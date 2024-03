Lujzi, Bodza és Baka: újabb három kuvasz áll szolgálatba a polgárőrségnél

Az Agrárminisztérium támogatásával hetedik alkalommal vehetett át kuvaszkölyköket az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) a fajtamentő mintaprogram részeként szerdán Dunakeszin.

V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos az eseményen úgy fogalmazott, hogy a kuvaszok bátorsága, intelligenciája, tekintélyt parancsoló megjelenése és hűsége, ahogy a történelem során, úgy ma és a jövőben is segítségünkre és örömünkre lehet.

Felidézte, 2018-ban indult el a Földművelésügyi Minisztérium, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége és az OPSZ együttműködésében a fajtamentő mintaprogram, amiben egykori pásztor- és őrző-védő kutyák leszármazottai járőrszolgálatba állnak. De közben másik szolgálatot is ellátnak – hívta fel a figyelmet –, népszerűsítik a hungarikumok ügyét, az értékeinkhez való ragaszkodást, a magyar életmód védelmét.

Magyarország a világon az elsők között ismerte fel a génmegőrzés fontosságát – emlékeztetett –, ezért kapott kiemelt szerepet a kormányprogramban a genetikai erőforrások megőrzése növény- és állatfajaink, -fajtáink tekintetében, köztük a kiemelt nemzeti értékeink és a hungarikumaink esetében hangsúlyosan is.

V. Németh Zsolt rámutatott arra is, hogy

a program nemcsak cél, hanem eszköz is arra, hogy az emberek megismerjék, megszeressék az ősi magyar kutyafajtákat.

Ugyanakkor ezek fennmaradásához nem elég, hogy a nemzeti kincsek közé kerültek, majd hungarikummá váltak, mert attól fognak megmaradni, ha a kutyatartás, a magyar kutyák tartása az életmódunk részévé válik.

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke arra emlékeztetett, hogy 11 hónappal ezelőtt született meg a döntés: a polgárőrségnél önálló lesz a lovas és a kutyás szolgálati tagozat, az utóbbi pedig új résszel bővül, az állatvédelemmel.

Kiemelte, a kutyás szolgálati tagozat repülőrajtot vett kitűzött céljai elérésében, az állatvédelemmel és a felelős állattartással kapcsolatban pedig az egyik feladat közösen meghatározni, hogy mit tehetnek a polgárőrök ezen a területen.

Beszámolt arról is, hogy

a három új kuvaszkölyökkel – Lujzival, Bodzával és Bakával – együtt a polgárőrség már harminchét kuvasszal rendelkezik, úgy tűnik, hogy ez a fajtamentés sikeres volt.

Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke egyebek mellett azt emelte ki, hogy a 11 hónappal ezelőtt született megállapodás szerint a többi között az alapítvány minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja a polgárőrség állatvédelmi tevékenységét.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a polgárőr nemcsak a közrendet, a társadalmat szolgálja, de példát is mutat a felelős állattartásból, hiszen meg tudják mutatni, hogy milyen jól szocializáltak, milyen fantasztikusak tudnak lenni a kutyák.

Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője, az Őshonos Magyar Kutyákkal Közjóért Alapítvány alapítója – aki húsz éve nyújtott be határozati javaslatot a kilenc magyar régi kutyafajta nemzeti kincsként való elfogadásáról – az MTI-nek elmondta: szép gesztus, hogy a polgárőrséggel együttműködve évről évre kölyökkuvaszokat kapnak a polgárőrök, mert meg kell találni a kuvasz helyét a mai világban is.

„Ezt igyekszünk mi is támogatni, hiszen fontos, hogy ezt a szép, erőteljes magyar kutyát őrző-védő munkára is használjuk” – mondta, hozzáfűzve: a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek használható kutyák a mai viszonyok közepette is, és a polgárőrség szívesen és örömmel fogadja őket.