Zsigmond Barna Pál: Ha Varju László és Fekete-Győr András komolyan gondolják a képviselői esküjüket, távozzanak a közéletből

A sóskúti akkumulátorbontó üzemről, az ökoszisztéma helyreállításáról és aktuális ügyekről volt napirend előtt az Országgyűlésben hétfőn.

LMP: Minden település veszélyben van

Csárdi Antal (LMP) arról beszélt, hogy a kormány elindította a sóskúti akkumulátorbontó üzem kiemelt beruházássá minősítését, az ugyanakkor elkerülte a figyelmét, hogy ezt a saját törvényei alapján sem teheti meg. Kitért az érintett településeken élők körében tapasztalható felháborodásra és emlékeztetett arra is, hogy helyi népszavazás van folyamatban.

A történtek nem egyedüliek, ugyanezt látták az országos népszavazási kérdésüknél is: a kormány mindent megtesz azért, hogy az emberek ne mondhassák el a véleményüket a kiemelt beruházásokról. Csárdi Antal arra figyelmeztetett: minden település veszélyben van, a kormány nem a magyar emberek, hanem a profitérdekeket képviseli.

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára úgy reagált: Magyarország tőkeszegény ország, ahhoz, hogy elérjék az EU fejlettségi szintjének átlagát, külföldi tőke bevonására van szükség. Komoly eredményeket tudtak elérni, nem csak Nyugatról, hanem Keletről is jelentős számban érkeznek beruházók, hozzájárulva ahhoz, hogy az elmúlt 14 évben több mint egymillióval többen dolgozhassanak – közölte.

Az államtitkár értékelése szerint meggondolatlanság, amit az LMP csinál és ellenkezik a nemzeti érdekekkel. Azzal egyetértett, hogy szükséges a helyiek megkérdezése, ugyanakkora arra is rámutatott: ezekért a beruházásokért közelharc folyik.

Párbeszéd az ökoszisztéma helyreállításáról

Szabó Rebeka (Párbeszéd) az ökológia katasztrófa elkerülése mellett érvelt, majd rendkívül fontosnak nevezte, hogy az Európai Parlament megszavazta az első kötelező erejű jogszabályt, amely a leromlott ökoszisztéma helyreállítását célozza. A tagállamoknak 2030-ra a rendelet alá tartozó élőhelyek legalább 30, 2050-re pedig 90 százalékán vissza kell állítani a jó ökológiai állapotot – ismertette. Megjegyezte: 2030-ig elsőbbséget élveznek a Natura 2000 területek, és arról is gondoskodni kell, hogy a regenerálódott élőhelyeken megakadályozzák az állapotromlást.

Értékelése szerint a kormány következetesen gátolja a fenntarthatósági törekvéseket. Kitért arra, hogy a fideszes EP-képviselők a nagyüzemi mezőgazdasági lobbival karöltve gyengíteni próbálták a jogszabályt, amiből több lényeges passzus is kikerült. Szólt arról, hogy a kormány akkumulátorstratégiája nemcsak az érintett településeken élők életminőségének romlását jelenti, valamint mértéktelen energia- és vízigényt jelent, hanem súlyosbítja a hazai természetvédelem válságát is – közölte. Hozzátette: a döntések a lakosság feje felett, a tiltakozások ellenére születnek, kész tények elé állítva az embereket.

Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára kifejtette: ezeket az ipari üzemeket a legszigorúbb feltételek mellett alakítják ki, nemcsak a magyar törvényeknek, hanem az európai viszonyoknak is megfelelve. Ezekre az üzemekre szüksége van a magyar gazdaságnak – rögzítette.

Szólt arról is, hogy a 2030-ig tartó nemzeti biodiverzitás stratégiát a kormány jóváhagyta, a végleges dokumentumot 2023 augusztusában tették közzé. Ez átfogó keretet biztosít a hazai élővilág és a természeti erőforrások hosszútávú fennmaradása érdekében és meghatározza az évtized végéig elérendő célokat. Beszámolt arról, hogy 2010 óta több mint száz országos jelentőségű védett természeti területet jelöltek ki összesen háromezer hektáron. Az ország területének több mint 21 százaléka, kétmillió hektár Natura 2000-es terület, több mint 9 százaléka pedig országos jelentőségű védett természeti terület – sorolta.

