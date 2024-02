Új bölcsőde épül Bácsalmáson

Csaknem 800 millió forintból új, négy csoportszobás bölcsőde épül még az idén a Bács-Kiskun vármegyei Bácsalmáson – közölte a település polgármestere.

Németh Balázs (Fidesz-KDNP) elmondta: a beruházáshoz 622 millió forint európai uniós forrást nyert el a város, a fennmaradó összeget a magyar kormány biztosítja.

A város vezetése helyi szakemberek és intézményvezetők bevonásával döntött az 56 férőhelyes új bölcsőde létesítéséről, mivel a településen és a térségben lévő gyermekek száma alapján már nem lesz elegendő a meglévő, 2020 októberében átadott, 26 férőhelyes intézmény.

Az új bölcsőde helyének a Dózsa György úti, a református templom melletti üresen álló önkormányzati terület egy részét jelölték ki.

Az intézmény várhatóan még ez év végéig megépülhet, abban az önkormányzat a jelenlegi igények ismeretében két 12 és két 14 fős csoportot működtet majd, biztosítva a két év alatti és a sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődei nevelését.

A beruházással 12 új munkahelyet is teremtenek, hiszen a bölcsődében a vezetőn kívül nyolc kisgyermeknevelő, két dajka és egy gondnok dolgozik majd.

A polgármester elmondta, az épület megfelel majd a kor követelményeinek, energetikailag korszerű lesz, két hőszivattyú biztosítja majd az egyes helyiségekben a padlófűtést, és teljes körűen akadálymentes lesz.

Kiemelte: a pályázati forrásból be is rendezik a helyiségeket és kialakítanak egy játszóeszközökkel felszerelt udvart is. A korszerű bölcsőde jelentősen hozzájárul a település családbarát arculatának kialakításához és segít ösztönözni a fiatalokat, a családokat a gyermekvállalásban – mondta Németh Balázs.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)