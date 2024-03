Telefonos alkalmazással milliókat szerző bűnbanda ellen folyik eljárás Zalában

Csaknem 30 millió forintot loptak el telefonos alkalmazás segítségével egy zalai férfitől, az eset kilenc gyanúsítottja azonban másoktól is milliókat szerzett hasonló csalással – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-vel.

Jánky Judit ismertetése szerint egy zalaegerszegi férfit tavaly augusztusban egy magát banki alkalmazottnak kiadó nő azzal hívta fel, hogy a bankszámlájával kapcsolatosan adathalászat gyanúja merült fel. Az ügyintézőként bejelentkező nő a telefont egy férfinak adta át, aki arra vette rá a sértettet, hogy a számítógépére telepítsen egy programot, majd engedélyezze a távoli hozzáférést a gépéhez.

Miután az áldozat ezt megtette – abban a hiszemben, hogy azzal megakadályozza a bankszámlájához történő jogosulatlan hozzáférést – a csalók a számlájáról nyolc ember, illetve cég nevére összesen több mint 29 millió forintot utaltak át. Mindezen felül még külföldi weboldalakon több mint félmillió forint értékben vásároltak is különböző árukat.

A nyomozás során csütörtökön egy hevesi és egy oroszlányi férfit vettek őrizetbe a rendőrök. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és pénzmosás bűntette miatt folyik ellenük eljárás. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség indítványozta letartóztatásukat a bűnismétlés és a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélyére való tekintettel.

Jánky Judit közölte azt is: a zalaegerszegi férfit megkárosító ügyben – a most elfogott két emberrel együtt – eddig összesen kilenc gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül ketten azóta már letartóztatásban vannak. A bűnbanda tagjai ellen további három, hasonló módszerrel elkövetett, több millió forint kárt okozó bűncselekmény miatt is nyomozás folyik, ezért ezeket egyesítették a zalaegerszegi esettel.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: Shutterstock)