Mi Hazánk: Számos eredmény ellenzékből is

Toroczkai László (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy ellenzékben is sikerült több területen eredményeket elérniük. Példaként hozta a végrehajtói maffia működését, szavai szerint komoly szerepet játszottak abban, hogy az elmúlt 10-20 évének egyik legnagyobb politika korrupciós ügyében sikerült a résztvevőket leleplezni. Az eredmények közé sorolta, hogy nyilvánosságra került, hogyan nyitotta meg a kormány a határt a beáramlásuk előtt.

Értékelése szerint egyedüli parlamenti pártként tudták a kormányt meghátrálásra kényszeríteni a Covid-korlátozások területén is. A Mi Hazánk eredményei közé sorolta, hogy elszállították a déli határt elárasztó embercsempészek autóroncsait. Kitért arra, hogy a kabinet „csont nélkül” az Országgyűlés elé hozta a digitális szolgáltatások szabályozásáról szóló brüsszeli javaslatot. Felidézte a készpénzhasználat alkotmányba emelését célzó javaslatukat is, amelyre a kormányfő nyitottnak mutatkozott. Itt az idő, hogy bebizonyítsák, nemcsak mellébeszélnek, hanem cselekszenek is – mondta az ellenzéki politikus.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára azt mondta, a kormány minden jó javaslatot támogat. Az ellenzéki párt több javaslatot is tett, volt, amit tudtak támogatni és volt, ami nem. Jelezte: érdemben megvizsgálnak minden javaslatot, hogy az illik-e a kormány politikájába vagy sem.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a végrehajtói ügyekben titkos nyomozás folyt, az ügyet nem a Mi Hazánk, hanem a rendőrség tárta fel. Az uniós politikával kapcsolatban azt mondta, a kormányoldal is úgy látja, Brüsszelben változás kell, örül, ha az ellenzéki párt is támogatja ennek szükségességét.

Jobbik: Elárulta a kormány a méhészeket

Bencze János (Jobbik) azt a kérdést tette fel napirend előtti felszólalásában a kormánynak, miért árulták el a magyar méhészeket azzal, hogy elhárították az akadályokat az ukrán méz beáramlása elől. Hangsúlyozta: 2010-ben keleti nyitást ígért a kormány, új piacokat a magyar élelmiszereknek, köztük a méznek, ehelyett hiteleket vettek fel keletről, és elözönlötték az országot a keleti befektetők.

Arról beszélt: a beérkező ukrán gabonával tönkretették a magyar mezőgazdaság egyik szegmensét, most pedig beengedik a magyar piacra a rossz minőségű mézet.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt hangsúlyozta: a keleti nyitás egyértelműen arról szólt, hogy a keleti beruházások, nem agrártermékek érkeznek Magyarországra.

Megemlítette: a kormányzat nem enged be az országba ukrán gabonát, és ez a döntés a jövőben is érvényben marad; az átrakóépítés és -fejlesztés oka, hogy a vasúti szállítás során nyomtávot használnak keleti szomszédunknál, mint Magyarországon

Hozzátette: a magas cukortartalmú kínai műméz egész Európát ellepte, ám Magyarország az európai mézpiac rendbetételének legelkötelezettebb zászlóvivője. Ugyanakkor februárban olyan ágazati jelzéseket kaptak, hogy elfogyott vagy az adott piaci áron nem érhető el Magyarországon vegyes méz; az ukrán mézre kivetett tilalmat azért vonták vissza, hogy az ágazat ne omoljon össze, a kereskedők teljesíteni tudjanak, így ne listázzák ki őket a kontinens nyugati felén a megrendelők.

MSZP: Tovább szaporítják az elmúlt 14 év fideszes bűneit az egészségügyben

Gurmai Zita (MSZP) szerint, ha megvalósulnak a gyógyszerbeszerzés központosítására vonatkozó elképzelések, azzal tovább szaporítják az elmúlt 14 év fideszes bűneit az egészségügyben. Elérkeztünk oda, hogy a kormány mutyija már az emberek életét sodorja veszélybe – fogalmazott, annak a véleményének adva hangot, hogy a nagyobb haszon érdekében lazítanának a szabályokon, beláthatatlan következményeket okozva.

A képviselő kifogásolta, hogy gyógyszerész nélkül is működhetnének patikák, valamint hogy egy kézbe adnák azokat a kórházak ellátását biztosító gyógyszertárakat.

