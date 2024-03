Megvan a Fidesz-KDNP zalaegerszegi polgármesterjelöltje

Ismét Balaicz Zoltánt, a vármegyeszékhelyt 2014 óta vezető polgármestert jelölik városvezetőnek a Fidesz helyi szervezetei Zalaegerszegen – jelentette be hétfőn sajtótájékoztatón a párt választókerületi elnöke.

Vigh László országgyűlési képviselő felidézte, hogy Balaicz Zoltán 2006-tól 2010-ig önkormányzati képviselő, 2010-től 2014-ig alpolgármester is volt, 2014-től pedig a második ciklusát tölti városvezetőként, időközben az év polgármestere díjat is elnyerte.

Zalaegerszegre „bezzegvárosként” tekintenek az országban, mert olyan fejlődés zajlott itt le az elmúlt évtizedben, ezt pedig a következő időszakban is folytatni szeretnék – jelezte a választókerületi elnök.

Terveik szerint újabb munkahelyek létrejöttét jelentik be hamarosan, leginkább a járműipari tesztpályához kapcsolódó beruházásokként. Tíz év alatt közel 5000 új munkahelyet teremtettek a városban a beruházók, a munkanélküliségi ráta 7,5-ről 2,5 százalékra esett vissza – tette hozzá Vigh László.

Balaicz Zoltán úgy fogalmazott, lassan húsz éve tevékenykedik a helyi politikában, és azóta példaértékű az együttműködés a városért és a térségért. Sikeres választási szereplés esetén szeretné, ha a jelenlegi alpolgármesterek, Gecse Péter, Bali Zoltán és Vadvári Tibor a következő ciklusban is ezen a poszton maradnának.

A polgármester és egyben jelölt azt is kifejtette: a zalaegerszegi polgárokat mindig komolyan vették, ezért korábban is fontos volt a programalkotás. Ez most is így van, 307 oldalas, szakértőkkel közösen kidolgozott választási programot állítottak össze a konkrét vállalásokról.

Öt évvel ezelőtt is jelképesen készült egy szerződés a városlakókkal, ami most is megszületett. Ebben az áll, hogy a kampányban kizárólag a szakmaiságra koncentrálnak, elutasítják a sárdobálást és a személyeskedést, ha pedig nem sikerül a 100 pontból álló választási program legalább 70 százalékát megvalósítani, 2029-ben már nem indul újra a városvezetői posztért – jelentette ki Balaicz Zoltán.

Gecse Péter alpolgármester egyebek mellett arról beszélt, hogy a város fejlődő pályára állt, ami közös munka eredménye. A gyarapodó beruházások növekvő bevétellel járnak, ami stabilitást ad a városnak, ezért is szeretnék, hogy további munkahelyek jöjjenek létre.

Bali Zoltán alpolgármester és kampányfőnök elmondta: a város 12 választókerületének eddigi fideszes képviselői a júniusi választáson mindannyian újraindulnak. A kampányban az eredményeket kívánják kommunikálni, illetve valamennyi városrész arányos fejlesztési elképzeléseit is kiemelten kezelik.