A Dal 2024: megvannak a negyedik válogató továbbjutói

Szombaton este véget ért A Dal 2024 utolsó válogatója is, újabb tíz produkció mutatkozott be. Az elődöntőbe öten jutottak tovább, köztük a Roy Galeri és a legendás Junkies is.

A Dal 2024 negyedik előválogatóját is a műfajok sokszínűsége határozta meg. Többek között elhangzott egy popdal, ami a nem tökéletes kapcsolatokról szólt, illetve egy rocknóta is, ami a boldogságról. Kapcsolódó tartalom Sztárvendég érkezett A Dal 2024 válogatójára A Dal 2024 – szombatonként 19:35-től a Dunán, ismétlés vasárnap a Duna World csatornán 10:30-tól. A zsűri ezúttal is tíz produkcióból választotta ki a négy legjobbat, a zsűri által adott pontszámok pedig ismét kiegészültek a nézői szavazatokkal. A szombati előadók között voltak olyanok is, akik már nem először álltak a Dal színpadán. Nemcsak az utolsó, hanem valamennyi elődöntő legtöbb pontszámát a Roy Galeri kapta: A kiáltás című dallal egyenesen az elődöntőbe jutottak. „Nem is álmodtam erről, hogy ilyen sok pontszámot fogunk kapni. Éreztem, hogy jó lesz, mert azért érzi az ember a visszajelzésekből, de azt nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy pontszámmal fogunk továbbjutni” – mondta Kohánszky Roy, a Dal 2024 egyik továbbjutója. Kapcsolódó tartalom A Dal 2024: megvannak a harmadik válogató továbbjutói A szombat esti élő show-ban 10 dal mutatkozott be a Dunán, amelyek közül öt folytathatja a versenyt. A második legmagasabb pontszámot a Junkies szerezte meg, de továbbjutott még a Quack, Juhos Zsófival és Patocsa Olivérrel. Az ötödik szerencsés előadóról a zsűri döntött, ők juttatták tovább a Fluidiát. „Most, ahogy így egybe láttuk az összes továbbjutó csapatot és visszaemlékeztünk arra, hogy az első adásban kik voltak, a második adásban, a harmadik adásban, sorra olyan volt számunkra, mintha egy tűzijáték robbant volna” – mondta Szandi, A Dal 2024 zsűritagja. Izgalmas elődöntőkre számíthat a közönség, ahol a már megismert dalokat teljesen más stílusban adják elő a versenyzők. A döntő győztese az év dala 2024 cím mellett egy nyolc dalos lemez elkészítésére is lehetőséget kap a berlini Hansa Stúdióban, ahol, olyan világsztárok is dolgoztak, mint a Depeche Mode, az REM, vagy a U2. Kiemelt kép: Rókusfalvy Lili és Fodor Imre műsorvezetők a versenyzők társaságában A Dal 2024 című show-műsor negyedik válogatóján az MTVA óbudai stúdiójában, 2024. március 2-án (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)