Válaszában Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról beszélt: akár tankönyvi példa is lehet, ami elhangzott, hiszen a gyógyszergyárak és -kereskedők lobbitevékenysége felszólalást vásárol itt, a parlamentben. Közlése szerint a kormány arra törekszik, hogy minél inkább a betegek érdeke érvényesüljön, ne a gyógyszergyártó és -forgalmazó cégeké, azaz minél többféle gyógyszert minél olcsóbaban tegyenek elérhetővé.

Felidézte: a korábbi árleszorító lépéseket is túlélték e cégek, viszont jelentősen csökkent termékeik ára. Az államtitkár hozzátette: a mostani ellenzék szakmai szempontok helyett tisztán üzletnek tekintette ezt az ágazatot, megengedve a gyógyszerészek kiszorítását innen; ehelyett ez a kormányzat támogatta a patikusokat abban, hogy megvásárolhassák a gyógyszertárakat.

Momentum: Választ várunk a kegyelmi ügyben

Hajnal Miklós (Momentum) azt emelte ki felszólalásában: továbbra sincsen válasz arra, hogy miért adott kegyelmet egy pedofilsegítőnek Novák Katalin és Varga Judit, miközben nehéz elképzelni, hogy a Fideszben csak a két, tisztéről lemondott ember tudott az ügyről.

A képviselő hangsúlyozta: egy ország igazságérzete követeli a kegyelmi ügyek indoklásának nyilvánosságra hozatalát, ezért arra kérte a kormányoldalt, hogy álljanak a kegyelmi botrányban az átláthatóság oldalára, és támogassák pártja azon javaslatát, hogy az államfőnek kelljen nyilvánosan indokolnia kegyelmi döntéseit, azokat pedig tegyék közzé az igazságügyi tárca honlapján.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában arra hívta fel a figyelmet: mivel ezekben az ügyekben az államfő önállóan dönthet, ő adhat tájékoztatást, hogyan viszonyul e kérdéshez, hiszen itt a kormánynak nem osztottak, nem osztanak és nem is fognak lapot osztani.

Ha pedofil bűncselekményekről van szó, akkor ott nincs helye semmiféle toleranciának, kegyelemnek – hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: átfogó vizsgálatot indított és törvényszigorítást kezdeményez a kormányzat a témában.

Dömötör Csaba emlékeztetett arra, hogy a kegyelmi ügyben érintett köztársasági elnök és az ügyről a kormányt nem tájékoztató igazságügyi miniszter távozott a közéletből.

Hozzáette: a baloldal sosem támogatta a gyermekvédelem ügyében a kormányoldal által javasolt szigorításokat. Megemlítette: ha nem szigorodtak volna a szabályok, ötszázzal több pedofil bűnöző járkálna az utcákon, ha most baloldali kormány lenne.

DK: A kormány a pedofilokat védi a gyerekek helyett

Varju László (DK) napirend előtt azt hangoztatta, a kegyelmi botárnnyal lehullott az álarc a kormányról, Orbán Viktor rendszere pedofilokat tüntetett ki és pedofilokat segítőket engedett ki a börtönből, egy egész hálózat dolgozik a pedofilok mentegetésén.

A jó fideszes lehet pedofil, minden napra jut egy újabb hír, hogy melyik pedofil barátjukat mentegetik és engedik szabadjára, miközben ájtatos körmondatokban beszélnek családról, gyermekvállalásról, hitről és nemzetről – fogalmazott.

A DK óriásplakátja az Isten, haza, pedofília felirattal megmutatja a kormánynak, hogy mit látnak, amikor belenéznek a tükörbe; a kormány Isten, haza, család szlogenjéből nem maradt semmi, helyette csak lopás, csalás, pedofília van – mondta Varju László.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt felelte, a baloldal soha nem támogatta a gyermekvédelmi intézkedéseket. Nem támogatták 2012-ben a szigorúbb büntető törvénykönyvet, a pedofil nyilvántartás létrehozását, a gyermekpornográfia elkövetőivel szembeni súlyosabb szankciókat, valamint, hogy a gyermekek védelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmények ne évüljenek el.

Az államtitkár szerint a képmutatás netovábbja ezek után gyermekvédelemről szónokolni a Házban.

Megjegyezte azt is, V. Lászlót két ügyben is elítélték az elmúlt napokban, de a baloldalon akkor sincsen következménye semminek, ha bíróság mondja ki, hogy bűncselekményt követnek el.

