Varga Mihály: A kormány minden olyan fejlesztést támogat, amely a magyar kultúra megőrzését szolgálja

Európa akkor lehet erős, ha erős nemzetállamokra épül, és megőrzi zsidó-keresztény kultúráját – hangsúlyozta Varga Mihály a Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ csütörtöki átadó ünnepségén. A pénzügyminiszter közölte: a nemzeti kormány minden olyan fejlesztést támogat, amely a magyar kultúra megőrzését szolgálja.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy olyan időket élünk ma Európában, amikor a közösségi identitást meghatározó sarokpontokat – legyen az nemzeti, kulturális vagy épp vallási kötődés – igyekeznek elmosni, kiiktatni az európai kultúrából. Széles ehhez az eszköztár: kevert népesség létrehozása bevándorlással, templomrombolás, genderpropaganda, vagy ha a szükség úgy hozza, pénzügyi zsarolás is – sorolta.

Mint mondta, a magyar kormány azonban kiáll az erős nemzetállamokra épülő Európáért. A miniszter leszögezte: amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, a helyi vezetőkkel és közösségekkel együttműködésben támogatja a helyi közösségek erősödéséhez hozzájáruló, hagyományőrző törekvéseket.

Varga Mihály a karcagi fejlesztésekről elmondta: az elmúlt pár év során megújultak a kulturális intézmények, újra látogatható a Zádor-híd, bővült az ipari park, hamarosan elkészül a katolikus városrész csapadékvíz-elvezetése, továbbá számos kulturális, gasztronómiai rendezvény, találkozó valósul meg a városban.

A miniszter felidézte az 1927-ben átadott Karcagi Kultúrpalota építését. Párhuzamot vonva a két épület között Varga Mihály kiemelte: Szőcs Géza műve ma is összehozza majd a közösségeket.

Mint mondta, a 2015-ös milánói világkiállításon szereplő magyar pavilon újjáépített épülete a helyiek szellemi központjaként szolgálhat. Az építészeti alkotás abban a szintén megújult Erzsébet parkban kapott helyet, amely szabadidős és kulturális programok színhelye.

A miniszter arra is kitért, hogy Karcag a Nagykunság fővárosaként különleges helyszín, amely az ősi kultúrák találkozóhelyeként írta be magát a történelemkönyvekbe. „A kunokon, jászokon keresztül ez a város ma is a magyarság közép-ázsiai gyökereit jeleníti meg” – mondta, hozzátéve: olyan karakterjegyeket, amelyek változatlanul hozzátartoznak a magyarság történetéhez, ezeréves európai, ugyanakkor Ázsiából eredő kettős identitásához. Ezért a Sámándobként ismert szimbolikus épület jó helyre, az ország talán legmegfelelőbb pontjára került – jegyezte meg a tárcavezető.

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere köszöntőjében elmondta: a kulturális beruházás hosszú évtizedekre meghatározza majd a város arculatát, lehetőségeit, életét.

Felidézte, hogy a munkálatok 2022. március 18-án kezdődtek el, az eredetihez képest az épületet pinceszinttel és előcsarnokkal is bővíteni kellett.

Kiemelte: az elkészült épületben a helyiségek összes alapterülete 2098 négyzetméter, amelyet 527 négyzetméter terasz és tetőterasz, továbbá egy 175 négyzetméter területű kültéri színpad is kiegészít. „Épület, érték, élmény” – foglalta össze azt, amit az elkészült beruházástól várnak.

A Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központ vármegyei, sőt országos szinten is a kiemelkedő kulturális célpontok közé emeli a várost – hangsúlyozta.