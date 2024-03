Czomba Sándor: Februárban 10 ezer fővel csökkent tovább a regisztrált álláskeresők száma

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) adatai alapján több mint három évtizedes rekord dőlt meg a februári hónapok tekintetétben, ugyanis még soha nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma, mint 2024 februárjában – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Az év második hónapjában a regiszterben mindösszesen 235,4 ezer fő szerepelt, ami közel 10 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakának adatához képest, azaz éves alapon 4 százalékkal csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma.

Czomba Sándor kiemelte:

Magyarországon, aki tud és akar dolgozni, az el is tud helyezkedni, ráadásul ezért egyre magasabb bért kap. 2010 februárjában a regisztrált álláskeresők száma 659 ezer főt ért el, számuk a Gyurcsány-korszakhoz képest tehát több mint 420 ezerrel csökkent.

Az infláció sikeres visszaszorítását követően a kormány célja a gazdasági növekedés helyreállítása, a dinamikus 4 százalék körüli GDP bővülés elérése. Ennek érdekében helyre kell állítani a fogyasztást, 25 százalék felett kell tartani a beruházások arányát és elsősorban a 300 ezerre tehető hazai munkaerőtartalék mozgósításával tovább kell növelni a munkaerőpiaci aktivitást. Ez utóbbit fogja segíteni a GINOP Plusz program 460 milliárd forintos forrása is.

Emellett a kormány további célzott intézkedésekkel segíti az álláskeresők számának csökkentését, ezzel párhuzamosan pedig az aktivitás és a foglalkoztatottság emelkedését.

Ennek érdekében a szállítmányozási és személyszállítási területen tapasztalható sofőrhiány enyhítését célzó gépjárművezetői képzési programra péntektől lehet pályázni. Az 1,7 milliárd forintnyi hazai forrásból megvalósuló programban több mint ezren szerezhetnek C, C+E és D típusú jogosítványt, valamint GKI igazolványt. A program nem csak a jogosítvány megszerzését segíti, hanem az elhelyezkedést is, a lebonyolító OFA Nonprofit Kft. szakemberei végigkísérik a támogatottakat nem csak a képzés, de az azt követő munkavállalás során is. A részletes információk már elérhetők az OFA Nonprofit Kft. honlapján – ismételte meg az államtitkár.