KDNP: Barankovics István lehetett volna a magyar Adenauer

Semjén Zsolt KDNP-s képviselő az 50 évvel ezelőtt elhunyt Barankovics Istvánról, a modern magyar kereszténydemokrácia legnagyobb személyiségéről emlékezett meg.

Barankovics István 1943-tól a Magyar Nemzet főszerkesztőjeként a lapot a nemzetiszocialista ideológiával szembeni szellemi ellenállás egyik központjává tette. A háború után Barankovics István lehetett volna a magyar Adenauer. Az 1947. augusztusi nemzetgyűlési választásokat pártja megnyerte, de a kommunisták százezres nagyságú kék cédulás választási csalást követtek el – idézte fel.

Semjén Zsolt kiemelte Barankovics István 1948. június 16-án, az egyházi iskolákat államosító törvényjavaslat ellen mondott beszédét, amelyben a kereszténydemokrata politikus kifejtette, hogy az egyház nem csupán liturgikus, hanem belső természete és lényege szerint kultúregyház is. A vallásszabadság joga tehát nem merül ki az istentiszteletek és szentmisék megtartásának jogában. A katolikus egyház sohasem adta hozzájárulását ahhoz, hogy mintegy internálják a templomokba és beszorítsák a sekrestyébe.

Felidézte: 1948 végére a kereszténydemokrácia és a kereszténydemokrata politikusok puszta létezése is veszélybe került. Barankovics Istvánt maga Rákosi Mátyás szólította fel pártjának feloszlatására, egyben annak kimondására, hogy a Demokrata Néppárt antidemokratikus és népellenes politikát folytatott. Barankovics István ehhez nem asszisztált. Pártját – gondolva jövőre – nem feloszlatta, hanem csak felfüggesztette annak működését, és egy szál aktatáskával emigrált. Életének hátralévő 26 évében az Egyesült Államokban, emigrációban folytatta munkáját – mondta el Semjén Zsolt.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az elhangzottakra úgy reagált: Barankovics István a kezdetektől fogva egyértelműen vallotta, hogy célja egy független ország és a kereszténydemokrácia. Két-három nemzedék telt el azóta, de mi ugyanezért küzdünk: egy független, szuverén Magyarországért és azért, hogy kereszténydemokrácia legyen Magyarországon, ne liberális demokrácia, amely az emberképünket is tagadja.

Kevés demokratikus párt mondhatja el magáról azt, amit a KDNP, hogy 80 éves múltra tekinthet vissza – tette hozzá.

Fidesz: Varju László és Fekete-Győr András távozzon a közéletből

Zsigmond Barna Pál (Fidesz) emlékeztetett: február 22-én a Fővárosi Ítélőtábla garázdaság és választás rendje elleni bűntettben jogerősen, testi sértés bűntettében pedig első fokon bűnösnek találta Varju László DK-s képviselőt. A kormánypárti politikus szerint megengedhetetlen, hogy a jogerős ítélet kihirdetése után 11 nappal a köztörvényesen elítélt Varju László még mindig a Ház padsoraiban ül, és felveszi a fizetését.

Kitért arra, ugyancsak nem vállalja az általa elkövetett erőszakért a felelősséget és nem hajlandó lemondani Fekete-Győr András (Momentum).

Fontosnak nevezte, hogy a törvény és a hatóságok kellő szigorral lépjenek fel az erőszakos cselekmények ellen és felszólította a baloldalt, hogy szüntesse be a közéleti erőszakot. Varju Lászlót és Fekete-Győr Andrást pedig arra kérte, ha komolyan gondolják mindazt, amit politikai ellenfeleiken számon kérnek, és komolyan gondolják a képviselői esküjüket, akkor legyenek következetesek, és távozzanak a közéletből.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára válaszában jelezte, maximálisan egyetért azzal, hogy amíg a kormányoldalon a politikai hibáknak is lehetnek és vannak is következményei, addig a parlament baloldalán ülő pártok képviselőinek az sem elég, ha a bűnösségüket megállapítja a bíróság.

A lakhatásról, az állami gondozott gyermekek helyzetéről, az ingyenes SMA-szűrésről és az állami lélegeztetőgép-beszerzésekről is beszéltek a képviselők a kérdések során az Országgyűlés hétfői ülésén.

DK: milyen lakáskörülmények között fog felnőni a következő nemzedék?

