Együttműködési megállapodást kötött az MNB a mongol felügyelettel

Közös pénzügyi felügyeleti együttműködésről kötött megállapodást az MNB és a mongóliai felügyelet Financial Regulatory Commission of Mongolia (FRC). A megállapodás kiterjed többek között a hatóságok közötti információmegosztásra, közös kutatások és tudásmegosztó események szervezésére – jelentette be szerdán a Magyar Nemzeti Bank.

A dokumentumot Kandrács Csaba, az MNB felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke, illetve Bajarszajhan Dembereldas, az FRC első számú vezetője, elnöke látta el kézjegyével. A megállapodás lehetőséget ad a két hatóság közötti, felügyeleti tevékenységhez kapcsolódó információcserére és tudásmegosztásra. Az FRC és az MNB emellett együttes kutatásokat folytathat és közös tudásmegosztó eseményeket is szervezhet, illetve kölcsönösen lehetőséget nyújtanak egymás számára a munkavállalók szakmai továbbképzésére is. A mongol pénzügyi szektor felügyeletéért, valamint a pénzügyi stabilitásért a mongóliai jegybank (Bank of Mongolia, BOM), a felügyelet (FRC), valamint az e két intézmény és a mongol Pénzügyminisztérium részvételével működő, 2007-ben létrehozott Pénzügyi Stabilitási Tanács közösen felel. A jegybank látja el a bankok felügyeletét, míg az FRC a többi pénzügyi szereplő tevékenységének felügyeletét végzi – ismertette a magyar jegybank. Az MNB emlékeztet arra, hogy évek óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy szorosabbra fűzze és kiterjessze nemzetközi szakmai kapcsolatait a stratégiai partner jegybankokkal, valamint a nemzetközi gazdasági szervezetekkel és pénzügyi intézményekkel. Ebben fontos mérföldkőnek számít a mostani megállapodás is – közölte az MNB. Kiemelt kép forrása: Youtube