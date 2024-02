Dömötör Csaba: Visszafordíthatatlan következményei lesznek annak, ha nem lesz irányváltás a brüsszeli migrációs politikában

Visszafordíthatatlan következményei lesznek annak, ha nem lesz irányváltás a brüsszeli migrációs politikában – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban csütörtökön.

Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban több, külföldről is támogatott médium azért kritizálja a magyar kormányt, mert hirdetéseket jelentetett meg külföldön, amelyekben bemutatta a migrációval kapcsolatos álláspontját.

Kapcsolódó tartalom

Az államtitkár elmondta, fontosnak tartják, hogy más országok állampolgárai is értesüljenek arról, mi történik a déli határainknál, hiszen ezek a videók azt is bemutatják, hogy hogyan támadnak rá fiatal migránsok a rendőrökre, illetve, hogyan próbálnak tízezrek átjutni illegálisan a déli határon

Dömötör Csaba elmondta, hogy csak tavaly 173 ezren próbálkoztak meg ezzel.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Magyarország az Európai Unió határait is védi, a határkerítésre egyáltalán nem kaptak pénzügyi támogatást Brüsszelből, a kormány ezért is fontosnak tartja, hogy hangja máshová is eljusson, azt akarja, hogy ebben változás történjen.

Mint fogalmazott, „valójában annál is súlyosabb a helyzet, mint hogy nem adnak pénzt a határkerítésre, ugyanis amennyiben véglegesítik az új migrációs csomagot, akkor életbe lép a migránsok elosztása Európában, sőt az új eljárások alapján már a menekültügyi eljárások vége előtt be kellene engedni a migránsokat, eközben pedig – tette hozzá – ugyanazok a külföldről támogatott aktivistacsoportok támogatják az új migrációs paktumot, akik a magyar kormányt támadják azért, mert külföldön is hallatja hangját.

Kapcsolódó tartalom

Úgy tesznek, mintha elesett menekültek érkeznének Magyarország határaihoz, ám éppen a kormány által bemutatott videók igazolják azt, hogy terroristagyanús emberek jönnek, egyre többször fegyverekkel – hangsúlyozta.

Ilyen körülmények között ne várja el senki, hogy csendben maradjunk – mondta az államtitkár, hozzáfűzve, hogy ezután is el fogják mondani, hogy Magyarország kettőzött erővel védi a határait.

Ha továbbra is százezrek érkeznek ellenőrizetlenül, annak súlyos biztonsági, gazdasági és társadalmi következményei lesznek – ismertette a magyar kormány álláspontját Dömötör Csaba.