Dávid Ferenc (DK) azt mondta, hogy 2022-höz viszonyítva 2023-ban csaknem tíz százalékkal csökkent az átadott új lakások száma. Ugyanebben az időszakban a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma csaknem negyven százalékkal csökkent – tette hozzá. A lakásbérleti díjak „az egekben”, a kifosztott önkormányzatok pedig alig engedhetnek meg maguknak szociális díjat – jelentette ki az ellenzéki képviselő.

A politikus azt kérdezte, hogy milyen lakáskörülmények között fog felnőni a következő nemzedék?

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára azt felelte, hogy a baloldali kormányok eltörölték a korábbi otthonteremtési rendszert, megszüntették a kedvezményes kamattámogatású hiteleket, majd a devizahitelezés „csapdájába csaltak” több százezer magyar családot. A negatív folyamatot a jelenlegi kabinet intézkedései, a családi otthonteremtési kedvezmény, a babaváró támogatás, illetve a többi családtámogatás és az adókedvezmények állították meg – szögezte le. Momentum: javítani kell az állami gondozott gyermekek ellátását

Tóth Endre (Momentum) arról beszélt, hogy egy állami gondozott gyermek havi zsebpénze ötezer forint, miközben a napi étkezésére 1500 forint jut. A politikus úgy fogalmazott, hogy a kormánynak súlyos tartozása van a gyermekvédelem terén.

Kérdésként tette fel, hogy a kabinet készen áll-e érdemben megemelni a szociális ágazatban dolgozók bérét és elfogadható szintre növelni az állami gondozott gyermekek ellátására szánt forrásokat?

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára azt válaszolta, hogy számukra minden gyermek érték, ezért is többszörözték meg az elmúlt években a gyermekvédelmi forrásokat. Hozzátette, amikor a baloldal volt kormányon, akkor forrást vontak el a gyermekvédelemtől, valamint a gyermekvédelmi dolgozóktól is elvettek egyhavi fizetést.

A politikus rámutatott, hogy a szociális és gyermekjóléti kiadások összege a 2010-es 325 milliárd forintról már 1463 milliárd forintra nőtt.

Az MSZP politikusa az ingyenes SMA-szűrésről beszélt

Szabó Sándor (MSZP) arról beszélt: tavaly látott napvilágot az a hír, miszerint 2023. december 31-én megszűnik a csecsemők ingyenes SMA-szűrése. Később Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a program folytatódik és arra 450 millió forintot költenek – tette hozzá a szocialista politikus.

A felszólaló hangsúlyozta, őt azóta két kismama is megkereste azzal, hogy az intézmények megtagadták tőlük az ingyenes szűrést.

Rétvári Bence belügyi államtitkár azt felelte, hogy a kabinet mintaprogramot indított, ami 2022. november 1-jétől 2023. december 31-ig tartott. A mintaprogramra 400 millió forintot fordítottak, idén pedig a kormány arról döntött, hogy 450 millió forintot biztosít a folytatásra – közölte.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a szűrés ingyenes.

Jobbik: folytatódik az SMA-szűrés?

Balassa Péter (Jobbik) is arról beszélt, hogy tavaly év végén megszűnt az SMA-szűrés. Megjegyezte, hogy később Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február elején bejelentette, hogy a program 450 millió forintból újraindul.

Azt kérdezte, hogy teljesültek-e a szűrés folytatásához szükséges feltételek és a kórházakat tájékoztatták-e a program újraindításáról?

Rétvári Bence belügyi államtitkár ismét hangsúlyozta: a kutatási mintaprogram eredményeinek kiértékelése alapján döntöttek arról, hogyan folytassák azt. Újra kiemelte, hogy a folytatásra 450 millió forintot költenek és a szűrés minden család számára biztosított.

Mi Hazánk: hány lélegeztetőgépet adtak el a 749-ből?

Szabadi István (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy az állam elektronikus árverésen próbált túladni azon a 749 lélegeztetőgépen, amelyeket eredetileg darabonként 10 millió 760 ezer forintért vásárolt. Az eszközöket februárban 13 ezer forintért lehetett volna megvenni, de még ajánlat sem érkezett rájuk – tette hozzá.

A képviselő azt kérdezte, hogy az árverésre szánt eszközökből sikerült-e valamennyit eladni?

