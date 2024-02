Ismét UN PRME Champion lett a BGE

Újra elnyerte a PRME Champion címet a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), Magyarország legnagyobb üzleti közössége, amely hét éve csatlakozott az ENSZ által támogatott fenntarthatósági kezdeményezés, a PRME (Principles for Responsible Management Education) hálózatához.

A programban Magyarországot egyedüliként képviselő BGE a világ 47 üzleti egyetemével közösen a felelős üzleti oktatás kulcsfontosságú területeinek – tantervek, kutatás, oktatási keretrendszerek, fenntarthatóságon alapuló partnerségek és tudáscsere – továbbfejlesztésén dolgozik majd a jövőben.

Fejlesztési stratégiájával összhangban a BGE oktatási tevékenysége során is előtérbe állítja a fenntarthatóságot: az egyetem több mint 100 tantárgya foglalkozik kifejezetten fenntarthatósággal vagy világít rá ennek kapcsolódására az egyes tudományterületekhez.

„Tudatosan alakítjuk ki hallgatóink fenntarthatósági attitűdjét, felruházva őket a fenntarthatósági szemlélet aktív érvényesítésének képességével” – szögezte le Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora, aki szerint az intézmény külön hangsúlyt fektet arra, hogy saját felelős működésével is pozitív hatással legyen környezetére és a társadalom egészére.

Ebben a szellemben csatlakozott még 2017-ben az egyetem az ENSZ által támogatott fenntarthatósági kezdeményezés, a PRME hálózatához.

A 2007-ben létrehozott platform célkitűzése a fenntarthatósági elvek gyakorlatba ültetésének elmélyítése az üzleti oktatásban, hogy abból olyan végzettek kerüljenek ki, akiknek megvannak a képességeik a fenntarthatósághoz szükséges jövőbeni változások előidézéséhez.

A BGE tavaly érdemelte ki először – számos jelentkező közül, Magyarországról egyedüli felsőoktatási intézményként – a PRME Champion címet a UN PRME Titkárságától, amelyet most újra elnyert.

Ez az elismerés azoknak a fenntarthatóság iránt elkötelezett üzleti egyetemeknek jár, amelyek az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival összhangban töltenek be vezető szerepet az üzleti oktatásban szerte a világon.

„Tantárgyaink átfogó, holisztikus módon közelítenek a fenntarthatósághoz, hogy hallgatóink ne csupán azonosítani tudják az egyes üzleti tevékenységek etikai, társadalmi felelősségvállalási és fenntarthatósági vonatkozásait, hanem alkalmazni is tudják ezen szempontokat az üzleti döntéshozatalban, hozzájárulva cégük fenntartható működésének megalapozásához vagy megerősítéséhez” – közölte Prof. Dr. Heidrich Balázs.

Felhívta arra is a figyelmet: évről évre emelkedő trendet mutat a BGE alkalmazottainak, oktatóinak és kutatóinak fenntarthatósági tematikájú cikkeinek aránya a teljes publikációs listában, meghaladva az 5 százalékot.

Kiemelte, hogy az egyetemen külön kiválósági központ (CESIBUS) foglalkozik fenntarthatósági kutatások összefogásával és ösztönzésével, amely ahhoz is hozzájárul, hogy a hallgatók is be tudjanak kapcsolódni a globális problémák felismerésére és az ezekre adható lehetséges megoldások kialakítására irányuló nemzetközi együttműködésekbe a fenntarthatóság legkülönbözőbb területein.

A PRME Champion program keretében a BGE a világ 47 üzleti egyetemével dolgozhat közösen az üzleti oktatás meghatározó területeinek továbbfejlesztésén, a tantervektől az oktatási keretrendszereken át a partnerségekig és tudáscseréig.

A kezdeményezés az iparági szereplőknek is teret enged ahhoz, hogy bekapcsolódjanak az egyetemi szféra együttműködésen és a fenntarthatósági célok elérésén alapuló oktatási módszereinek kidolgozásába és megosztásába.

