarországról szóló OECD-országtanulmány bemutatóján.

Varga Mihály kiemelte, hogy a kormány és a nemzetközi hitelminősítők értékelésével összhangban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development) is arra számít, hogy a magyar gazdaság az uniós átlag felett teljesíthet a következő években. Az OECD főtitkára szerint Magyarország sikeresen épített föl exportorientált gazdaságot, a foglalkoztatás pedig szintén kedvező folyamatokat vetít előre, hiszen 15 éve az itteni adatok még a legrosszabbak közé tartoztak, ma viszont a legjobbak egyike. Mathias Cormann üdvözölte az infláció csökkentését is, de úgy véli, hogy a kockázatokat továbbra sem szabad lebecsülni, a jegybanknak mindig készen kell állnia megfelelő lépésekkel, ha a külső körülmények miatt erre szükség lenne.