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt felelte, hogy a kezdeti időszakban senki nem tudta, mekkora lesz a járvány. Hangsúlyozta, hogy még a fejlett európai országok egészségügyi intézményeiben is drámai helyzetek alakultak ki, erre reagált a kormány, amikor tömegesen rendelte meg a járvány elleni küzdelemhez szükséges orvosi felszereléseket.

Párbeszéd: gyerekeket emelnek ki a családokból a rossz anyagi helyzet miatt

Berki Sándor (Párbeszéd) felhívta a figyelmet, hogy nem egy esetben a szülők anyagi helyzete miatt emelnek ki gyerekeket a családjukból, pedig közben nem áll fent egyéb veszélyeztetettség.

A képviselő azt kérdezte, hogy a kormány hogyan kívánja kezelni ezt a helyzetet?

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára a kormány céljának nevezte, hogy lehetőleg minden gyermek a saját családjában nőjön fel.

A politikus hangsúlyozta, hogy az anyagi nélkülözésnek kitett gyermekek aránya egy évtized alatt a felére csökkent.

A termőföld védelméről, az európai gazdatüntetésekről, a Gondosóra programról és a gyermekvédelemről is szó volt a kérdések során hétfőn az Országgyűlésben.

LMP: meg kell védeni a magyar termőföldet

Csárdi Antal (LMP) a termőföld védelme mellett érvelt, majd szóvá tette, hogy a kormány 18 új logisztikai park mellett, három vidéki ipari park és további négy ipari park létrehozását is tervezi. Kijelentette: a magyar termőföld védelme helyett, inkább a piaci érdekek védelme mellett áll ki a kormány. Engedik, hogy jó minőségű, termékeny földterületek essenek áldozatául profit érdekeket kiszolgáló gazdaságpolitikájuknak, ahelyett, hogy a hazai mezőgazdaság adottságait kihasználnánk – hangoztatta.

Feltette a kérdést: továbbra is úgy gondolják, hogy a logisztikai központok nem szorítják, szoríthatják ki a termőföldeket?

Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára közölte: az alaptörvényben deklarált elvekkel összhangban kiemelt kormányzati cél a hazai termőföldvagyon védelme.

Idézte a vonatkozó passzust és kiemelte: a termőföld igénybe vétele csak kivételes lehetőség, amelyhez számos garanciális elem kapcsolódik, többek között az ingatlanügyi hatóság engedélye szükséges.

Kitért arra, hogy az elmúlt időszakban az agrártárca kezdeményezésére több, a termőföld védelmét tovább erősítő törvénymódosítást fogadtak el.

Fidesz: mire számíthatnak a gazdák és a fogyasztók a magyar elnökségtől az élelmiszerbiztonság szempontjából

Tilki Attila (Fidesz) a nemrégiben kirobban európai gazdatüntetésről beszélt, és azt mondta, a gazdák követeléseit komolyan kell venni. Ők látják el a lakosságot élelmiszerrel, azonban a jelenlegi uniós mezőgazdasági stratégia elfogadhatatlan. Tiltakozásaik nem csupán a túlzó környezetvédelmi szabályozások és a gazdasági nehézségek ellen irányulnak, de az EU általános agrárpolitikája és a nemzetközi kereskedelmi megállapodások is viták forrásai – hangsúlyozta, kiemelve: a közelgő európai parlamenti választások előtt a tüntetéseknek és követeléseknek jelentős politikai hatása lehet a kontinensre. Azt kérdezte, mire számíthatnak a gazdák és a fogyasztók a magyar elnökségtől az élelmiszerbiztonság szempontjából?

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára kiemelte: a magyar kormány minden eszközzel megvédi a magyar gazdák érdekeit. Rámutatott: nemzeti hatáskörben meghozták azokat a döntéseket, amelyek ennek érdekében szükségesek, és ezt ígérte a jövőre nézve is.

Soha nem volt még ekkora tétje az európai parlamenti választásoknak, és hazánk kulcsfontosságú időszakban látja el az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét – hangsúlyozta.

Kijelentette: újra kell gondolni az uniós agrárpolitikát, a szabályokat racionalizálni kell, határozottan fel kell lépni a gyenge minőségű mezőgazdasági termékek beáramlása ellen.

KDNP: hosszú távon is fenntartható a Gondosóra program?

Aradszki András (KDNP) arra volt kíváncsi, hogy hosszú távon is fenntartható-e az időseket segítő Gondosóra program? Felidézte, az idős emberek biztonsága érdekében tavaly, kormányzati támogatással jött létre ez az európai szinten is egyedülálló kezdeményezés, ami egy ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jóléti szolgáltatás. Mára már több mint 500 ezer idős ember vette igénybe a szolgáltatást és a visszajelzések szerint ezek az emberek elégedettek, nyugodtak és biztonságban érzik magukat.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte: fontos az idősebb honfitársaink megbecsülése, a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy különféle módokon kifejezze támogatását.

A Gondosóra program is ezt a célt szolgálja – húzta alá.

Kitért arra: a program elindítása óta több ezer helyzetben segítettek a diszpécserek, többek között folyóba esett horgászon, erdőben eltévedt hölgyön vagy autóbalesetnél. A programot a kormány az uniós források visszatartása miatt önerőből finanszírozta és már dolgozik a meghosszabbításán.

Független: hogy választhatták K. Endrét presbiterré?

Varga Ferenc (független) azt kérdezte, hogy lehet az, hogy K. Endrét, miután pedofil bűnsegédletért elítélték, szabadulása után a bicskei református gyülekezet sajtóhírek szerint presbiterré választhatta? Presbiterré, amelynek alapkövetelménye, hogy az illetőnek feddhetetlennek kell lennie – mondta, és kitért arra is, hogy a a Bicskei Református Egyházközösség egyházi elöljárója Balog Zoltán, Orbán Viktor lelkésze. Még mindig méltó Balog Zoltán püspöki rangra? Nem gondolja, hogy pedofilügyekbe keveredett embereknek semmi keresni valójuk nincs az egyház környékén, főleg nem gyermekek közelében? – sorolta.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kijelentette: az alaptörvény rendelkezik arról, hogy Magyarországon az állam és a vallási közösségek különváltan működnek, utóbbiak önállóak. Az egyházügyi törvény rögzíti, hogy az állam a vallási közösségek irányítására felügyeletére szervet nem hoz létre, nem működtet, az államnak és a kormánynak semmi köze ahhoz, hogy kit, milyen tisztségre választanak meg. Ez az egyház belügye – rögzítette.

Megjegyezte: az önök múltbeli és jelenlegi politikája az, hogy beleszóljanak az egyházak életébe, azokat fenyegessék. Felidézte, hogy a baloldal közel egytucat törvényt nem támogatott a pedofilok ellen, illetve a pedofilhálózatok feltérképezése érdekében. Értékelése szerint mindez azért történt így, mert baloldali pedofilhálózat működik szerte az országban.

A demográfiáról, a pedofíliáról, a magyar-kínai kapcsolatokról, a Rákosrendezőre tervezett fejlesztésről, a magyar-török kulturális évadról és a gyermekvédelmi rendszer vizsgálatáról kérdezték a képviselők a kormány tagjait hétfőn a parlamentben.

DK: miért fontosabb a pedofilok védelme, mint a gyerekek születése?

Komáromi Zoltán (DK) arra várt választ a kultúráért és innovációért felelős minisztertől, miért fontosabb a pedofilok védelme, mint a gyerekek születése. Szerinte a rossz demográfiai mutatók oka az, hogy a párok nem biztosak abban, hogy biztonságos, támogató környezetben nevelhetik fel gyermekeiket egy olyan országban, amelyet behálóz „az orbáni pedofilhálózat”.

Vitályos Eszter, a tárca parlamenti államtitkára megjegyezte, kell önuralom a „sok ordas hazugság” végighallgatásához. Rámutatott, az ellenzéki oldalon nem támogatták a pedofilok nyilvántartásáról és a szexuális cselekmények elévülhetetlenné tételéről szóló tevő javaslatokat.

Hozzátette: a baloldal nem volt sehol, amikor Jámbor Andrásnál tízezerszám találtak pedofil felvételeket vagy Pikó András polgármester együtt fényképezkedett és kampányolt egy pedofillal. Szavai szerint „a jobboldalon a hibáknak is van következménye”, míg „a baloldalon a bűnöknek sincs”.

Jobbik: jön a kínai megfigyelési modell?

A belügyminisztertől Lukács László György (Jobbik) a kínai partnerével kötött megállapodás részleteiről tudakozódott. Kiemelte: az ázsiai ország a világ legdurvább megfigyelőrendszerét működteti.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára válaszában megjegyezte, Magyarország rendszeresen köt kétoldalú megállapodásokat a kínai társszervekkel. Az előadottakból semmi nem igaz, akárcsak a dollárbaloldal többi felszólalása – tette hozzá. Közölte, hogy a turisták nagyobb biztonságát szolgáló megállapodást írtak alá a felek. Nekünk minden magyar ember fontos – mondta, jelezve, a kormányzat a Kínába utazók érdekében is fel akar lépni.

A kegyelmi ügyről kérdezett a Mi Hazánk képviselője

Novák Előd (Mi Hazánk) Lázár János építési és közlekedési miniszternek a kegyelmi üggyel kapcsolatos egy korábbi kijelentéséről tudakozódott, mondván, az felveti, hogy „részben a homoszexuális-lobbinak köszönheti a kegyelmet” az érintett.

Ágh Péter, a tárca parlamenti államtitkár – a miniszter álláspontját tolmácsolva – jelezte, ami a bicskei gyermekotthonban történt, az fájdalmas minden normális, jóérzésű ember számára. Hozzátette: a miniszter egyértelműen fogalmazott, fenntartja, hogy Vásárhelyi Jánosnak egy életre a börtönben kellene maradnia, helyettesének mellette volna a helye.

Az azonban megvetendő, hogy az ellenzéki padsorokban ülők saját politikai tőkéjük érdekében a gyermekek egyéni tragédiáját kihasználják – fogalmazott.

LMP: miért nem zöld városfejlesztés lesz Rákosrendezőn?

Kanász-Nagy Máté (LMP) arra kért választ az építési és közlekedési minisztertől, felhőkarcolók és luxuslakások helyett miért nem zöld városfejlesztés lesz Rákosrendezőn. Szerinte előzetesen egy mintaprojektet kellene megalkotni, és ahhoz keresni befektetőt.

Lánszki Regő Balázs, a tárca építészeti államtitkára arról beszélt: egy „értékteremtő és nagyban gondolkodó fejlesztés” kapcsán riogatnak „hamis képekkel és nem tényekre alapuló mondatokkal”. Hangsúlyozta: nincs döntés arról, mi valósul meg ezen a területen, a végső szót pedig a helyiekkel és a fővárossal együtt mondják majd ki.

Hozzátette, ez „egy 34 éve lepusztult hatalmas terület”, ami jelenleg hulladéklerakóként működik. Hangsúlyozta: a magyar építészetről szóló, tavaly év végén elfogadott törvény száz éve nem látott szigorúságú szabályozást hozott be.

A magyar-török kulturális évadról kérdezett egy fideszes képviselő

Kállai Mária (Fidesz) a magyar-török kulturális évadról kérdezte a kultúráért és innovációért felelős minisztert, felidézve, hogy annak során a két ország egy időben mutatkozik be a másik közönségének.

Vitályos Eszter válaszában megemlítette, a polgári kormány mindent megtesz a magyar kultúra, nyelv és identitás megőrzése és továbbadása érdekében, nincs ez másként a magyar-török kulturális évaddal kapcsolatban sem.

Az évad következő nagyszabású eseményei között említette egyebek mellett a Rodostóban megvalósuló kortárs magyar képzőművészeti kiállítást, a Liszt-zongoraszezont vagy a törökországi magyar emigrációt bemutató tárlatot Isztambulban, az ugyanott megnyíló filmtörténeti kiállítást, valamint azt, hogy a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Isztambulba, a Győri Balett Ankarába látogat. DK: kik fogják vezetni a gyermekvédelmi rendszer vizsgálatát? Földi Judit (DK) azt kérdezte, kik fogják vezetni a gyermekvédelmi rendszer kormány által megígért vizsgálatát. A képviselő cinikus és erkölcstelen húzásnak nevezte, hogy Orbán Viktor hirdette meg a magyar gyermekvédelmi rendszer átvilágítását.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált: a baloldali kormány 13 milliárd forintot vett el a gyermekvédelemtől, 10 százalékkal csökkentette a költségvetésben az intézetben felnövő gyerekekre fordítható összeget, a jelenlegi kormány ezzel szemben megháromszorozta a gyermekvédelmi és megnégyszerezte a szociális és gyermekjóléti kiadásokat.

Azt is mondta: a baloldali kormány idején összesen 81 pedofilt tartottak börtönökben, míg jelenleg 663 tölti jogerős büntetését, mert „mi ezeket az embereket ki akarjuk vonni a társadalomból”.